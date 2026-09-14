Chủ tịch TP.Huế gợi ý phục dựng hình ảnh chợ Đông Ba xưa, mở phố đêm Đông Ba - Bạch Đằng

Chiều 13/9, Chủ tịch UBND TP.Huế Lê Trí Thanh cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế tại chợ Đông Ba, tuyến Đông Ba - Bạch Đằng và khu vực ven sông Như Ý để đánh giá hiện trạng, nghiên cứu các phương án chỉnh trang, khai thác không gian thương mại, dịch vụ, du lịch.

Chủ tịch UBND TP.Huế Lê Trí Thanh khảo sát thực tế hoạt động kinh doanh và việc tổ chức không gian, lối đi tại chợ Đông Ba. Ảnh: N.M.

Tại chợ Đông Ba, ông Lê Trí Thanh trực tiếp khảo sát hoạt động kinh doanh, không gian các ngành hàng, hệ thống hạ tầng và việc tổ chức lối đi trong chợ, đồng thời trao đổi với các đơn vị liên quan về định hướng chỉnh trang trong thời gian tới.

Là không gian thương mại truyền thống gắn bó lâu đời với đời sống người dân Huế, chợ Đông Ba vừa phục vụ nhu cầu mua bán, giao thương, vừa là điểm tham quan, mua sắm quen thuộc của du khách.

Theo ông Lê Trí Thanh, việc chỉnh trang chợ Đông Ba cần được nghiên cứu tổng thể, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc bố trí đường đi, lối lại hợp lý, tạo thuận lợi cho tiểu thương, người dân và du khách.

Chợ Đông Ba trước hết phải tiếp tục phát huy chức năng là chợ dân sinh, phục vụ nhu cầu mua sắm hằng ngày. Song song với đó, cần từng bước nâng cao chất lượng không gian, dịch vụ để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách du lịch.

Ông Lê Trí Thanh cho rằng hai chức năng này cần được tổ chức hài hòa, vừa giữ nét giao thương truyền thống, vừa tạo thêm sức hấp dẫn cho chợ trong hành trình trải nghiệm Huế của du khách.

Một ý tưởng được ông Lê Trí Thanh gợi mở là nghiên cứu các tư liệu, hình ảnh về chợ Đông Ba qua các thời kỳ để xem xét khả năng phục dựng một số yếu tố, hạng mục hạ tầng cũ phù hợp với điều kiện hiện nay.

Việc này không chỉ nhằm chỉnh trang diện mạo chợ mà còn có thể tạo thêm những câu chuyện về lịch sử, văn hóa, đời sống và hoạt động giao thương gắn với chợ Đông Ba, qua đó tăng giá trị trải nghiệm cho người dân và du khách.



Chủ tịch UBND TP.Huế Lê Trí Thanh khảo sát không gian cảnh quan, tuyến đi bộ xung quanh khu vực chợ Đông Ba. Ảnh: N.M.

Sau khi khảo sát chợ Đông Ba, ông Lê Trí Thanh khảo sát tuyến Đông Ba - Bạch Đằng, tìm hiểu hiện trạng và trao đổi bước đầu về ý tưởng khai thác tuyến phố đêm tại khu vực này.

Thời gian qua, hạ tầng, cảnh quan khu vực xung quanh chợ Đông Ba và các tuyến phố lân cận từng bước được đầu tư, chỉnh trang. Một số không gian công cộng, vỉa hè và cảnh quan đô thị được cải thiện, tạo điều kiện để nghiên cứu khai thác hiệu quả hơn khu vực này.

Tại hiện trường, lãnh đạo thành phố cùng các sở, ngành, địa phương trao đổi về không gian, cảnh quan, giao thông và khả năng kết nối giữa chợ Đông Ba với tuyến Bạch Đằng, khu vực Gia Hội và các không gian lân cận.

Theo định hướng được gợi mở, tuyến phố đêm cần được nghiên cứu trong tổng thể kết nối với những không gian hiện có, khai thác đặc trưng riêng của khu vực để hình thành thêm các sản phẩm thương mại, dịch vụ và trải nghiệm về đêm.

Nếu được tổ chức phù hợp, không gian này có thể góp phần tạo thêm điểm đến cho người dân, du khách, đồng thời tăng sức sống cho khu vực đô thị về đêm.

Tiếp đó, ông Lê Trí Thanh khảo sát khu vực ven sông Như Ý và tuyến đường đi bộ dọc sông.

Đường đi bộ ven sông Như Ý được hoàn thành vào cuối tháng 6/2026, góp phần chỉnh trang cảnh quan, hoàn thiện hạ tầng và hình thành thêm không gian công cộng ven sông phục vụ người dân.

Tuyến đi bộ cũng mở ra điều kiện để nghiên cứu khai thác tốt hơn giá trị cảnh quan, mặt nước và không gian hai bên bờ sông.

Chủ tịch UBND TP.Huế Lê Trí Thanh nghe báo cáo, trao đổi các ý tưởng khai thác không gian khu vực sông Như Ý. Ảnh: N.M.

Qua khảo sát, ông Lê Trí Thanh đánh giá khu vực đã hình thành không gian cảnh quan khá đồng bộ với tuyến đi bộ, cây xanh và không gian mở ven mặt nước, tạo thêm địa điểm sinh hoạt, thư giãn cho người dân.

Ông lưu ý các đơn vị cần thường xuyên vệ sinh, dọn dẹp, chăm sóc cây xanh, duy trì cảnh quan sạch, đẹp để phát huy hiệu quả công trình.

Từ lợi thế cảnh quan và mặt nước hiện có, Chủ tịch UBND TP.Huế gợi mở nghiên cứu khai thác không gian trên dòng sông để phát triển một số loại hình dịch vụ phù hợp như nhà hàng nổi, dịch vụ lưu trú trên sông và các sản phẩm trải nghiệm khác.

Theo đó, việc khai thác không gian đô thị không chỉ dừng ở khu vực trên bờ mà cần nghiên cứu khả năng phát huy giá trị mặt nước, tạo thêm sản phẩm dịch vụ và trải nghiệm mới.

Các ý tưởng này sẽ cần được đánh giá kỹ về điều kiện thực tế, tính khả thi, đồng thời bảo đảm hài hòa với cảnh quan, môi trường và không gian đô thị.

Trên cơ sở khảo sát thực tế và các ý tưởng được trao đổi tại hiện trường, người đứng đầu UBND TP.Huế đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ điều kiện thực tế, tính khả thi để đề xuất phương án phù hợp, báo cáo lãnh đạo thành phố trong thời gian sớm nhất.