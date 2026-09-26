Chủ tịch công ty ở Huế lĩnh án vì chỉ đạo đổ hơn 462 tấn chất thải gây ô nhiễm môi trường

Ngày 25/9, TAND khu vực 1 – Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hồ Khánh Phước (SN 1963, trú tại TP.Huế) về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.

Theo hồ sơ vụ án, Công ty TNHH Phước Loan được thành lập năm 2005, có trụ sở tại 224 Hùng Vương, phường An Cựu, TP.Huế. Hồ Khánh Phước là Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty và sở hữu 75% vốn góp.

Bị cáo Hồ Khánh Phước bị TAND khu vực 1 – Huế tuyên phạt 600 triệu đồng về tội “Gây ô nhiễm môi trường”. Ảnh: N.M.

Năm 2022, Công ty TNHH Phước Loan thành lập Xưởng đúc gạch terrazzo tại khu vực nay là Kiệt 301 Trưng Nữ Vương, phường Thanh Thủy, TP.Huế và giao Hồ Khánh Phước trực tiếp quản lý, chỉ đạo.

Trong quá trình sản xuất, xưởng phát sinh nhiều loại chất thải như gạch terrazzo vụn, bao bì xi măng, bìa carton... Tuy nhiên, Hồ Khánh Phước không tổ chức thu gom, chuyển giao số chất thải này cho đơn vị có chức năng xử lý theo quy định.

Theo cáo trạng, nhận thấy thửa đất số 178, tờ bản đồ số 34 nằm cạnh xưởng sản xuất, có nền đất thấp và chưa có người ở, Hồ Khánh Phước nảy sinh ý định đưa chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất sang đổ tại đây để không phải trả chi phí xử lý.

Thực hiện chỉ đạo của Hồ Khánh Phước, quản đốc Phạm Văn Lộc truyền đạt lại cho hai công nhân Nguyễn Khiết và Trần Lanh sử dụng xe thô sơ vận chuyển chất thải từ xưởng đến đổ tại thửa đất nói trên.

Việc đổ chất thải diễn ra hằng ngày, kéo dài từ năm 2022 đến ngày 14/5/2026. Khi Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Huế kiểm tra, khu vực bị đổ chất thải có diện tích 175,1m², với tổng khối lượng được xác định là 462.040kg chất thải rắn thông thường.

Quá trình điều tra, Hồ Khánh Phước khai nhận toàn bộ hành vi. Lời khai của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ được cơ quan tố tụng thu thập. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự và được hưởng tình tiết giảm nhẹ do thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Cơ quan tố tụng xác định các thành viên khác của Công ty TNHH Phước Loan không biết việc đổ chất thải. Do Xưởng đúc gạch terrazzo được giao cho Hồ Khánh Phước trực tiếp quản lý, chỉ đạo nên những người này không bị xác định là đồng phạm.

Đối với bà Hồ Thị Kim Anh, chủ thửa đất số 178, cơ quan điều tra xác định bà không biết việc chất thải bị đổ lên đất của mình, không thỏa thuận và không có mối quan hệ với Hồ Khánh Phước về việc này nên không đồng phạm.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, chứng cứ và lời khai của bị cáo, HĐXX AND khu vực 1 – Huế tuyên phạt Hồ Khánh Phước 600 triệu đồng về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.