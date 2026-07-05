Chọn nguyện vọng 1 vào Văn Hiến, thí sinh nhận học bổng đến 80% học phí toàn khóa

Mùa tuyển sinh đại học 2026 đang bước vào giai đoạn quan trọng khi thí sinh cả nước đang trong quá trình đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng trên hệ thống của Bộ GD-ĐT.

Trong thời điểm này, Trường Đại học Văn Hiến (VHU) công bố loạt chính sách hỗ trợ học phí và học bổng, tập trung vào hai nhóm quyền lợi chính: chương trình “Khối chốt hè 2026” và chính sách dành cho thí sinh chọn Văn Hiến là nguyện vọng 1.

Đông đảo thí sinh đến Trường Đại học Văn Hiến nộp hồ sơ, lắng nghe tư vấn và được hỗ trợ hoàn thiện thủ tục đăng ký xét tuyển, lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp

“Khối chốt hè” hỗ trợ 50% học phí học kỳ đầu

“Khối chốt hè 2026” là chương trình do myU và Viện HUBBIZ thực hiện, dành cho thí sinh sinh năm 2008 và các thí sinh tự do đang trong giai đoạn lựa chọn ngành học, trường học và chuẩn bị bước vào giảng đường đại học.

Thí sinh sinh đăng ký tham gia chương trình sẽ được myU và Viện HUBBIZ hỗ trợ 50% học phí học kỳ 1 khi trúng tuyển và nhập học tại Trường Đại học Văn Hiến.

Với các thí sinh sinh năm 2008, điều kiện áp dụng là có điểm xét học bạ từ 18 điểm trở lên theo tổ hợp 3 môn xét tuyển, đã bao gồm điểm cộng hoặc điểm ưu tiên nếu có. Với thí sinh tự do, điểm trung bình cả năm lớp 12 nhân hệ số 3 cần đạt từ 18 điểm trở lên.

PGS.TS Trần Huy Hoàng - Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường đại học Văn Hiến - cho biết chương trình được thiết kế nhằm giảm bớt áp lực tài chính cho phụ huynh, đồng thời giúp thí sinh có thêm sự chuẩn bị trước khi bắt đầu đời sống sinh viên.

“Ở giai đoạn chọn trường, nhiều gia đình quan tâm đến học phí, lộ trình học tập và khả năng thích nghi của con ở bậc đại học. Vì vậy, nhà trường mong muốn chính sách hỗ trợ học phí sẽ tạo thêm điểm tựa để thí sinh yên tâm hơn khi đưa ra lựa chọn”, ông Hoàng chia sẻ.

Nhóm thí sinh có điểm học bạ đạt từ 25 điểm trở lên ngoài được hỗ trợ tương đương 50% học phí học kỳ 1 còn nhận thêm khóa học trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong học tập trị giá 2 triệu đồng.

Trường Đại học Văn Hiến chú trọng xây dựng môi trường học tập thân thiện, góp phần phát triển năng lực chuyên môn và kỹ năng thích ứng cho sinh viên.

Chọn nguyện vọng 1 để tăng cơ hội nhận học bổng lớn

Trong giai đoạn cao điểm tuyển sinh, Trường Đại học Văn Hiến dành nhiều chính sách học bổng cho thí sinh chọn trường là nguyện vọng 1 trên hệ thống xét tuyển của Bộ GD-ĐT. Từ ngày 2-7 đến trước 17h ngày 14-7, thí sinh chọn Văn Hiến là nguyện vọng 1 có cơ hội nhận học bổng đến 80% học phí toàn khóa.

Nổi bật là “Học bổng Tinh hoa Văn Hiến”, có giá trị từ 20% đến 80% học phí toàn khóa. Học bổng dành cho thí sinh chọn Trường Đại học Văn Hiến là nguyện vọng 1 và có điểm trúng tuyển cao theo các phương thức xét tuyển.

Ngoài “Học bổng Tinh hoa Văn Hiến”, trường còn triển khai “Học bổng Tài năng” hỗ trợ đến 100% học phí toàn khóa dành cho thủ khoa trường, á khoa trường và thủ khoa các ngành đào tạo. “Học bổng Công dân Toàn cầu” hỗ trợ đến 100% học phí năm nhất cho thí sinh có IELTS 6.5 hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tương đương.

Một đặc quyền đáng chú ý khi chọn Văn Hiến là nguyện vọng 1 trên hệ thống xét tuyển của Bộ GD-ĐT là được tham gia chương trình “Khối chốt hè” mà không cần điều kiện điểm số đi kèm. Các bạn được hỗ trợ 50% học phí học kỳ 1 khi trúng tuyển và nhập học tại trường.

Đồng thời, tham gia chương trình “Khối chốt hè” các bạn còn được chủ động chọn tham gia các lớp kỹ năng thực tiễn như quản trị thương hiệu cá nhân và xây dựng mạng lưới quan hệ, trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong học tập, thiết kế mô hình khởi nghiệp. Các bạn cũng được tham gia hoạt động trải nghiệm cùng doanh nghiệp, qua đó hình dung rõ hơn về môi trường làm việc, yêu cầu nghề nghiệp và định hướng tương lai trước khi bước vào giảng đường đại học.

Sinh viên Trường Đại học Văn Hiến thực hành trong hệ thống phòng thực hành hiện đại dưới sự hướng dẫn của giảng viên.

Thí sinh có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và đăng ký tại website tuyển sinh của Trường Đại học Văn Hiến

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*Trang tuyển sinh: https://tuyensinh.vhu.edu.vn

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