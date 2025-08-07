Vn - Index ngày 7/8: Dòng tiền lớn vẫn đang duy trì tốt trên thị trường

Vn - Index hôm nay ngày 7/8/2025 tiếp tục có sắc xanh

Phiên giao dịch hôm nay ngày 7/8/2025, Vn- Index đóng cửa 1.581,81 điểm tăng 8,1 điểm tương ứng 0,51% với thanh khoản cao hơn mức trung bình 20 phiên, giá trị giao dịch đạt 44.159,45 tỷ đồng trên sàn HOSE. VN30-Index tăng 11,54 điểm (+0,67%), đóng cửa tại 1.734,85 điểm. Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE, với giá trị 80,80 tỷ đồng.

Mở đầu phiên giao dịch ngày 7/8/2025, thị trường tiếp tục có sắc xanh. Nhịp tăng đầu phiên đã nhanh chóng đưa VN-Index tiến đến vùng 1.585 điểm. Vùng này đã gây áp lực lùi bước lên thị trường. Sự trở lại của phe bán nhanh chóng đẩy thị trường chuyển sắc đỏ vào cuối phiên sáng và đầu phiên chiều khi nhà đầu tư thận trọng trước lượng cổ phiếu khớp lệnh trong phiên thanh khoản kỷ lục được giao dịch. Tuy nhiên, áp lực cung không quá lớn và dòng tiền tiếp tục có nỗ lực nâng đỡ thị trường vào cuối phiên giao dịch.



Với nỗ lực tăng điểm của thị trường, sắc xanh vẫn đang chiếm ưu thế với nhiều nhóm cổ phiếu tăng điểm. Nhóm Ngân hàng, nhóm Bảo hiểm, nhóm Xây dựng – Vật liệu xây dựng … có diễn biến sôi động và góp phần hỗ trợ thị trường. Ngược lại, nhóm VIC có diễn biến điều chỉnh và kìm hãm thị trường.



Xét về mức độ ảnh hưởng, VPB, HPG và BID là những mã đóng góp tích cực nhất, cùng hỗ trợ hơn 7 điểm cho chỉ số. Theo sau là TPB và GVR, MSB, FPT và KDH từng mã đóng góp gần 1 điểm. Ở chiều ngược lại, đà giảm của VCB, VIC và VHM khiến chỉ số mất hơn 6 điểm, trong khi các cổ phiếu còn lại không gây ảnh hưởng tiêu cực đáng kể.



Xét theo nhóm ngành, Ngân hàng, Bất động sản và Chứng khoán tiếp tục là điểm tựa của thị trường với nhiều cổ phiếu bùng nổ như: TPB (+6,9%), VDS (+6,9%), VPB (+6,8%), DXS (+6,6%), VAB (+6,5%), KDH (+6,4%), CEO (+5,3%)... Tiếp theo là nhóm Vật liệu xây dựng và Đầu tư công cũng không kém phần nổi bật với FCN (+6,9%), HT1 (+6,8%), CII (+6,7%), LCG (+6,6%), HPG (+5,2%), HHV (+4,9%), KSB (+4,5%), NKG (+3,7%)... Cuối cùng, nhóm Thủy sản ghi nhận phiên tăng lan tỏa thứ hai liên tiếp với IDI (+7%), ANV (+6,9%), ASM (+3,8%)...



Theo các nhà phân tích của Chứng khoán Rồng Việt, điểm đáng chú ý trong phiên giao dịch ngày 7/8/2025 là VN-Index tiếp tục mở rộng xu hướng tăng khi đóng cửa trên vùng 1.580 điểm. Đặc biệt, dù chịu áp lực bán đáng kể và lực cung từ phiên thanh khoản kỷ lục ngày 5/8/2025, chỉ số vẫn hấp thụ tốt và thu hẹp sắc đỏ trước đó. Tuy nhiên, trước diễn biến rung lắc với biên độ rộng đang xuất hiện thường xuyên hơn, quá trình chinh phục mức cao mới được dự báo sẽ đối mặt với không ít thách thức.

Trong khi đó, các nhà phân tích của Chứng khoán VPS cho biết, về kỹ thuật, Vn- Index tiếp tục đà tăng với dòng tiền lan toả tốt. Dòng tiền đã bắt đầu có dấu hiệu chốt lời ở nhóm tăng nóng và chuyển dịch sang nhóm ngành chưa tăng trong thời gian vừa qua như Đầu tư công, Thép, Xuất khẩu,.. đây là dấu hiệu tích cực cho thấy dòng tiền lớn vẫn đang duy trì tốt trên thị trường. Tuy nhiên vẫn cần lưu ý là chỉ số đã tiệm cận vùng 1.600 nên việc rung lắc điều chỉnh là khó có thể tránh khỏi.