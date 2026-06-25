Chủ tịch TP.Huế làm việc với Tập đoàn Thái Bình Dương về phát triển hạ tầng





Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Khắc Toàn đánh giá cao sự quan tâm của các doanh nghiệp Trung Quốc đối với môi trường đầu tư cũng như định hướng phát triển của thành phố.

Ông cho biết, tháng 4/2025, UBND TP.Huế đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, tạo nền tảng cho việc tăng cường kết nối, xúc tiến đầu tư và thu hút các doanh nghiệp trong, ngoài nước tham gia các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Khắc Toàn tiếp đoàn công tác của Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương và Công ty TNHH Chứng khoán Quốc Thái Hải Thông (Trung Quốc).



Theo Chủ tịch UBND TP.Huế, sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Huế đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới với lợi thế nổi bật về vị trí địa kinh tế, hệ thống di sản văn hóa, du lịch, dịch vụ, logistics, kinh tế biển và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thực hiện Nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị, Huế đặt mục tiêu trở thành trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch, y tế chuyên sâu, giáo dục - đào tạo và khoa học công nghệ.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, thành phố đang ưu tiên huy động đa dạng nguồn lực trong và ngoài nước, đặc biệt là nguồn vốn đầu tư nước ngoài, vốn ODA và các quỹ đầu tư quốc tế để phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội.

Tại buổi làm việc, ông Tống Thiếu Đình - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, Tổng Giám đốc Toàn cầu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Thành phố Tương lai - cùng đại diện Công ty Quốc Thái Hải Thông đánh giá Huế là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng và phát triển đô thị.

Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Khắc Toàn phát biểu trao đổi tại buổi làm việc.

Các doanh nghiệp bày tỏ mong muốn đồng hành cùng thành phố trong việc thúc đẩy các giải pháp tài chính, hỗ trợ huy động nguồn lực cho các chương trình, dự án trọng điểm; đồng thời tăng cường kết nối, xúc tiến đầu tư và đóng vai trò cầu nối quảng bá hình ảnh Huế đến các tập đoàn, doanh nghiệp và địa phương của Trung Quốc.

Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Khắc Toàn khẳng định thành phố luôn cam kết xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch và đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình nghiên cứu, triển khai dự án theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Ông Nguyễn Khắc Toàn kỳ vọng Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương và các đối tác tiếp tục quan tâm, mở rộng hợp tác với Huế trên nhiều lĩnh vực; đồng thời hỗ trợ để doanh nghiệp Huế đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Trung Quốc.