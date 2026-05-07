"Choáng ngợp" cung đèo ven biển đẹp như phim ở Gia Lai, ôm trọn biển xanh và vách núi dựng đứng
07/05/2026 10:43 GMT +7
Ẩn mình giữa núi đá và biển xanh hoang sơ, cung đèo Lộ Diêu trên tuyến ven biển ĐT.639 đang khiến nhiều người choáng ngợp bởi cảnh sắc đẹp như phim điện ảnh ở Gia Lai. Với những khúc cua ôm sát sườn núi, tầm nhìn mở ra đại dương xanh thẳm cùng vị trí đi qua di tích Bến tàu không số nổi tiếng, nơi đây được kỳ vọng trở thành “tọa độ check-in” mới của vùng biển này.
Cung đường đèo đi qua đèo Lộ Diêu ở làng này của Bình Định, nay là Gia Lai đẹp như phim. Cung đèo Lộ Diêu nằm trên đoạn Mỹ Thành – Lại Giang (tuyến đường ven biển ĐT.639, tỉnh Gia Lai) hiện đang trong giai đoạn thi công. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai, cung đèo Lộ Diêu là một dự án nhỏ (được khởi công trước vì sử dụng nguồn vốn tỉnh) nằm trong Dự án Tuyến đường ven biển ĐT.639, đoạn Mỹ Thành – Lại Giang. Dự kiến, toàn tuyến Mỹ Thành – Lại Giang có chiều dài khoảng 38,14km sẽ được tổng khởi công vào đầu tháng 5/2026 sau khi hoàn tất thủ tục vốn vay WB. Chi phí xây dựng toàn tuyến khoảng 850 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng, xây dựng tái định cư gần 650 tỷ đồng. Tuyến Mỹ Thành – Lại Giang có điểm đầu tại Km45+00 (Khu nuôi tôm công nghệ cao xã Phù Mỹ Đông) và điểm cuối tại Km83+139,47 (tiếp giáp cầu Lại Giang, phường Hoài Nhơn Đông). Để thực hiện dự án Dự án Tuyến đường ven biển ĐT.639, đoạn Mỹ Thành – Lại Giang, UBND tỉnh Gia Lai đã chuyển mục đích sử dụng 31,34 ha rừng sang mục đích khác. Trong rừng phòng hộ 18,76ha; rừng sản xuất 12,58ha. Điểm nhấn của tuyến đường là cung đường đèo ven biển tuyệt đẹp qua địa bàn 2 xã Phù Mỹ Đông và Hoài Nhơn Đông. Nơi đây có cảnh quan hùng vĩ, hoang sơ, một bên là núi đá, một bên là biển xanh. Cung đèo Lộ Diêu nằm trong dự án có chiều dài 4,5 km, vẫn đang được hoàn thiện và dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Nằm trong dự án tuyến đường ven biển "nghìn tỷ" ĐT639, kết nối trung tâm phố biển Quy Nhơn với "thủ phủ" cá ngừ đại dương Hoài Nhơn nên đoạn đường này cũng đi qua địa điểm Di tích lịch sử nổi tiếng là Bến Tàu không số - Bãi biển Lộ Diêu.
Cung đường đèo uốn lượn đi qua điểm du lịch nổi tiếng Mũi Gành Hoài Hải với một bên là vách đá dựng đứng, một bên là biển xanh bao la. Đây cũng chính là "đặc sản" của toàn tuyến đường ven biển ĐT.639. Tuyến đường ven biển Mỹ Thành – Lại Giang còn có nhiệm vụ thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong bối cảnh thiên tai lũ lụt, sạt lở diễn ra thường xuyên trên địa bàn, tuyến đường này đóng vai trò là hành lang cứu nạn, cứu hộ và đảm bảo giao thông liên tục khi Quốc lộ 1A gặp sự cố. Theo định hướng phát triển, đây sẽ là trục xương sống để Gia Lai đẩy mạnh kinh tế biển, gắn kết giữa phát triển công nghiệp và du lịch bền vững. Nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương, gắn kết cơ sở hạ tầng của các khu kinh tế trọng điểm ven biển, khu công nghiệp, các khu dân cư, khu đô thị và các khu du lịch sinh thái ven biển.