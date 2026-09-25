"Chốt" ngày khai thác đường băng số 2 sân bay Phù Cát, Gia Lai hơn 3.200 tỷ đồng, sắp đón chuyến bay quốc tế đầu tiên

Chốt ngày khai thác đường băng số 2 sân bay Phù Cát, tỉnh Gia Lai hơn 3.200 tỷ đồng

Ngày 25/9, lãnh đạo Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai cho biết, đang khẩn trương hoàn thành các hạng mục xây dựng và hồ sơ thủ tục để kịp thời điểm khai thác chính thức đường băng số 2, sân bay Phù Cát.

Theo Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai, chủ đầu tư dự án, theo tiến độ đã đăng ký với các cơ quan chức năng, đường băng số 2 sân bay Phù Cát sẽ đưa vào khai thác chính thức từ ngày 29/10/2026.

Hiện tại, dự án đầu tư xây dựng đường băng số 2 và các hạng mục phụ trợ đã hoàn thành khoảng 95%. Trong đó, các hạng mục chính như đường băng, đường lăn, sân đỗ, hệ thống điện chiếu sáng, đèn tín hiệu đã cơ bản hoàn thành.

Từ nay tới ngày khai thác chính thức chỉ còn hơn 1 tháng nữa, chủ đầu tư và nhà thầu đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục phụ như tường rào, hệ thống thoát nước, để kịp hoàn thành vào đầu tháng 10/2026.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, tỉnh này vừa bổ sung đối tượng thụ hưởng tài sản là kết quả của quá trình thực hiện dự án đường băng số 2, sân bay Phù Cát.

Cụ thể, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV), là đối tượng thụ hưởng, tiếp nhận và quản lý, khai thác các công trình, thiết bị đồng bộ thuộc khu bay (các công trình sân đường khu bay, hệ thống đường công vụ, hàng rào, bốt gác phục vụ an ninh, công trình đồng bộ... hệ thống ILS/DME; hệ thống biển báo, đèn hiệu, chiếu sáng; nhà trạm nguồn và thiết bị cấp điện đồng bộ phục vụ khai thác) được đầu tư, từ dự án theo quy định.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), là đối tượng thụ hưởng, tiếp nhận và quản lý, khai thác hệ thống quan trắc khí tượng tự động (AWOS) được đầu tư từ Dự án theo quy định.

Đường băng số 2 sân bay Phù Cát, Gia Lai sắp hoàn thành. Ảnh: QN.

Ngoài ra, UBND tỉnh Gia Lai đã điều chỉnh, cập nhật thông tin quy mô đầu tư xây dựng.

Về phạm vi và quy mô đầu tư xây dựng, nội dung đã phê duyệt trước đây, xây dựng hệ thống đảm bảo hoạt động bay: Lắp đặt hệ thống đèn tiếp cận CAT II tại đầu 33R đường CHC và hệ thống đèn tiếp cận CAT I đầu 15L đường CHC số 2; hệ thống biển báo, đèn hiệu, chiếu sáng đồng bộ phục vụ khai thác; xây dựng hệ thống quan trắc khí tượng tự động, nhà trạm nguồn và thiết bị cấp điện đồng bộ khai thác.

Nay điều chỉnh thành: Lắp đặt hệ thống đèn tiếp cận CAT II tại đầu 33L và hệ thống đèn tiếp cận CAT I tại đầu 15R đường CHC số 2; lắp đặt hệ thống ILS/DME đáp ứng khai thác CAT II tại đầu 33L và hệ thống ILS/DME đáp ứng khai thác CAT I tại đầu 15R; hệ thống biển báo, đèn hiệu, chiếu sáng đồng bộ phục vụ khai thác. Xây dựng hệ thống quan trắc khí tư tượng tự động, nhà trạm nguồn và thiết bị cấp điện đồng bộ phục vụ khai thác.

Sau hơn một năm thi công, đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát đang hoàn thiện các hạng mục cuối, dự kiến bay hiệu chuẩn trong tháng 9.

Dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại sân bay Phù Cát có tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng, được khởi công tháng 8/2025.



Đường băng mới dài 3.048 m, rộng 45 m, chạy song song và cách đường băng hiện hữu 215 m về phía tây.

Sân bay Phù Cát hiện được quy hoạch là sân bay nội địa, chưa khai thác các đường bay thẳng quốc tế. Việc đưa đường băng mới vào hoạt động được kỳ vọng tăng năng lực khai thác, tạo điều kiện để địa phương mở các đường bay charter đưa khách quốc tế đến Gia Lai.

Sân bay Phù Cát, tỉnh Gia Lai. Ảnh: QN.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai kiểm tra, rà soát toàn bộ các hạng mục công trình và những phần việc còn phải thực hiện, bảo đảm đủ điều kiện đưa đường cất hạ cánh số 2 vào khai thác thương mại từ ngày 29/10.

Theo quy hoạch giai đoạn 2021-2030, sân bay Phù Cát đạt công suất 5 triệu hành khách và 12.000 tấn hàng hóa mỗi năm. Giai đoạn này dự kiến xây mới nhà ga hành khách T3, công suất khoảng 3,5 triệu khách mỗi năm.

Đến năm 2050, sân bay được quy hoạch nâng công suất lên 7 triệu hành khách và 27.000 tấn hàng hóa mỗi năm, đồng thời mở rộng nhà ga T3 để đáp ứng lượng khách tăng.