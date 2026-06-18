Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu làm rõ nhà, đất công nào bỏ trống, kém hiệu quả và ai chịu trách nhiệm

Ngày 18/6, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã có ý kiến chỉ đạo về việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND xã, phường khẩn trương rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản thuộc thẩm quyền và tổ chức thực hiện quản lý, sử dụng, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý theo đúng Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 14/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, Công văn số 7101/UBND-KTTH ngày 29/5/2026 của UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu, tăng cường rà soát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, cần phải tập trung làm rõ: tài sản nào đang sử dụng hiệu quả, tài sản nào sử dụng kém hiệu quả, tài sản nào bỏ trống, xuống cấp, trách nhiệm thuộc về cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.

Tổ chức rà soát, khắc phục tình trạng tạm giao, tạm quản lý kéo dài; xử lý dứt điểm các cơ sở bỏ trống, sử dụng kém hiệu quả, sai mục đích, tránh gây thất thoát, lãng phí tài sản công.

Đô thị ven biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Dũng Nhân.

Thu hồi theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền thu hồi các cơ sở nhà, đất sử dụng không hiệu quả, sai mục đích, đưa vào đấu giá hoặc giao cho đơn vị có nhu cầu sử dụng phù hợp.

Thực hiện xác định giá cho thuê, giá đất, giá khởi điểm đấu giá đúng quy định của pháp luật có liên quan.

Đối với tài sản dôi dư, Chủ tịch UBDN tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, phải xây dựng phương án xử lý cụ thể, có thời hạn, tiến độ rõ ràng, ưu tiên việc chuyển đổi công năng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, xem xét, xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao quản lý nhưng sử dụng không hiệu quả, sai mục đích, để hoang hóa, lãng phí, kéo dài.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND xã, phường khẩn trương hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý về đất, đảm bảo các cơ sở nhà, đất đang quản lý, sử dụng đều phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện thanh tra việc xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Thuế tỉnh Gia Lai tập trung xử lý các khoản nợ đọng nghĩa vụ tài chính về đất đai, kiên quyết thu hồi đối với các trường hợp chây ỳ, vi phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai lưu ý, trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc bất cập, các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.