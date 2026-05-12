Chủ tịch Fed Jerome Powell vừa nói một câu gây chấn động Phố Wall, giới đầu tư "đứng ngồi không yên"

Ngày 15/5 tới sẽ đánh dấu ngày cuối cùng ông Jerome Powell giữ cương vị Chủ tịch Fed trước khi nhiều khả năng ông Kevin Warsh – người được Tổng thống Donald Trump đề cử – tiếp quản vị trí lãnh đạo ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới.

Tuy chuẩn bị rời nhiệm sở, ông Powell vẫn để lại dấu ấn mạnh mẽ tại cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC) cuối tháng 4. Và một phát biểu ngắn gọn của ông đang khiến Phố Wall phải đánh giá lại toàn bộ triển vọng chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Chủ tịch Fed Jerome Powell. Nguồn ảnh: Ảnh chính thức của Cục Dự trữ Liên bang.

Fed giữ nguyên lãi suất nhưng thông điệp đã khác

Tại cuộc họp ngày 29/4, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành. Bề ngoài, đây không phải quyết định gây bất ngờ. Tuy nhiên, điều khiến giới phân tích chú ý lại nằm ở những bất đồng hiếm thấy bên trong nội bộ FOMC.

Theo Motley Fool, cuộc họp này ghi nhận tới 4 phiếu bất đồng – mức cao nhất kể từ năm 1992. Một số thành viên muốn Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất, trong khi những người khác phản đối việc duy trì quan điểm thiên về nới lỏng tiền tệ.

Từ tháng 9/2024 đến cuối năm 2025, Fed đã có tổng cộng 6 lần hạ lãi suất nhằm hỗ trợ nền kinh tế. Tuy nhiên, tình hình hiện nay đã thay đổi đáng kể khi Mỹ phải đối mặt với áp lực lạm phát mới từ hai yếu tố: chính sách thuế quan của Tổng thống Trump và tác động từ xung đột với Iran.

Những cú sốc giá cả này đang khiến Fed phải thay đổi cách tiếp cận đối với hai mục tiêu cốt lõi: kiểm soát lạm phát và duy trì việc làm.

Fed có xu hướng trở nên trung lập hơn

Trong phần trả lời báo giới sau cuộc họp, khi được hỏi liệu Fed còn duy trì xu hướng cắt giảm lãi suất hay không, ông Powell đã nói: "Xu hướng chính sách của Fed đang chuyển sang lập trường trung lập hơn”.

Chính câu nói này được xem là tín hiệu cho thấy Fed không còn nghiêng mạnh về khả năng giảm lãi suất như trước đây.

Nói cách khác, kịch bản cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn đang dần bị loại bỏ, trong khi khả năng Fed giữ nguyên hoặc thậm chí tăng lãi suất trở lại đang được tính tới nếu lạm phát tiếp tục nóng lên.

Đây là thay đổi rất lớn trong “câu chuyện” mà thị trường tài chính Mỹ từng tin tưởng suốt nhiều tháng qua.

Phố Wall đối mặt áp lực lớn

Thông điệp cứng rắn hơn từ Fed xuất hiện đúng lúc thị trường chứng khoán Mỹ đang ở vùng định giá rất cao.

Theo dữ liệu được dẫn lại trong bài viết, chỉ số định giá Shiller P/E của S&P 500 hiện đang tiến sát mức 42 - cao hơn rất nhiều so với mức trung bình lịch sử khoảng 17,4 kể từ năm 1871. Đây cũng là vùng định giá chỉ thấp hơn đôi chút so với thời kỳ bong bóng dot-com đầu những năm 2000.

Trong suốt thời gian qua, nhà đầu tư vẫn chấp nhận mức giá cổ phiếu đắt đỏ vì tin rằng Fed sẽ tiếp tục giảm lãi suất trong giai đoạn 2026–2027. Lãi suất thấp thường giúp dòng tiền chảy mạnh vào chứng khoán và hỗ trợ các tài sản rủi ro.

Tuy nhiên, phát biểu mới của ông Powell cùng mức độ chia rẽ ngày càng lớn trong nội bộ Fed cho thấy kỳ vọng đó có thể không còn đúng.

Nếu Fed duy trì lãi suất cao lâu hơn hoặc chuyển sang lập trường cứng rắn hơn để chống lạm phát, thị trường chứng khoán Mỹ có nguy cơ chịu áp lực điều chỉnh mạnh.

Bước ngoặt cho nhiệm kỳ mới của Fed

Sự chuyển giao quyền lực từ ông Jerome Powell sang ông Kevin Warsh diễn ra trong bối cảnh kinh tế Mỹ đứng trước nhiều biến số khó lường: lạm phát dai dẳng, căng thẳng địa chính trị và định giá tài sản ở mức cao lịch sử.

Điều đó đồng nghĩa Chủ tịch Fed mới có thể sẽ phải điều hành chính sách trong môi trường khác hẳn giai đoạn hậu đại dịch trước đây – khi ưu tiên lớn nhất là hỗ trợ tăng trưởng bằng lãi suất thấp.

Giờ đây, ưu tiên của Fed có thể đang quay trở lại cuộc chiến chống lạm phát, ngay cả khi điều đó khiến Phố Wall không hài lòng.

Và chỉ với một câu nói ngắn gọn, Jerome Powell dường như đã chính thức phát đi tín hiệu mở đầu cho kỷ nguyên mới ấy.