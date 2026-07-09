Chính phủ yêu cầu xóa kiểu nuôi, trồng: "Rau hai luống, lợn hai chuồng"

Chương trình nhằm tuyên truyền, vận động, giám sát sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn góp phần tăng cường bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển bền vững giai đoạn 2026 – 2030.

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Chương trình phối hợp về bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm giai đoạn 2026-2030 đặt mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm nông, lâm, thủy sản. Đồng thời, lan tỏa tinh thần trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Chương trình tập trung phòng ngừa, ngăn chặn và lên án các hành vi vi phạm về chất lượng, an toàn thực phẩm; không để nguyên liệu, sản phẩm không bảo đảm an toàn tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

Một nhiệm vụ trọng tâm là vận động nông dân, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất áp dụng quy trình, tiêu chuẩn sản xuất an toàn; nhân rộng các mô hình sản xuất theo chuỗi, gắn với chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm. Chương trình cũng khuyến khích ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh, tuần hoàn và bền vững.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động và giám sát cộng đồng về an toàn thực phẩm, đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả quản lý từ cơ sở.

Đến năm 2030, chương trình phấn đấu 100% hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh và chế biến nông, lâm, thủy sản tuân thủ các quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm.

Các chỉ tiêu cụ thể gồm: 100% cán bộ phụ trách an toàn thực phẩm của hai tổ chức Hội được tập huấn, cập nhật kiến thức và kỹ năng tuyên truyền, giám sát; 100% hộ gia đình, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất nhỏ lẻ có hội viên tham gia được tuyên truyền, tập huấn và ký cam kết thực hiện đúng quy định về an toàn thực phẩm.

Chương trình cũng đặt mục tiêu 100% Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất nông sản an toàn có ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn và giảm phát thải phù hợp với điều kiện từng địa phương.

Đáng chú ý, phong trào "Giám sát cộng đồng" về an toàn thực phẩm sẽ được triển khai rộng khắp nhằm phát hiện, phản ánh kịp thời các hành vi vi phạm, ngăn chặn sản phẩm không bảo đảm chất lượng lưu thông trên thị trường. Mỗi xã, phường, đặc khu phấn đấu duy trì ít nhất một mô hình giám sát cộng đồng.

Đến năm 2030, 100% tỉnh, thành phố sẽ ký chương trình phối hợp giữa UBND và Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ về tuyên truyền, vận động, giám sát sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản an toàn.

Để đạt mục tiêu trên, chương trình đề ra bảy nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm: đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm; tăng cường giám sát cộng đồng, nhất là tại các cơ sở nhỏ lẻ; hỗ trợ người dân áp dụng quy trình sản xuất an toàn và kết nối tiêu thụ sản phẩm; phát huy phong trào giám sát tại các địa bàn có nguy cơ cao như chợ truyền thống, khu công nghiệp, bếp ăn tập thể, trường học; thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số; hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý và các tổ chức Hội; đồng thời kịp thời biểu dương các mô hình hiệu quả và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Hằng năm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ chủ trì, phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.