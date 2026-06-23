Chốt vị trí quy hoạch sân bay Buôn Ma Thuột tại Đắk Lắk
Sân bay Buôn Ma Thuột được quy hoạch đặt tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, là cảng hàng không quốc nội trong mạng cảng hàng không dân dụng toàn quốc; sử dụng chung cho hoạt động hàng không dân dụng và quân sự.
Trong giai đoạn 2021 - 2030, sân bay Buôn Ma Thuột được quy hoạch đạt cấp 4C theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) với công suất khoảng 3 triệu hành khách/năm và 10.000 tấn hàng hóa/năm; đủ năng lực khai thác các loại tàu bay như: Airbus A320, A321 và tương đương.
Thời kỳ này, quy hoạch xác định giữ nguyên đường cất hạ cánh 09/27 hiện hữu có kích thước 3.000m x 45m; quy hoạch đường lăn song song cách đường cất hạ cánh hiện hữu về phía Nam khoảng 172,5m và hệ thống đường lăn đồng bộ.
Ngoài ra, quy hoạch cũng hướng tới mở rộng sân đỗ tàu bay đáp ứng khoảng 10 vị trí đỗ; tiếp tục duy trì Đài kiểm soát không lưu hiện hữu.
Về nhà ga hành khách, quy hoạch mở rộng nhà ga T1 hiện hữu, đáp ứng công suất khoảng 3 triệu hành khách/năm.
Khu nhà ga hàng hóa được quy hoạch về phía Đông nhà ga hành khách đạt công suất khoảng 10.000 tấn hàng hóa/năm.
Tầm nhìn đến năm 2050, sân bay Buôn Ma Thuột sẽ được nâng cấp để đạt công suất khoảng 7 triệu hành khách/năm và 15.000 tấn hàng hóa/năm.
Đáng chú ý, sân bay Buôn Ma Thuột được bổ sung đường cất hạ cánh số 2 kích thước 2.400 x 45m, cách tim đường đường cất hạ cánh hiện hữu về phía Bắc khoảng 275 m; kích thước lề vật liệu theo quy định, khai thác lưỡng dụng.
Đồng thời, quy hoạch đường lăn song song, hệ thống đường lăn đồng bộ đảm bảo khai thác. Sân đỗ tàu bay cũng được quy hoạch mở rộng đáp ứng khoảng 27 vị trí đỗ.
Đối với nhà ga hành khách, quy hoạch mới nhà ga T2 với công suất khoảng 4 triệu hành khách/năm. Khu ga hàng hóa sẽ được mở rộng đạt công suất khoảng 15.000 tấn/năm.
Nhu cầu sử dụng đất cho cả giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 của Cảng hàng không Buôn Ma Thuột khoảng gần 512 ha.
Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam nghiên cứu, tiếp thu báo cáo thẩm định của Vụ Kế hoạch - Tài chính để hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch và thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong các bước tiếp theo.
Cục Hàng không Việt Nam cũng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk và các cơ quan liên quan tổ chức công bố, quản lý và thực hiện quy hoạch theo quy định; phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND tỉnh Đắk Lắk rà soát, cập nhật điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh, quy hoạch của địa phương, bảo đảm sự đồng bộ giữa các quy hoạch; tiếp tục rà soát để bảo đảm tính chính xác của số liệu, kịp thời báo cáo Bộ Xây dựng để cập nhật, điều chỉnh trong trường hợp cần thiết.
Đối với UBND tỉnh Đắk Lắk, Bộ Xây dựng đề nghị địa phương rà soát, cập nhật các nội dung quy hoạch nêu trên vào quy hoạch của địa phương và các quy hoạch có liên quan; tổ chức quản lý tĩnh không, cao độ xây dựng theo quy định.
Bên cạnh đó, tỉnh cần bố trí và bảo vệ quỹ đất phù hợp theo quy hoạch được duyệt, xây dựng phương án sử dụng đất để đảm bảo sẵn sàng đáp ứng khi có nhu cầu phát triển mở rộng trong tương lai; hoàn thiện quy hoạch và đầu tư các công trình kết nối với sân bay bảo đảm đồng bộ, hiệu quả.