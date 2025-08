Chủ tịch TP.Huế: Không để doanh nghiệp bị đứt gãy chuỗi sản xuất vì sự chậm vào cuộc của chính quyền

Chiều ngày 2/8, UBND TP.Huế tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7/2025 dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương.

Theo báo cáo của Sở Tài chính TP.Huế, trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2025, lượng khách đến Huế tăng mạnh. Trong tháng 7, lượng khách tăng 7,2% so với tháng trước, tăng 80% so với cùng kỳ.

Giám đốc Sở Tài chính TP.Huế báo cáo tại phiên họp.

Từ đầu năm đến nay, lượng khách du lịch đến Huế ước đạt 4.020 nghìn lượt, tăng 71,2% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đạt 1.220 nghìn lượt, tăng 41,4%. Doanh thu từ du lịch của thành phố trong 7 tháng ước đạt 7.455 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ.

Ở lĩnh vực công nghiệp, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 7 tăng 21,9% so với cùng kỳ. Tính chung 7 tháng chỉ số này tăng 17,7%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16,2%. Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng trưởng mạnh như: Ô tô gấp 10,3 lần, găng tay tăng 5 lần, điện sản xuất tăng 61%.

Hoạt động xuất nhập khẩu ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Kim ngạch xuất khẩu trong tháng 7 đạt 131 triệu USD, cộng dồn 7 tháng đạt 835,6 triệu USD, tăng 23,8% và đạt 57,6% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 672,2 triệu USD, tăng 17,2%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 37.500 tỷ đồng, tăng hơn 14,6% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 7 ước đạt 1.137 tỷ đồng, tăng 2,7% so với tháng trước. Tính chung 7 tháng, thu ngân sách nhà nước của thành phố ước đạt 8.567 tỷ đồng, bằng 69,3% dự toán, bằng 54,3% so với chỉ tiêu phấn đấu và tăng 27,2% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp tiếp tục có nhiều khởi sắc. Trong 7 tháng, TP.Huế đã cấp mới 35 dự án và điều chỉnh 13 dự án với tổng vốn đăng ký đạt 28.237 tỷ đồng. Số doanh nghiệp thành lập mới đạt 552, tăng 19,2% về số lượng và tăng tới 148% về vốn…

Bên cạnh kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học – công nghệ tiếp tục được quan tâm. Thành phố duy trì tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, tăng cường cải cách hành chính, giữ vững quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Văn Phương phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thường kỳ tháng 7/2025 của UBND TP.Huế.

Bên cạnh những kết quả tích cực trên các lĩnh vực, phiên họp thường kỳ của UBND TP.Huế cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, khó khăn cần tập trung tháo gỡ trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Văn Phương chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Thành phố sẽ tiếp tục thúc đẩy phân cấp ngân sách cho cấp xã, gắn với tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, nhằm phát huy vai trò điều hành linh hoạt và chủ động của cấp cơ sở trong mô hình chính quyền 2 cấp.

Ông Nguyễn Văn Phương yêu cầu tiếp tục tập trung tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, bảo đảm tiến độ thi công và giải ngân các dự án lớn, nhất là các công trình động lực có tác động lan tỏa.

Về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Phương yêu cầu theo dõi sát các doanh nghiệp đang gặp khó khăn, có dấu hiệu sụt giảm sản lượng, để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ. Theo ông Phương, không thể để doanh nghiệp bị đứt gãy chuỗi sản xuất vì sự chậm vào cuộc của chính quyền.

Chủ tịch UBND TP.Huế cũng đề nghị các phường, xã quan tâm đến không gian sống của người dân một cách toàn diện, từ cảnh quan, môi trường, hạ tầng đến an ninh và sinh kế...