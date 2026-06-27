Chủ tịch Hội Nông dân Hà Tĩnh tham dự Diễn đàn kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn tại Huế

Trong khuôn khổ Chương trình, đoàn đã làm việc với Tập đoàn Quế Lâm và khảo sát nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ tiêu biểu nhằm tìm kiếm giải pháp phát triển nền nông nghiệp xanh, bền vững cho Hà Tĩnh.

Tại các điểm khảo sát, đoàn công tác trực tiếp tìm hiểu mô hình cánh đồng hữu cơ sinh thái, mô hình chăn nuôi ứng dụng công nghệ vi sinh và các giải pháp tổ chức sản xuất gắn với liên kết chuỗi giá trị.

Đoàn công tác Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh làm việc với Tập đoàn Quế Lâm và khảo sát các mô hình nông nghiệp hữu cơ tiêu biểu, phục vụ định hướng phát triển nông nghiệp xanh, bền vững. Ảnh: HND

Đây đều là những mô hình phát huy hiệu quả trong việc giảm chi phí đầu vào, nâng cao chất lượng nông sản, bảo vệ môi trường và tạo đầu ra ổn định cho người sản xuất.

Qua khảo sát thực tế, đoàn công tác nhận định Hà Tĩnh có nhiều điều kiện tương đồng với thành phố Huế về khí hậu, thổ nhưỡng cũng như điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Đây là cơ sở quan trọng để nghiên cứu, lựa chọn và từng bước nhân rộng các mô hình nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương.



Ông Nguyễn Đình Dũng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại Diễn đàn kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn ở thành phố Huế.

Việc tham dự diễn đàn và học tập kinh nghiệm từ các mô hình thực tiễn không chỉ giúp cán bộ Hội Nông dân tiếp cận những xu hướng phát triển nông nghiệp hiện đại mà còn mở ra cơ hội tăng cường hợp tác, liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân trong xây dựng chuỗi giá trị nông sản bền vững.

Theo lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh, phát triển nông nghiệp hữu cơ gắn với kinh tế tuần hoàn là hướng đi tất yếu nhằm nâng cao giá trị gia tăng của ngành nông nghiệp, giảm phát thải, bảo vệ tài nguyên và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao thu nhập cho nông dân và xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững.



Điểm check-in nổi bật tại mô hình cánh đồng hữu cơ sinh thái lúa - vịt Quế Lâm ở thành phố Huế.

Thời gian tới, các cấp Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nông dân tích cực áp dụng các quy trình sản xuất hữu cơ theo Đề án “Phát triển nông nghiệp hữu cơ tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2024-2030”.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với doanh nghiệp, hợp tác xã và các đơn vị chuyên môn để chuyển giao khoa học kỹ thuật, mở rộng các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản địa phương.

Ông Nguyễn Đình Dũng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh cùng đoàn công tác tham quan mô hình xử lý mùi hôi chuồng trại, tái chế chất thải chăn nuôi thành phân bón hữu cơ chất lượng cao, thân thiện với môi trường.

Ông Nguyễn Đình Dũng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng hội viên, nông dân đẩy mạnh chuyển đổi số, sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tăng cường liên kết với doanh nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển chuỗi giá trị bền vững, góp phần xây dựng nền nông nghiệp xanh, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, bảo vệ môi trường và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của Hà Tĩnh”.