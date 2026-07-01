Chính quyền Trump bất ngờ "tặng" 1.000 USD cho hàng triệu trẻ em

Tất cả trẻ em Mỹ dưới 18 tuổi có Số An sinh Xã hội hợp lệ đều có thể nhận khoản tiền này. Ảnh AP

Chương trình mang tên Trump Accounts được công bố vào tháng 1. Đây là các tài khoản tiết kiệm được thiết kế để giúp các gia đình tiết kiệm tiền cho việc học đại học, mua nhà hoặc các mục tiêu tài chính khác của con trong tương lai.

Tất cả trẻ em Mỹ dưới 18 tuổi có Số An sinh Xã hội hợp lệ đều có thể nhận khoản tiền này.

Các tài khoản để nhận tiền được cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp đứng tên mở và quản lý. Đây là tài khoản được hoãn thuế, cho phép khoản tiền đầu tư tăng trưởng theo thời gian. Khi đứa trẻ trưởng thành, tài khoản sẽ hoạt động tương tự như một tài khoản hưu trí cá nhân (IRA) truyền thống.

Để khuyến khích người dân tham gia, chính phủ liên bang sẽ gửi 1.000 USD vào những tài khoản đủ điều kiện.

Không có giới hạn về thu nhập đối với khoản hỗ trợ này. Tuy nhiên, chỉ những trẻ sinh từ ngày 1/1/2025 đến hết ngày 31/12/2028 mới đủ điều kiện nhận khoản tiền khởi đầu 1.000 USD.

Ngoài ra, một số đối tượng đáp ứng điều kiện về thu nhập còn có thể nhận thêm 250 USD, nhưng khoản hỗ trợ này áp dụng theo các tiêu chí riêng.

Những trẻ lớn hơn vẫn có thể mở Trump Account, nhưng sẽ không được nhận khoản hỗ trợ ban đầu 1.000 USD.

Kể từ khi chương trình được công bố, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tích cực khuyến khích các bậc phụ huynh đăng ký mở tài khoản cho con.

Bắt đầu từ ngày 4/7, cha mẹ và các thành viên khác trong gia đình có thể bắt đầu đóng góp tiền vào tài khoản. Đây cũng là thời điểm chính phủ liên bang bắt đầu chuyển khoản hỗ trợ 1.000 USD cho các trường hợp đủ điều kiện.

Để nhận khoản tiền này, gia đình bắt buộc phải mở tài khoản trước.

Cha mẹ có thể đăng ký bằng cách nộp Mẫu đơn IRS Form 4547 cùng hồ sơ khai thuế hoặc nộp vào bất kỳ thời điểm nào trong năm.

Theo quy định, cha mẹ hoặc người thân có thể đóng góp tối đa 5.000 USD mỗi năm vào tài khoản. Số tiền này sẽ được đầu tư vào danh mục các quỹ chỉ số có chi phí thấp.

Theo dự báo của Nhà Trắng, nếu tài khoản được đóng góp đầy đủ hằng năm và không rút tiền, giá trị có thể tăng lên tới 1,9 triệu USD khi người sở hữu bước sang tuổi 28.

Người thụ hưởng có thể rút tiền từ năm 18 tuổi mà không bị phạt nếu sử dụng cho các mục đích đủ điều kiện như chi trả học phí, mua nhà hoặc khởi nghiệp kinh doanh.

Tuy nhiên, việc rút tiền vẫn có thể chịu một số điều kiện hạn chế và các khoản rút sẽ bị đánh thuế theo thuế suất thu nhập thông thường.

Khi đủ 18 tuổi, quyền kiểm soát toàn bộ tài khoản sẽ chính thức được chuyển từ cha mẹ hoặc người giám hộ sang người con.