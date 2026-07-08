Chống hàng giả, buôn lậu là nhiệm vụ không có điểm kết thúc

Phát biểu kết luận Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2026, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định, công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, "có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc".

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Quốc gia (Ảnh: VGP).

Đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, Phó Thủ tướng ghi nhận các bộ, ngành, địa phương đã tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nhiều vụ việc vi phạm, góp phần nâng cao tính răn đe, bảo vệ môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và củng cố niềm tin của doanh nghiệp.

Đặc biệt, công tác xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã được triển khai quyết liệt hơn, nhiều vụ án được khởi tố, tạo chuyển biến tích cực và nhận được sự ghi nhận từ cộng đồng doanh nghiệp cũng như các đối tác quốc tế đối với nỗ lực của Việt Nam trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều tồn tại. Tình trạng hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, đặc biệt là các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe như thực phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng vẫn diễn biến phức tạp.

Các hành vi vi phạm trên môi trường thương mại điện tử và mạng xã hội có xu hướng gia tăng với quy mô lớn, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý.

Bên cạnh đó, tình trạng mua bán hóa đơn trái phép, gian lận thuế và lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu để hợp thức hóa hàng hóa không rõ nguồn gốc vẫn chưa được ngăn chặn triệt để.

Phó Thủ tướng cho rằng, nguyên nhân quan trọng là một số bộ, ngành, địa phương chưa thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. Ở một số nơi, nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác chống buôn lậu, hàng giả còn hạn chế; thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm chưa thường xuyên; thậm chí vẫn còn hiện tượng nể nang, bao che hoặc tiếp tay cho các hành vi vi phạm.

Ông nhấn mạnh, hệ thống chủ trương, cơ chế, chính sách hiện cơ bản đã đầy đủ, nhưng hiệu quả phụ thuộc vào khâu tổ chức thực hiện ở cơ sở. Đây là yếu tố quyết định thành công của công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Để nâng cao hiệu quả trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, công điện của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp với từng địa bàn, lĩnh vực; tập trung đấu tranh với các đường dây buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, nhất là thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hàng giả mạo xuất xứ Việt Nam và các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng cần khẩn trương rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc hàng hóa; tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin giữa các lực lượng để nâng cao hiệu quả quản lý, phát hiện và xử lý vi phạm.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu chú trọng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ thực thi; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp bao che, tiếp tay hoặc bảo kê cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Ông đề nghị Ban Chỉ đạo 389 các cấp tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; đồng thời giao Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tiếp tục theo dõi sát tình hình, tham mưu các giải pháp phù hợp, triển khai các kế hoạch cao điểm, hoàn thiện hệ thống báo cáo kết nối từ Trung ương đến địa phương và đẩy mạnh truyền thông về chống hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

"Khi còn tồn tại buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả thì cuộc đấu tranh này vẫn phải tiếp tục với quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.