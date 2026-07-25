Chủ tịch tỉnh Gia Lai giao Phó Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo loạt nhiệm vụ quan trọng liên quan đến xăng dầu

Chưa phát hiện hành vi đầu cơ, găm hàng hoặc tăng giá trái quy định tại Gia Lai

Chiều 25/7, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã chủ trì buổi làm việc đánh giá tình hình và triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu, không để gián đoạn hoạt động kinh doanh và đời sống của người dân.

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai cho biết, từ đầu tháng 7 đến nay, thị trường xăng dầu trong nước có dấu hiệu bán cầm chừng (mặt hàng dầu diesel) dẫn đến ảnh hưởng nguồn cung cho tiêu dùng và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Tại Gia Lai, ​tình hình cung ứng tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn. Ảnh: Kim Loan.

Ngoài ra, phần lớn các cửa hàng bán lẻ xăng dầu vẫn duy trì hoạt động bình thường, bán đúng giá niêm yết; chưa phát hiện hành vi đầu cơ, găm hàng hoặc tăng giá trái quy định. Hiện tượng thiếu hàng chỉ xuất hiện cục bộ ở một số cửa hàng, chưa xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung trên diện rộng.

Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu của các doanh nghiệp

​Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đề nghị các đầu mối kinh doanh xăng dầu (Petrolimex, PVOIL, Xăng dầu Quân đội) làm việc với đơn vị cấp trên để đảm bảo cung ứng nguồn hàng đúng kế hoạch, hợp đồng đã ký kết, nhất là đảm bảo nguồn cung xăng dầu đối với các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, các đầu mối kinh doanh xăng dầu phải báo cáo tình hình nguồn cung sát, đúng với thực tế; trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị cần báo cáo ngay cho Sở Công Thương để tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Công Thương, đảm bảo cân đối thị trường xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Tuấn, Sở Công Thương chủ trì, theo dõi sát tình hình thị trường và có biện pháp quản lý đảm bảo ổn định thị trường xăng dầu. Rà soát toàn bộ các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối và cửa hàng bán lẻ xăng dầu; yêu cầu các đơn vị hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế tại địa phương, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và Nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã chủ trì buổi làm việc đánh giá tình hình và triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu, không để gián đoạn hoạt động kinh doanh và đời sống của người dân. Ảnh: Kim Loan.

Sở Công Thương có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu của các doanh nghiệp thuộc phạm vi và địa bàn quản lý.

Yêu cầu các Đội Quản lý thị trường bám sát địa bàn, trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối và cửa hàng bán lẻ xăng dầu để nắm bắt tình hình nguồn cung, lượng hàng tồn kho, khả năng cung ứng trong thời gian tới, cũng như mức chiết khấu, tình hình nhập hàng.

“Thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình và báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền để UBND tỉnh có giải pháp điều hành phù hợp”, ông Tuấn nêu.

Ngoài ra, Sở Công Thương còn có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan dự báo, tính toán khả năng bảo đảm cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh; đề xuất nhu cầu xăng dầu hàng tháng và cả năm cũng như xây dựng kế hoạch cung ứng dài hạn.

Ông Tuấn giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trên. Trường hợp nguồn cung xăng dầu không đảm bảo, đề xuất làm việc với Bộ Công Thương để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, góp phần ổn định thị trường, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng.