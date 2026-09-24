Chủ tịch Quảng Ngãi chỉ đạo làm rõ phản ánh tình trạng khan hiếm nguồn cung vật liệu xây dựng

Yêu cầu “nóng” của Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng 24/9, thông tin từ chính quyền Quảng Ngãi, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Quốc Việt đã có thông báo kết luận (số 1004/TB-UBND, ngày 23/9/2026) của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tâm, tại cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND tỉnh.

Xe vận chuyển đang chờ chở đá tại 1 mỏ ở Quảng Ngãi. Ảnh: L.Danh

Một trong số nội dung đáng chú ý tại thông báo này, đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh liên quan đến tình trạng cung ứng nguồn vật liệu xây dựng thông thường (đá, đất đắp…).

Cụ thể Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo và phân công Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền tổ chức họp, làm rõ thông tin phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng tình trạng khan hiếm nguồn cung vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

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Được biết thời gian qua đặc biệt là gần đây, do nguyên nhân khác nhau dẫn đến nguồn vật liệu khoáng sản làm vật liệu thông thường (đá, đất đắp…) khan hiếm, gây nhiều khó khăn cho nhà thầu thi công các dự án và đầu tư công trên địa bàn.

Trước tình trạng trên mới đây (ngày 18/9/2026), cùng một số nội dung khác, 20 doanh nghiệp trên địa bàn đã đồng ký đơn gửi Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, kiến nghị cấp thẩm quyền Quảng Ngãi chỉ đạo, tháo gỡ sự thiếu hụt nghiêm trọng nguồn đất, đá…. diễn ra tại nhiều địa phương.

Bên cạnh đó giá nguyên vật liệu biến động liên tục, nhưng việc công bố chỉ số giá xây dựng tại một số địa phương chưa sát thực tế, hoặc chưa kịp thời dẫn đến nhà thầu đảm nhận thi công chịu rủi ro thua lỗ lớn khi nhận thầu trọn gói.

Một số nguồn khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở Quảng Ngãi đang khan hiếm. Ảnh: CX

Đơn cử đất đắp, giá công bố của Sở Xây dựng Quảng Ngãi là 33.180 đồng/m3, nhưng giá thực tế trên thị trường hiện lên đến 42.000 đồng/m3, tăng 126%; đá dăm 1x2, giá công bố của Sở Xây dựng là 245.454 đồng/m3, nhưng giá thị trường hiện 460.000 đồng/m3, tăng 188%…dẫn đến các nhà thầu thi công rơi vào cảnh "càng làm, càng lỗ".

Sở chủ quản khẳng định nguồn cung ứng không thiếu

Vào hôm qua 23/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền đã chủ trì cuộc họp về tình hình quản lý nhà nước đối với tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh; việc đảm bảo nhu cầu khoáng sản làm VLXD năm 2026, xác định nhu cầu năm 2027.

Thông tin tại cuộc họp, Sở Công Thương cho biết theo quy hoạch, Quảng Ngãi hiện có 750 mỏ, gồm 176 mỏ đá, 227 mỏ cát, 327 mỏ đất đồi làm vật liệu san lấp, với tài nguyên dự báo khoảng 300 triệu m3 đá, 50 triệu m3 cát và 350 triệu m3 đất san lấp.

Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Thanh Mân đang thông tin về tình hình nguồn VLXD thông thường tại cuộc họp với UBND tỉnh. Ảnh: Ý Thu

Hiện trên địa bàn có 45 mỏ đá, 41 mỏ cát và 26 mỏ đất san lấp còn hiệu lực khai thác/tổng trữ lượng đá còn lại khoảng 51,6 triệu m3, cát khoảng 3,8 triệu m3, đất san lấp 18,5 triệu m3.

Bên cạnh đó có 60 mỏ khoáng sản đã trúng đấu giá nhưng chưa được cấp phép khai thác, gồm 37 mỏ cát/tổng trữ lượng khoảng 3,5 triệu m3; 11 mỏ đá/ tổng trữ lượng khoảng 7,2 triệu m3 và 12 mỏ đất/tổng trữ lượng khoảng 14,5 triệu m3; đang triển khai đấu giá quyền khai thác 58 khu vực khoáng sản làm VLXD thông thường khác.

Từ cơ sở thực tế nêu trên, Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Thanh Mân khẳng định, nguồn VLXD cơ bản đáp ứng nhu cầu năm 2027 và những năm tiếp theo.

Hiện trường 1 dự án đầu tư công của Quảng Ngãi. Ảnh: CX

Cụ thể theo tính toán trong giai đoạn 2026 - 2030, các dự án trên địa bàn tỉnh cần khoảng 20,1 triệu m3 đá, 15,4 triệu m3 cát và 37,7 triệu m3 đất san lấp.

Trong khi đó tổng nguồn khoáng sản làm VLXD thông thường đã đang còn thời hạn khai thác, chuẩn bị cấp phép và đấu giá trong năm 2026 đã đạt khoảng 72 triệu m3 đá, 9 triệu m3 cát và 60 triệu m3 đất san lấp.

Lỗi “tại anh, hay tại ả”

Tuy nhiên người đứng đầu Sở Công thương Quảng Ngãi thừa nhận thời gian qua tại một số thời điểm, công tác bảo đảm nguồn VLXD thông thường, đặc biệt là đất san lấp còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ thi công của một số công trình, dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền. Ảnh: CP

Nguyên nhân chủ yếu là do quá trình triển khai, thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương và chủ đầu tư trong thực hiện chính sách cơ chế đặc thù để giải quyết thiếu hụt nguồn VLXD cho các công trình, dự án đầu tư công.

Quá trình triển khai thực hiện cho thấy một số chủ đầu tư, nhất là các dự án và công trình đầu tư công, chưa chủ động phối hợp triển khai theo đề nghị trước đó của Sở chủ quản cũ là NN&MT, cụ thể chưa chủ động rà soát nhu cầu, khối lượng, chủng loại và nguồn cung vật liệu từng công trình, dự án….

Trên cơ sở báo cáo, trình bày của ngành chủ quản và liên quan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền nhấn mạnh, nguồn khoáng sản làm VLXD trên địa bàn tỉnh không thiếu.

Vì vậy các chủ đầu tư phải rà soát sát nhu cầu, chủ động lựa chọn nguồn cung phù hợp, bảo đảm vật liệu phục vụ thi công; Sở Công Thương bảo đảm nguồn vật liệu khi các chủ đầu tư có nhu cầu.

Xe vận tải đang nằm chờ nhận hàng tại 1 mỏ đá ở Quảng Ngãi. Ảnh: L.Danh

Rà soát, làm việc cụ thể với từng chủ mỏ khi nâng công suất trong trường hợp cần thiết; đối với các mỏ đang khai thác, phải ưu tiên cung ứng vật liệu cho các công trình trong tỉnh, nhất là các công trình trọng điểm…