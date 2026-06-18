Chủ tịch Quảng Ngãi bổ nhiệm thêm một nhân sự lãnh đạo BQL dự án các công trình Dân dụng tỉnh

Sáng 18/6, theo thông tin PV Dân Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang, đã ký quyết định nhân sự lãnh đạo một số cơ quan, địa phương trực thuộc theo thẩm quyền.

Giám đốc Võ Thành Trung (phải) và Phó Giám đốc Nguyễn Văn Cương, 2 trong số 4 lãnh đạo BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: CX

Cụ thể bổ nhiệm ông Võ Xuân Công, Trưởng phòng Tài chính, BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, giữ chức vụ Phó Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và công nghiệp tỉnh; thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 20/6/2026 - 20/6/2031.

Và với quyết định bổ nhiệm nêu trên, hiện lãnh đạo BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, có tất cả 4 người.

Chủ tịch Quảng Ngãi bổ nhiệm lãnh đạo chủ chốt BQL dự án giao thông, dân dụng và công nghiệp

Cụ thể, gồm Giám đốc Võ Thành Trung và 3 Phó Giám đốc BQL là các ông Nguyễn Văn Cương, Nguyễn Thành Trung và Võ Xuân Công.

Về phía địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh đã phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND xã Thọ Phong, nhiệm kỳ 2026-2031, đổi với ông Phạm Lâm Hào, Đảng ủy viên, Trưởng phòng Kinh tế xã Thọ Phong.

Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND xã Ba Gia, nhiệm kỳ 2026-2031, đối với ông Phan Trọng Tấn, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công xã Ba Gia.