Chủ tịch Đà Nẵng "chỉ rõ" các đơn vị xử lý nhiệm vụ quá hạn, đề nghị Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ vào giám sát

Ngày 19/9, tin từ UBND TP.Đà Nẵng cho hay, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng vừa yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu tập trung khắc phục tình trạng chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ.

Theo UBND thành phố, trong thời gian qua số lượng nhiệm vụ quá hạn tại nhiều đơn vị đã giảm, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số nhiệm vụ chưa được giải quyết dứt điểm, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền thành phố.

Trước thực tế đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương rà soát toàn bộ những nhiệm vụ đã được giao nhưng chưa hoàn thành; xây dựng kế hoạch cụ thể để xử lý dứt điểm 31 nhiệm vụ quá hạn còn tồn đọng. Trong số này có 18 nhiệm vụ được nêu tại Công văn số 8515/UBND-NC ngày 24/8/2026 và 13 nhiệm vụ phát sinh quá hạn trong tháng 8/2026.

Theo thống kê trong tháng 8/2026, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn bình quân của thành phố đạt 51%. Tuy nhiên, một số đơn vị có kết quả thấp hơn mức này như Sở Công Thương..., cùng đạt tỷ lệ hoàn thành đúng hạn 50%.

Dự án công trình cầu Tam Tiến quá thời hạn thi công. Ảnh: VN

Ở phạm vi dài hạn hơn, trong giai đoạn từ ngày 1/7/2025 đến 31/8/2026, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn bình quân của thành phố đạt 75%. Một số đơn vị vẫn thấp hơn mức bình quân này, gồm UBND phường Liên Chiểu đạt 74,5%, Sở Tư pháp đạt 73,7% và UBND xã Phước Thành đạt 73,5%....

UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố trước ngày 30/9 tới đây. Đồng thời yêu cầu tiến tới chấm dứt tình trạng không thực hiện hoặc thực hiện chậm các nhiệm vụ được giao, xem đây là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm Quy chế theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố giao. Trong đó, việc cập nhật tiến độ, kết quả công việc lên hệ thống theo dõi nhiệm vụ phải được thực hiện thường xuyên, đầy đủ và chính xác.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cũng giao Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng UBND thành phố thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Kết quả thực hiện sẽ là một trong những căn cứ quan trọng phục vụ công tác đánh giá cán bộ theo tháng, quý và năm.

Đáng chú ý, UBND TP.Đà Nẵng giao các Phó Chủ tịch UBND thành phố theo lĩnh vực phụ trách trực tiếp làm việc với các sở, ngành, địa phương có tỷ lệ quá hạn cao theo từng giai đoạn và từng tháng để xác định rõ nguyên nhân, tháo gỡ khó khăn và kiên quyết xử lý tình trạng chậm trễ trong thực thi công vụ.

Bên cạnh đó, UBND TP.Đà Nẵng đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và theo dõi tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn theo quy định.



