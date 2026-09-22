Chính sách nhà ở xã hội, hiện thực hóa giấc mơ an cư cho cán bộ, công chức và người lao động vùng cao

Vốn vay ưu đãi tiếp sức cho những mái ấm vùng cao

Với những gia đình sống chủ yếu bằng đồng lương, việc xây dựng một ngôi nhà kiên cố là khoản đầu tư lớn, không dễ thực hiện trong thời gian ngắn.

Đặc biệt tại các địa bàn miền núi, nơi điều kiện kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn, giấc mơ về một mái ấm ổn định đôi khi phải kéo dài qua nhiều năm.

Ngôi nhà mới khang trang của gia đình thầy giáo Phạm Văn Hùng được xây dựng từ nguồn vốn vay nhà ở xã hội ưu đãi của NHCSXH Quỳ Hợp. Anh: Đặng Hà

Trong bối cảnh đó, nguồn vốn cho vay nhà ở xã hội của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Quỳ Hợp đã trở thành điểm tựa quan trọng, giúp những gia đình đủ điều kiện tiếp cận nguồn vốn với lãi suất ưu đãi, thời hạn vay dài, từ đó giảm áp lực tài chính và chủ động hơn trong kế hoạch xây dựng nhà ở.

Gia đình anh Phạm Văn Hùng, giáo viên Trường THPT Quỳ Hợp 2, là một trong những trường hợp như vậy. Vợ anh là điều dưỡng tại Trạm y tế xã Tam Hợp.

Với thu nhập chủ yếu từ tiền lương, việc tích lũy một khoản tiền lớn để xây dựng nhà trước đây là bài toán không dễ.

Khi được tiếp cận nguồn vốn nhà ở xã hội 1 tỷ đồng từ NHCSXH, gia đình anh Phạm Văn Hùng có thêm điều kiện để hiện thực hóa dự định đã ấp ủ từ lâu. Căn nhà tại xóm Tam Mỹ, xã Tam Hợp, nay đã hoàn thành, trở thành nơi an cư ổn định của gia đình.

Ngôi nhà mới khang trang của gia đình thầy giáo Phạm Văn Hùng tại xã Tam Hợp (tỉnh Nghệ An). Ảnh: Đặng Hà

Anh Phạm Văn Hùng cho biết: “Có nguồn vốn ưu đãi hỗ trợ, gia đình tôi giảm được rất nhiều áp lực trong quá trình xây dựng nhà. Có chỗ ở ổn định, vợ chồng tôi càng yên tâm công tác, chăm lo cho gia đình và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Cũng tại xã Tam Hợp, chị Bùi Thị Cúc, công chức Đảng ủy xã, cùng chồng là giáo viên Trường THCS Nghĩa Mai, đang từng bước hoàn thiện ngôi nhà mới tại xóm Dinh.

Với khoản vay 900 triệu đồng từ NHCSXH, gia đình chị có thêm nguồn lực quan trọng để biến mong muốn về một mái ấm kiên cố thành hiện thực.

Đằng sau mỗi khoản vay là một câu chuyện về cuộc sống, về nhu cầu an cư và cả sự nỗ lực của những gia đình đang từng ngày làm việc, cống hiến tại cơ sở.

Với họ, nguồn vốn chính sách không đơn thuần là một khoản hỗ trợ tài chính mà còn là “chìa khóa” mở ra cơ hội ổn định lâu dài.

Từ một mái nhà ổn định đến động lực bám trường, bám bản

Hiệu quả của chính sách nhà ở xã hội không chỉ được đo bằng số tiền đã giải ngân hay số hộ được tiếp cận vốn, mà còn thể hiện qua những thay đổi cụ thể trong đời sống của người vay.

Đối với đội ngũ giáo viên, cán bộ y tế, công chức cấp xã và người lao động tại vùng cao, một nơi ở ổn định có ý nghĩa đặc biệt.

Cán bộ tín dụng NHCSXH Quỳ Hợp hướng dẫn khách hàng hoàn tất thủ tục vay vốn nhà ở xã hội. Ảnh: Đặng Hà

Khi không còn quá nhiều áp lực về chỗ ở, họ có thêm điều kiện để yên tâm công tác, gắn bó với địa bàn, bám trường, bám bản và phục vụ người dân.

Đó cũng chính là giá trị xã hội sâu rộng mà tín dụng chính sách hướng tới: hỗ trợ đúng đối tượng, đúng nhu cầu, tạo điều kiện để người dân từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống bằng chính sức lao động và khả năng trả nợ của mình.

Theo số liệu đến ngày 31/8, chương trình cho vay nhà ở xã hội tại NHCSXH Quỳ Hợp đã giải ngân hơn 15 tỷ đồng cho 32 khách hàng. Dự kiến đến cuối năm 2026, dư nợ chương trình nhà ở xã hội tại đơn vị sẽ đạt trên 20 tỷ đồng.

Cán bộ NHCSXH Quỳ Hợp trực tiếp hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục vay vốn, tạo điều kiện xây dựng nhà ở khang trang, ổn định cuộc sống. Ảnh: Đặng Hà

Những con số ấy cho thấy nhu cầu về nhà ở của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại khu vực miền núi vẫn rất lớn. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho vai trò của nguồn vốn tín dụng chính sách trong việc đưa chủ trương hỗ trợ nhà ở đến gần hơn với người dân.

Một mái nhà mới có thể bắt đầu từ một khoản vay, nhưng giá trị mà nó tạo ra không dừng lại ở bốn bức tường.

Đó là sự ổn định của mỗi gia đình, là niềm tin để người lao động yên tâm lập nghiệp và cũng là nền tảng để đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên y tế tiếp tục gắn bó, cống hiến cho địa phương.

Ở vùng cao miền núi, nơi hành trình phát triển còn nhiều khó khăn, chính sách nhà ở xã hội vì thế không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu an cư mà còn tạo thêm động lực để người dân ổn định cuộc sống, xây dựng tương lai và cùng địa phương phát triển bền vững.