Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh "cầm tay chỉ việc" tháo gỡ "điểm nghẽn" cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Theo đánh giá của lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh, trong 4 tháng đầu năm, công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư và quản lý, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả tích cực.

Theo đó, môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện theo hướng công khai, minh bạch, thuận lợi, thủ tục hành chính được rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa, góp phần giảm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp.

Khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục giữ vai trò quan trọng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư được đẩy mạnh, các cấp, các ngành chủ động làm việc, đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: QMG)

Tuy nhiên, thời gian qua, công tác trên vẫn một số tồn tại, hạn chế được ông Bùi Văn Khắng nêu ra trong kết luận như: Các Bộ, ngành liên tục ban hành mới, sửa đổi, thay thế, bãi bỏ thủ tục hành chính. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của các Bộ, ngành hoạt động chưa ổn định, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có lúc chưa chặt chẽ, còn trùng lặp trong thanh tra, kiểm tra.

Cùng với đó, việc cập nhật, hướng dẫn, phổ biến chính sách chưa kịp thời, thiếu rõ ràng, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp chưa đồng đều, khả năng tiếp cận thông tin còn hạn chế.

"Một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến thể chế, hạ tầng, tiếp cận đất đai, nguồn vốn, lao động, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và kết nối doanh nghiệp chậm được tháo gỡ, giải quyết chưa hiệu quả, cụ thể: việc hoàn thiện cơ chế, chính sách và tổ chức thực thi có mặt còn chưa kịp thời; hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng khu công nghiệp và công tác chuẩn bị mặt bằng sạch còn chậm; việc tiếp cận đất đai, công tác giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn; khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, còn hạn chế.

Chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là lao động chất lượng cao, chưa đáp ứng yêu cầu; mức độ ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong doanh nghiệp chưa đồng đều; liên kết, kết nối giữa các doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu còn hạn chế. Những tồn tại, hạn chế nêu trên đã ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả thu hút đầu tư và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, bối cảnh kinh tế thế giới và việc điều chỉnh một số cơ chế, chính sách, quy định pháp luật tiếp tục tác động đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh", trích văn bản Số: 173/TB-VP.UBND

Trước hiện trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động rà soát, nhận diện đầy đủ, kịp thời các tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong công tác quản lý.

Cụ thể, các đơn vị chức năng chủ động giải quyết, báo cáo các vấn đề như: thể chế, hạ tầng, tiếp cận đất đai, nguồn vốn, lao động, khoa học công nghệ, chuyển đổi số... Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là xác định rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để tập trung xử lý dứt điểm theo thẩm quyền hoặc kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

"Gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, chậm trễ trong xử lý công việc.

Khẩn trương rà soát, ban hành và tổ chức triển khai hiệu quả các Kế hoạch của UBND tỉnh: số 51/KH-UBND ngày 05/02/20262; số 84/KH-UBND ngày 28/02/2026 gửi Ban Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch để tổng hợp, theo dõi. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các nội dung chậm triển khai, thực hiện không hiệu quả; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo", trích văn bản Số: 173/TB-VP.UBND

Đồng thời lãnh đạo UBND Quảng Ninh cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai có hiệu quả các Kế hoạch số 67/KH-UBND và số 106/KH-UBND của UBND tỉnh nhằm đảm bảo chỉ tiêu phấn đấu phát triển trên 3.000 doanh nghiệp thành lập mới năm 2026 trên địa bàn.