Chọn lấn biển để bứt tốc, Đà Nẵng giữ “lằn ranh đỏ” về môi trường và pháp lý

Ngày 7/4, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng thông tin về chủ trương lấn biển mở rộng không gian phát triển đô thị

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, đến hết quý I/2026, chủ trương lấn biển nhằm mở rộng không gian phát triển và tạo điểm nhấn cảnh quan đang được thành phố từng bước triển khai theo định hướng, đồng thời nghiên cứu hoàn thiện cơ chế chính sách để thực hiện trong thời gian tới.

Theo Sở Xây dựng, hiện TP Đà Nẵng đã và đang triển khai 3 dự án lấn biển gồm: Khu đô thị Đa Phước, Khu đô thị Vịnh Thuận Phước và Khu bến cảng Liên Chiểu. Các dự án này bước đầu góp phần mở rộng không gian đô thị, kéo dài đường bờ biển, tạo thêm quỹ đất và hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đánh giá về hiệu quả, cơ quan chuyên môn cho rằng các dự án lấn biển đã tạo động lực tăng trưởng dài hạn, góp phần hình thành diện mạo đô thị mới, đồng thời mở ra dư địa phát triển cho TP trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng hạn hẹp.

Cảng Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Ảnh: D.B

Về định hướng lâu dài, theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025–2030 (số 01-NQ/ĐH ngày 19/9/2025), TP xác định phát triển không gian trên biển tại Vịnh Đà Nẵng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Bên cạnh đó, Nghị quyết số 259/2025/QH15 của Quốc hội cũng đã tạo hành lang pháp lý để TP nghiên cứu triển khai các dự án lấn biển.

Hiện nay, TP Đà Nẵng đã xây dựng và đang hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với các dự án khu đô thị lấn biển, làm cơ sở nghiên cứu phát triển không gian biển trong thời gian tới.



Khu đô thị Đa Phước là dự án lấn biển quy mô lớn tại vịnh Đà Nẵng, được triển khai từ nhiều năm trước, hình thành quỹ đất đô thị mới phía Tây Bắc trung tâm TP, định hướng phát triển khu đô thị hiện đại, dịch vụ – thương mại và nhà ở.

Khu đô thị Vịnh Thuận Phước nằm tại khu vực cửa vịnh, tiếp giáp bán đảo Sơn Trà, được quy hoạch phát triển đô thị kết hợp du lịch, dịch vụ ven biển, góp phần tạo điểm nhấn cảnh quan và kết nối không gian đô thị ven vịnh.

Trong khi đó, Khu bến cảng Liên Chiểu là dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, có hạng mục lấn biển để xây dựng hệ thống bến cảng, khu hậu cần logistics, đóng vai trò là cảng cửa ngõ quốc tế, góp phần giảm tải cho cảng Tiên Sa và thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực miền Trung.