Choáng váng: Một "tay to" gom hơn 1.000 tấn vàng, xô đổ mọi kỷ lục lịch sử

Biểu đồ: Bloomberg

Theo dữ liệu hải quan mới nhất vừa được công bố, lượng vàng nhập khẩu của Trung Quốc tính đến hết tháng 8 đã vượt mốc 1.000 tấn, chính thức vượt qua tổng khối lượng mua của cả năm 2025. Đây là mức độ mua sắm chưa từng có tiền lệ kể từ khi dữ liệu này được ghi nhận từ năm 2017.

Giải thích về cơn sốt này, ông Zijie Wu, nhà phân tích tại công ty Hợp đồng Tương lai Kimụy (Jinrui Futures), cho biết nhu cầu đầu tư trong nước quá lớn đã duy trì giá vàng nội địa cao hơn một chút so với tiêu chuẩn thế giới, qua đó tạo động lực mạnh mẽ thu hút các đơn vị nhập khẩu.

Bên cạnh đó, đồng nhân dân tệ duy trì sự vững mạnh từ đầu năm đến nay đã tạo ra các điều kiện vô cùng thuận lợi, giúp các cơ quan quản lý dễ dàng nới lỏng thêm nhiều hạn ngạch nhập khẩu.

Ảnh minh họa: China Daily

Cơn sốt "bắt đáy" vàng bắt đầu nóng lên từ hồi đầu năm, khi giá vàng thế giới sụt giảm mạnh từ đỉnh lịch sử lập vào tháng 1, kích thích làn sóng mua gom của giới đầu tư. Ngoài ra, từ tháng 6, hệ thống cấp phép mới đã thúc đẩy các ngân hàng tận dụng tối đa hạn ngạch hiện có do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) phân bổ.

Không chỉ dừng lại ở vàng miếng, dòng tiền còn chảy ồ ạt vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF). Theo Sàn Giao dịch Vàng Thượng Hải, các quỹ ETF vàng tại nước này đã thu hút thêm khoảng 44 tấn chỉ trong 8 tháng, đánh dấu mức tăng trưởng 18% kể từ đầu năm – một bức tranh hoàn toàn trái ngược với sự chững lại của các quỹ ETF trên quy mô toàn cầu.

Giới chuyên gia nhận định, Trung Quốc hiện vẫn giữ vững ngôi vị là quốc gia mua vàng lớn nhất thế giới. Nhu cầu này được hậu thuẫn vững chắc bởi tâm lý lo ngại trước những bất ổn kinh tế, cùng với việc các kênh đầu tư thay thế ngày càng trở nên hạn chế.

Niềm tin của người mua lẻ càng được củng cố mạnh mẽ khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc liên tục gom vàng trong những tháng gần đây.

Cụ thể, PBOC đã đẩy mạnh mua vào lượng lớn vàng thỏi trong tháng 8, kéo dài chuỗi chiến dịch mua ròng liên tục gần hai năm qua.