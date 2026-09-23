Chủ tịch TP.Huế chốt thời hạn phải hoàn thành mở rộng cầu Vỹ Dạ, đường Bà Triệu

Chiều 22/9, Chủ tịch UBND TP.Huế Lê Trí Thanh cùng Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh kiểm tra tiến độ thi công mở rộng cầu Vỹ Dạ, đường Bà Triệu và một số dự án chậm tiến độ tại khu đô thị mới An Vân Dương.

Tại công trình mở rộng cầu Vỹ Dạ, ông Lê Trí Thanh nghe chủ đầu tư, đơn vị thi công báo cáo tiến độ và những khó khăn, vướng mắc tại công trường.

Chủ tịch UBND TP.Huế Lê Trí Thanh và Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh kiểm tra tiến độ thi công mở rộng tuyến đường Bà Triệu. Ảnh: Ngọc Hiếu.

Qua kiểm tra, ông Lê Trí Thanh yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, tổ chức tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục.

Mục tiêu được đặt ra là hoàn thành mở rộng cầu Vỹ Dạ và đường dẫn hai đầu cầu trước Tết Nguyên đán, bảo đảm chất lượng, an toàn và kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông khu vực.

Ông Lê Trí Thanh yêu cầu các đơn vị bám sát tiến độ từng hạng mục, chủ động tổ chức thi công phù hợp với điều kiện thực tế, tranh thủ thời tiết thuận lợi và mặt bằng được bàn giao.

Những vị trí đủ điều kiện phải tổ chức thi công liên tục, kịp thời xử lý các khó khăn phát sinh, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.



Tại tuyến đường Bà Triệu, ông Lê Trí Thanh nghe báo cáo về tiến độ thi công, việc triển khai các hạng mục hạ tầng kỹ thuật và những vấn đề cần phối hợp xử lý. Ông yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, đồng thời triển khai đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên tuyến.

Trong đó, hệ thống điện phải được bố trí đi ngầm. Việc thi công điện, cấp nước, thoát nước và các hạng mục kỹ thuật liên quan phải được phối hợp chặt chẽ, thực hiện đồng thời theo từng đoạn tuyến.

Theo ông Lê Trí Thanh, cách làm này nhằm hạn chế tình trạng một hạng mục vừa hoàn thành lại tiếp tục đào xới để thi công hạng mục khác.

Mục tiêu là hoàn thành mở rộng đường Bà Triệu trước ngày 31/12/2026. Để bảo đảm mốc tiến độ, chủ đầu tư và các nhà thầu được yêu cầu tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức thi công khẩn trương, những khu vực đủ điều kiện phải triển khai ngay.

Các sở, ngành liên quan được yêu cầu chủ động phối hợp, xử lý kịp thời những vướng mắc thuộc thẩm quyền, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và mỹ quan đô thị.



Hiện trạng dự án mở rộng cầu Vỹ Dạ. Ảnh: Ngọc Hiếu.

Cùng ngày, ông Lê Trí Thanh và ông Hoàng Hải Minh cũng kiểm tra một số dự án chậm tiến độ, dở dang tại khu đô thị mới An Vân Dương.

Tại các điểm kiểm tra, ông Lê Trí Thanh trực tiếp nghe các đơn vị, chủ đầu tư báo cáo về tiến độ, công tác giải phóng mặt bằng, triển khai hạ tầng và những khó khăn đang ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Qua kiểm tra, ông Lê Trí Thanh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và đơn vị liên quan rà soát tổng thể từng dự án, xác định rõ nguyên nhân chậm tiến độ.

Các vướng mắc cần được phân loại cụ thể, gồm giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, quy hoạch, đất đai và hạ tầng kỹ thuật để có phương án xử lý phù hợp.

Những nội dung thuộc thẩm quyền phải chủ động giải quyết ngay, vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời tổng hợp, báo cáo thành phố xem xét, tháo gỡ.

Đối với những khu vực còn vướng giải phóng mặt bằng, ông Lê Trí Thanh yêu cầu rà soát cụ thể từng trường hợp, bảo đảm xử lý đúng quy định pháp luật, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Những khu vực đã có mặt bằng, đủ điều kiện thi công phải khẩn trương triển khai, tránh tình trạng mặt bằng đã bàn giao nhưng chậm đưa vào sử dụng.

Ông Lê Trí Thanh nhấn mạnh yêu cầu chung là tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn phải bảo đảm chất lượng, an toàn và tính đồng bộ của hệ thống hạ tầng, sớm đưa các dự án vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư.



Đối với các dự án nhà ở xã hội tại khu đô thị mới An Vân Dương, ông Lê Trí Thanh cho biết đây là nhiệm vụ quan trọng, gắn với mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội và đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân.

Chủ tịch UBND TP.Huế yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ những thủ tục còn vướng, đẩy nhanh tiến độ triển khai. Những thủ tục có thể thực hiện song song cần chủ động phối hợp xử lý, rút ngắn thời gian, không để các khâu hành chính kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Đối với quy trình xác nhận điều kiện mua nhà ở xã hội, người đứng đầu UBND TP.Huế yêu cầu tiếp tục rà soát theo hướng thuận lợi hơn cho người dân, giảm các khâu trung gian, hạn chế việc phải thực hiện thủ tục qua nhiều đầu mối nhưng vẫn bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng và đúng quy định.