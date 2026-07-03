Chủ tịch Fed tung tin "bom tấn" về lạm phát: Lãi suất sắp đảo chiều, thị trường "rung lắc" dữ dội?

Ông Kevin Warsh. Ảnh: Bloomberg.

Rủi ro lạm phát hạ nhiệt?

Phát biểu tại hội nghị thường niên của Ngân hàng Trung ương châu Âu hôm 1/7, ông Warsh cho biết rủi ro lạm phát đã giảm bớt trong những tuần gần đây. Dù không đưa ra số liệu cụ thể để chứng minh, nhận định này mang lại sự chú ý lớn trong bối cảnh các hộ gia đình và doanh nghiệp Mỹ vẫn đang vật lộn với chi phí hàng hóa, dịch vụ tăng cao kể từ khi xung đột tại Iran bùng nổ vào cuối tháng 2.

Mặc dù giá dầu thô đã hạ nhiệt về mức trước chiến tranh, nhưng trên thực tế, chi phí thực phẩm và chăm sóc sức khỏe vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 5 – thước đo lạm phát ưa thích của Fed – cho thấy mức tăng 4,1% so với cùng kỳ, trong đó giá cốt lõi (loại trừ thực phẩm và năng lượng) tăng 3,4%, đánh dấu mức cao nhất trong 3 năm qua, The Street đưa tin.

Quyết tâm về "ổn định giá cả"

Chủ tịch Warsh cũng khẳng định, Fed sẽ tập trung vào việc đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%, mức mà cơ quan này đã bỏ lỡ trong suốt 5 năm qua.

Ông nhấn mạnh: "Nếu có ai đó trong lĩnh vực kinh doanh hay thị trường tài chính nghĩ rằng Fed sẽ thoải mái với mục tiêu lạm phát trên 2%, thì họ sẽ phải thất vọng".

Về lộ trình lãi suất, ông Warsh tiếp tục giữ quan điểm loại bỏ các hướng dẫn dự báo (forward guidance) về lãi suất, cho rằng điều này giúp Fed linh hoạt hơn khi phản ứng với những thay đổi nhanh chóng của kinh tế.

Hiện tại, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đang giữ lãi suất quỹ liên bang ở mức 3,5% - 3,75%. Tuy nhiên, thị trường đang dự báo Fed có thể thực hiện ít nhất một đợt tăng 25 điểm cơ bản vào cuối năm nay.

Sự cứng rắn của ông Warsh đang được các tổ chức tài chính lớn theo dõi sát sao. James Egelhof, chuyên gia kinh tế trưởng tại BNP Paribas, dự báo Fed có thể phải đảo ngược các đợt cắt giảm lãi suất của năm 2025 và thực hiện tăng lãi suất 3 lần liên tiếp bắt đầu từ tháng 12.

Theo ông Egelhof, Fed đang xây dựng lại uy tín bằng cách neo giữ kỳ vọng lạm phát dựa trên sự tín nhiệm cá nhân của ông Warsh, nhưng các lời nói "sẽ cần được bổ sung bằng hành động".

Thu hẹp bảng cân đối kế toán

Bên cạnh lãi suất, ông Warsh cũng nhấn mạnh kế hoạch thu hẹp bảng cân đối kế toán trị giá 6,7 nghìn tỷ USD của Fed về mức trước đại dịch. Ông ước tính quá trình này sẽ mất hơn 18 tuần và sẽ được thực hiện thông qua các cuộc bỏ phiếu công khai tại FOMC.

Việc cắt giảm này được xem là cần thiết để kiềm chế lạm phát kéo dài, giảm méo mó thị trường và khôi phục dư địa chính sách để ứng phó với các cuộc suy thoái hoặc biến động việc làm trong tương lai.

Trong thời gian tới, nhiệm vụ "nhảy múa" trên sợi dây thăng bằng giữa hai mục tiêu tối đa hóa việc làm và ổn định giá cả của Fed được dự báo sẽ còn nhiều thách thức, khi việc giữ lãi suất cao để kiềm chế lạm phát có nguy cơ làm suy yếu thị trường lao động vốn đã có dấu hiệu chững lại.