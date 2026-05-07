Chủ tịch Gia Lai: Tuyệt đối không để phát sinh thủ tục, quy trình nội bộ gây chậm trễ cho người dân, doanh nghiệp

Gia Lai xếp thứ nhất trong vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên về tỷ lệ giải ngân

Ngày 7/5, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đã tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh tháng 4 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2026.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 4/2026 của tỉnh này, ước tăng 13,62% so với cùng kỳ. Tính chung 4 tháng đầu năm, Chỉ số IIP ước tăng 9,32% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,1%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 3,64%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 19,45% so với cùng kỳ.

Một số sản phẩm chủ yếu tăng cao như: thủy hải sản tăng gấp 5,55 lần; điện mặt trời tăng 39,4%; bàn nhựa giả mây tăng 33,7%; ghế nhựa giả mây tăng 31,5%; ống thép tăng 22,3%; nước yến và nước bổ dưỡng khác tăng 17,1%...

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai Cao Thanh Thương.

Trong tháng 4 có 4 dự án sản xuất công nghiệp đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư 609 tỷ đồng. Lũy kế 4 tháng, có 34 dự án với tổng vốn đầu tư 7.510 tỷ đồng đi vào hoạt động; trong đó, có 09 dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư 6.814 tỷ đồng.

Toàn tỉnh Gia Lai thu hút 15 dự án với tổng vốn đầu tư trên 4.360 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu hút 95 dự án (đạt 55,88% so với kế hoạch UBND tỉnh giao), với tổng vốn đăng ký đầu tư 122.582 tỷ đồng; tăng 156,75% về số dự án thu hút đầu tư mới và 799,29% về tổng số vốn đăng ký đầu tư so với cùng kỳ năm 2025.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 ước đạt 18.238 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ. Lũy kế 4 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 70.011 tỷ đồng tăng 13,7% so với cùng kỳ.

Trong tháng 4, toàn tỉnh ước đón 1,35 triệu lượt khách, tăng 20,1% so với cùng kỳ (trong đó, khách quốc tế ước đạt 23.400 lượt, tăng 85%; khách nội địa ước đạt trên 1 triệu lượt, tăng 19,3%). Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 3.200 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện tháng 4 ước đạt 1.947 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng đạt 12.769 tỷ đồng, đạt 45,8% dự toán năm và tăng 49,9% so với cùng kỳ.

Tổng giá trị giải ngân đến ngày 30/4/2026 là 2.490 tỷ đồng, đạt 16,54% so với Kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2026, đạt 16,07% so với Kế hoạch HĐND tỉnh giao và cao hơn mức bình quân giải ngân chung của cả nước. Theo đó, tỉnh Gia Lai hiện đứng thứ 11/34, xếp thứ nhất trong vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên về tỷ lệ giải ngân.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai Đỗ Thị Diệu Hạnh.

Tuy nhiên, theo UBND tỉnh Gia Lai vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, tính tiên phong gương mẫu của một bộ phận cán bộ, nhất là người đứng đầu, chưa đáp ứng yêu cầu.

Còn biểu hiện né tránh, ngại va chạm, xử lý công việc thiếu dứt khoát, chưa chủ động tham mưu, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tuy có chuyển biến nhưng chưa thực chất, chưa đồng đều.

Một số nơi vẫn còn biểu hiện gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp và người dân; thời gian xử lý thủ tục hành chính còn kéo dài. Công tác liên quan đến thủ tục đầu tư, đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, điều chỉnh quy hoạch, xác định giá đất ở nhiều nơi chưa đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai dự án.

Công tác phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ; việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ở một số nơi còn chậm, chưa nghiêm túc…

Trong tháng 4/2026, các sở, ngành đã hoàn thành 15/16 nhiệm vụ trọng tâm của tháng và 1 nhiệm vụ được gia hạn đến Quý IV/2026. Đối với 1.161 nhiệm vụ thường xuyên do UBND tỉnh Gia Lai giao trên Hệ thống theo dõi nhiệm vụ, các cơ quan, địa phương đã cập nhật hoàn thành 398 nhiệm vụ đúng hạn, 65 nhiệm vụ trễ hạn.

Riêng các nhiệm vụ đang xử lý, có 663 nhiệm vụ đang trong hạn xử lý và 35 nhiệm vụ trễ hạn, hầu hết là do các đơn vị cập nhật kết quả trên Hệ thống muộn so với thời hạn được giao.

Về giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, toàn tỉnh tiếp nhận 75.529 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó có 73.370 hồ sơ trực tuyến (đạt tỷ lệ 97,14%); tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 96,1%.

Đáng chú ý, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của cấp xã đạt trung bình 99,5%. Trong đó, có 107/135 xã, phường có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 100%; 37/135 xã, phường có tỷ lệ hồ sơ đúng hạn đạt 100%, nổi bật như: Phường An Nhơn, Phường Hoài Nhơn Bắc, Xã Phù Mỹ Bắc, Xã Tuy Phước Bắc, Phường Quy Nhơn Bắc.

Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung công tác chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt, đột phá, ưu tiên tối đa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt hai con số trong năm 2026.

Quyết liệt đổi mới căn bản cách thức chỉ đạo, điều hành xử lý công việc, nhiệm vụ chuyên môn với tinh thần “phục vụ, kiến tạo”, lấy người dân, doanh nghiệp là khách hàng, đối tượng phục vụ, đồng hành, tạo môi trường thuận lợi, cơ chế thông thoáng và giảm thủ tục hành chính, kiến tạo phát triển.

“Nâng cao tính chủ động, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo, điều hành xử lý công việc, đặc biệt trong công tác phối hợp lấy ý kiến giải quyết, xử lý công việc”, ông Tuấn nói.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng.

Ngoài ra, tập trung rà soát, cụ thể hóa, triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị (Nghị quyết số 57, 59, 66, 68, 70, 71, 72, 79, 80) và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần chủ động bám sát việc triển khai các cơ chế, chính sách đã ban hành, việc thực hiện những nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, cấp có thẩm quyền giao để đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm chất lượng và tiến độ công việc, nhất là tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc triển khai các công trình, dự án, công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH, nhất là hạ tầng thủy lợi, hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, khu kinh tế, khu công nghiệp…

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính thực chất, toàn diện; rà soát, cắt giảm tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính; tuyệt đối không để phát sinh thủ tục, quy trình nội bộ gây chậm trễ cho người dân, doanh nghiệp.

Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Về nhiệm vụ cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung xây dựng, hoàn thiện các đề án, phương án, kế hoạch, chương trình ngành nông nghiệp, trong đó có Đề án Phát triển rừng trồng cây gỗ lớn, kết hợp phát triển kinh tế dưới tán rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2026-2030 định hướng đến năm 2050.

“Chủ trì, phối hợp với các địa phương rà soát, xây dựng và tổ chức triển khai các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, vùng nguyên liệu quy mô lớn gắn với nhu cầu của doanh nghiệp chế biến; thúc đẩy mạnh mẽ phát triển các chuỗi liên kết từ sản xuất – thu mua – chế biến – tiêu thụ, nâng cao giá trị gia tăng và tính bền vững của ngành nông nghiệp. Chủ trì, lập kế hoạch và tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản, trong đó tập trung các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường để kịp thời giải quyết nguồn vật liệu phục vụ thi công các công trình trên địa bàn tỉnh”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn.

Sở Xây dựng rà soát các dự án cấp bách, nhất là dự án thủy lợi để ưu tiên triển khai thực hiện; đôn đốc thực hiện công tác đầu tư công và công tác quy hoạch.

Sở Công Thương chủ trì, tham mưu triển khai đồng bộ, hiệu quả các dự án năng lượng thuộc Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. Hướng dẫn, phối hợp với các địa phương, nhà đầu tư triển khai các dự án năng lượng tái tạo theo quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan đẩy mạnh triển khai chương trình kích cầu, thu hút du lịch dịp cao điểm du lịch Hè 2026.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh nội dung chỉ đạo cập nhật, bổ sung kịch bản tăng trưởng cho từng xã, phường trong các quý còn lại năm 2026. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát, đề xuất nguồn lực triển khai các dự án cấp bách, ưu tiên tại một số địa phương để góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ngành liên quan rà soát, xây dựng cách thức đánh giá KPI bằng nền tảng công nghệ đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương, kể cả cán bộ, công chức, báo cáo đề xuất UBND tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh phương án điều động, tăng cường cán bộ, công chức có năng lực từ cấp tỉnh tăng cường cho cấp xã tại các địa bàn còn khó khăn, thiếu hụt nhân sự hoặc năng lực điều hành chưa đáp ứng yêu cầu.



Các Ban QLDA đẩy nhanh tiến độ hoàn tất thủ tục đầu tư các dự án, công trình mới theo quy định; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công các dự án, công trình trọng điểm đang triển khai trên địa bàn. "Chú trọng chất lượng tư vấn; lựa chọn nhà thầu có năng lực để đảm bảo chất lượng công trình, dự án", ông Tuấn lưu ý.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu người đứng đầu các xã, phường phải trực tiếp nắm chắc tình hình phát triển KT-XH trên địa bàn; chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kịch bản tăng trưởng, kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương bảo đảm bám sát mục tiêu tỉnh giao.

Chủ động nghiên cứu, rà soát các quy định của pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên để kịp thời triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ, chất lượng giải quyết công việc; phấn đấu xử lý dứt điểm công việc trong ngày. Triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ đã được phân cấp, phân quyền, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng.

Ông Tuấn tin tưởng, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và các địa phương, với nhiều dự án lớn được đầu tư vào tỉnh trong thời gian tới, tình hình KT-XH của tỉnh sẽ tiếp tục chuyển biến tích cực, mạnh mẽ và thực chất.