Chính phủ yêu cầu trao quyền quyết định cho địa phương với các dự án điện nhỏ và vừa

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai các giải pháp thực hiện điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII).

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, mặc dù Quy hoạch điện VIII đã được điều chỉnh theo Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ, song trước yêu cầu phát triển mới và mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, quy hoạch này tiếp tục cần được rà soát, cập nhật và bổ sung.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: VGP).

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, việc điều chỉnh quy hoạch phải được thực hiện với tư duy mới, không đi theo lối mòn cũ, bảo đảm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn tới và thích ứng với những biến động của thực tiễn.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Bộ Công Thương làm rõ sự cần thiết áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, đồng thời báo cáo định hướng nội dung điều chỉnh. Trong đó, cần nghiên cứu phân cấp, phân quyền cho địa phương đối với các dự án điện quy mô nhỏ như điện gió, điện mặt trời, nhất là các công trình phục vụ nhu cầu sử dụng điện tại các bản, khu dân cư nhỏ và xây dựng cơ chế quản lý, định hướng triển khai phù hợp.

Theo Bộ Công Thương, trong cơ cấu nguồn điện hiện nay, điện khí LNG chiếm tỷ trọng lớn. Tuy nhiên, diễn biến xung đột tại Trung Đông thời gian qua đã tác động đến khả năng bảo đảm nguồn cung LNG, đặt ra yêu cầu tăng cường bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Bên cạnh đó, Kết luận số 18-KL/TW của Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV đã thống nhất chủ trương nghiên cứu bổ sung các nhà máy nhiệt điện than.

Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương kiến nghị điều chỉnh Quy hoạch điện VIII theo trình tự, thủ tục rút gọn; bổ sung các nguồn điện thay thế khả thi, phù hợp với thực tiễn, nhất là các nguồn điện nền, trong đó có việc phát triển nhiệt điện than với quy mô hợp lý, gắn với lộ trình thu hồi và xử lý triệt để khí thải.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc thống nhất với đề xuất thực hiện điều chỉnh Quy hoạch điện VIII theo thủ tục rút gọn. Tuy nhiên, ông yêu cầu quá trình thực hiện phải lấy ý kiến đầy đủ của các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan nhằm bảo đảm tính đồng bộ và chất lượng của quy hoạch.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, việc rà soát, cập nhật và điều chỉnh Quy hoạch điện VIII phải bảo đảm sự thống nhất với các quy hoạch liên quan như quy hoạch biển, cảng biển, hàng hải, viễn thông, giao thông và các quy hoạch khác. Mục tiêu là vừa bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, vừa đáp ứng nhu cầu phát triển của các ngành kinh tế.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ Công Thương triển khai công việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao, đồng thời lắng nghe ý kiến từ các bộ, ngành và địa phương.

"Xây dựng thể chế hiện nay không chỉ là tháo gỡ các vướng mắc mà cần hướng tới xây dựng thể chế đột phá để phục vụ phát triển đất nước, bởi thực tiễn luôn vận động và đặt ra những yêu cầu mới", Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, việc điều chỉnh Quy hoạch điện VIII không chỉ dừng lại ở việc bổ sung hay điều chỉnh các nguồn điện hiện có mà phải được tính toán trên cơ sở yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn tới. Bộ Công Thương cần rà soát kỹ nhu cầu sử dụng điện, chỉ đưa vào quy hoạch những dự án thực sự cần thiết, phù hợp với nhu cầu của từng địa phương và tạo được sự thống nhất trước khi ban hành.

Ông lưu ý cần tránh tình trạng sau khi quy hoạch được phê duyệt, các địa phương tiếp tục có ý kiến khác nhau, gây phức tạp trong quá trình triển khai.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng yêu cầu các cơ quan liên quan nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng trong quá trình cập nhật và bổ sung quy hoạch, không để xảy ra tình trạng phát triển dàn trải. Đối với những khu vực, dự án thực sự có nhu cầu cần được đưa vào quy hoạch để triển khai; ngược lại, những nơi chưa cần thiết thì không bố trí hoặc chỉ định hướng cho giai đoạn phát triển dài hạn.

Bên cạnh đó, quá trình điều chỉnh quy hoạch cần rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, làm rõ nguyên nhân, tháo gỡ vướng mắc để bảo đảm các dự án có thể triển khai hiệu quả, không ảnh hưởng đến mục tiêu cung ứng điện và an ninh năng lượng quốc gia trong thời gian tới.