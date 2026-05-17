Chủ tịch Quảng Ngãi chỉ đạo khẩn, chốt thời gian hoàn thành sắp xếp cơ sở nhà, đất dôi dư

Nếu chậm trễ người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm

Sáng 17/5, đại diện chính quyền Quảng Ngãi xác nhận, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang đã có chỉ đạo hoả tốc cho các cấp, ngành và đơn vị liên quan về việc xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn.

Đến trước ngày 20/6/2026, các cấp, ngành và đơn vị liên quan phải hoàn thành xử lý, khai thác, sử dụng các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Trong đó đáng chú ý là yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương, nghiêm túc chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai và đảm bảo hoàn thành xử lý, khai thác, sử dụng đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy; không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí và đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ này trước ngày 20/6/2026.

Rà soát các cơ sở nhà, đất tiếp tục sử dụng, hoặc được giao, điều chuyển để làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp để bảo đảm phù hợp với tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành.

Đối với các cơ sở nhà, đất đã có quyết định giao, điều chuyển, chuyển đổi công năng để làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, sử dụng vào các mục đích công cộng thì chỉ đạo khẩn trương hoàn thành việc bàn giao, tiếp nhận, đưa vào sử dụng.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền nếu để xảy ra việc chậm trễ tiến độ, hoặc triển khai xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư không đúng quy trình, quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang.

Phân công và giao nhiệm vụ cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm, trực tiếp chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan làm việc trực tiếp với từng xã, phường, đặc khu hoặc cụm xã, phường, đặc khu để triển khai các nội dung.

Cụ thể đôn đốc, chỉ đạo việc quản lý, khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất đã giao cho xã, phường, đặc khu quản lý, khai thác, xử lý.

Quá trình xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư phải đảm bảo đúng quy định.

Hướng dẫn thực hiện xây dựng phương án khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư; trực tiếp cho ý kiến đối với đề xuất phương án khai thác, xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư của các xã, phường, đặc khu bảo đảm theo đúng quy định, hiệu quả; xác định rõ lộ trình, trách nhiệm tổ chức thực hiện phương án để thống nhất nội dung triển khai thực hiện...

Khu vực phía Tây tăng tốc thực hiện

Liên quan đến nội dung này, mới đây tại buổi chủ trì cuộc họp với các cấp, ngành Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm, đã đôn đốc các xã, phường phía Tây tăng tốc thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm.

Thông tin từ Sở Tài chính cho biết qua rà soát khu vực phía Tây, hiện có 341 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp; gồm cấp tỉnh 78 cơ sở dôi dư, cấp xã có 263 cơ sở dôi dư.

Đến nay đã thực hiện chuyển giao 277 cơ sở nhà, đất cho địa phương quản lý, xử lý; trong đó có 49 cơ sở cấp tỉnh và 228 cơ sở cấp xã…

Nhiều cơ sở nhà, đất dôi dư ở phía Tây đã được chuyển giao.

Trên cơ sở kết quả đã thực hiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm đề nghị các sở, ngành và địa phương tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tiến độ bàn giao, tiếp nhận và xử lý;hoàn thiện đầy đủ các thủ tục liên quan nhằm bảo đảm quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì rà soát, đánh giá lại các phương án sắp xếp tài sản công đã được phê duyệt; kịp thời tham mưu điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp với thực tế.

Đến nay khu vực phía Tây đã thực hiện chuyển giao 277 cơ sở nhà, đất cho địa phương quản lý, xử lý.

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các thủ tục sau phê duyệt phương án, công tác bàn giao tài sản cho các đơn vị tiếp nhận quản lý, sử dụng; thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình xử lý tài sản, tránh lãng phí và thất thoát....