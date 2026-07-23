Chủ tịch Tập đoàn Đại Dũng xuất hiện trong danh sách ứng viên HĐQT PC1

Theo tài liệu vừa công bố, danh sách ứng viên vào HDQT gồm: Ông Trịnh Tiến Dũng, ông Lê Thành Lương, bà Trịnh Khánh Linh và bà Vũ Thị Minh Nhật.

Đáng chú ý, ông Trịnh Tiến Dũng (SN 1969) - giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng (Tập đoàn Đại Dũng).

Ông Dũng tốt nghiệp Cử nhân Cảnh sát nhân dân tại Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II (tiền thân là Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân II), đồng thời giữ vai trò Chủ tịch HĐQT tại nhiều doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Đại Dũng.

Ông Trịnh Tiến Dũng được đề cử vào HĐQT của PC1. Ảnh chụp tài liệu PC1

Theo hồ sơ ứng cử, ông Trịnh Tiến Dũng không nắm giữ cổ phần PC1 và cũng không đại diện phần vốn góp của bất kỳ tổ chức nào tại doanh nghiệp.

Ông Dũng là em trai của ông Trịnh Văn Tuấn - cựu Chủ tịch HĐQT PC1.

Trước đó, hồi tháng 5/2026, ông Trịnh Văn Tuấn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra theo quy định của pháp luật.

Một ứng viên đáng chú ý khác là bà Trịnh Khánh Linh (SN 1999), hiện là Phó Giám đốc phụ trách Ban Tài chính của PC1. Trước khi gia nhập doanh nghiệp, bà từng làm việc tại KPMG và Chứng khoán Vietcap.

Theo tài liệu công bố, bà Trịnh Khánh Linh đang sở hữu trực tiếp 4 triệu cổ phiếu PC1, đồng thời đại diện quản lý gần 87,94 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 22,35% vốn điều lệ công ty. Bà cũng là con gái của ông Trịnh Văn Tuấn.

Đối với nhóm ứng viên HĐQT độc lập, bà Vũ Thị Minh Nhật có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và kiểm toán.

Bà sở hữu bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) của Đại học La Trobe (Australia), là hội viên cao cấp ACCA và có chứng chỉ kiểm toán viên VACPA.

Hiện bà Minh Nhật giữ chức Giám đốc Tài chính tại Công ty TNHH Cảng Quốc tế TIL Cảng Hải Phòng. Trước đó, bà từng công tác tại KPMG Việt Nam và đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tài chính tại các doanh nghiệp lớn. Bà cũng đang là Thành viên HĐQT độc lập kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán của CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong.

Trong khi đó, ứng viên HĐQT độc lập còn lại là ông Lê Thành Lương. Ông có học vị Tiến sĩ Kỹ thuật Điện - Năng lượng tại Đại học Bách khoa Grenoble (Pháp), cùng hai bằng thạc sĩ về quản lý dự án và quản trị kinh doanh.

Ông Lương từng làm việc tại EVN và GELEX, hiện là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc CTCP Dịch vụ Công nghệ Bình An. Hồ sơ ứng cử cho biết ông không sở hữu cổ phần PC1.

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ được trình cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của PC1, dự kiến tổ chức ngày 24/7 tại Hà Nội.

Tại đại hội, doanh nghiệp cũng sẽ trình phương án miễn nhiệm bốn thành viên HĐQT gồm ông Trịnh Văn Tuấn, ông Vũ Ánh Dương, ông Võ Hồng Quang và ông Nguyễn Minh Đệ.

Theo tài liệu đại hội, các cá nhân này bị miễn nhiệm do đang bị tạm giam theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Đồng thời, PC1 sẽ bầu bổ sung bốn thành viên HĐQT để hoàn thiện bộ máy quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Động thái kiện toàn nhân sự diễn ra sau biến cố pháp lý liên quan đến nhiều lãnh đạo của doanh nghiệp.

Trước đó, ngày 16/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam ông Trịnh Văn Tuấn để điều tra về các tội danh "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Tham ô tài sản".

Ngoài ra, ông Vũ Ánh Dương - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Minh Đệ - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc; cùng bà Trần Thị Minh Việt - Kế toán trưởng, cũng bị khởi tố.

Ngoài ra, ông Trịnh Ngọc Anh, Phó Tổng Giám đốc, bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", trong khi hai Phó Tổng Giám đốc khác là ông Võ Hồng Quang và ông Đặng Quốc Trường bị áp dụng biện pháp tạm giam.