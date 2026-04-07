Chính thức vận hành thương mại Tổ máy số 2, hoàn thiện Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II

Nhiệt điện Vũng Áng II chính thức phát điện toàn bộ

Theo đại diện Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO), Tổ máy số 2 đã hoàn tất quá trình chạy thử, hiệu chỉnh và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật, vận hành ổn định trước khi chính thức hòa lưới điện quốc gia. Sự kiện này nối tiếp thành công của Tổ máy số 1 đã vận hành thương mại từ ngày 22/7/2025.

Tổ máy số 2 có công suất thiết kế hơn 600MW, tương đương tổ máy số 1, nâng tổng công suất toàn nhà máy lên hơn 1.300MW. Dự án sử dụng công nghệ lò hơi “trên siêu tới hạn” (ultra supercritical - USC), được đánh giá là hiện đại hàng đầu trong các nhà máy nhiệt điện than tại Việt Nam hiện nay. Công nghệ này giúp nâng cao hiệu suất, giảm tiêu hao nhiên liệu và góp phần cắt giảm phát thải ra môi trường.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II được khởi công từ năm 2021 với tổng vốn đầu tư khoảng 2,2 tỷ USD, triển khai theo hình thức BOT. Đây là dự án FDI quy mô lớn tại KKT Vũng Áng, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Chính thức vận hành thương mại Tổ máy số 2 Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II từ 0h ngày 7/4/2026.

Đại diện VAPCO cho biết, các kết quả thử nghiệm thực tế cho thấy Tổ máy số 2 đạt công suất tin cậy ban đầu và các thông số kỹ thuật theo hợp đồng mua bán điện. Đây là nền tảng quan trọng để nhà máy vận hành ổn định, cung cấp nguồn điện liên tục cho hệ thống điện quốc gia.

Khi đi vào vận hành toàn bộ, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II không chỉ góp phần bổ sung nguồn điện quy mô lớn mà còn tạo việc làm cho hàng trăm lao động kỹ thuật cao, thúc đẩy phát triển các dịch vụ phụ trợ, đồng thời đóng góp nguồn thu ổn định cho ngân sách địa phương.