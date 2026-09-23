Chủ tịch TP.Huế Lê Trí Thanh chỉ đạo “đánh thức” tiềm năng Đầm Chuồn

Ngày 23/9, Chủ tịch UBND TP.Huế Lê Trí Thanh khảo sát một số khu vực ven biển, đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, kiểm tra các dự án đang triển khai và những khu vực dự kiến phát triển dự án.

Tại khu vực Đầm Chuồn (phường Mỹ Thượng), ông Lê Trí Thanh khảo sát hiện trạng mặt nước, hoạt động ghe thuyền, khai thác thủy sản và du lịch.

Chủ tịch UBND TP.Huế Lê Trí Thanh khảo sát tại Đầm Chuồn. Ảnh: Ngọc Hiếu.

Ông Lê Trí Thanh yêu cầu khẩn trương xây dựng đề án khai thác tổng thể khu vực Đầm Chuồn, trong đó đánh giá đầy đủ hiện trạng sản xuất, sinh kế của người dân, hạ tầng, quá trình hoạt động và hiệu quả khai thác thời gian qua.

Trên cơ sở đó, đề án cần xác định rõ khu vực khai thác thủy sản, không gian du lịch, luồng di chuyển của ghe thuyền, vị trí bến và điểm neo đậu, khu vực dịch vụ ăn uống, bãi đỗ xe.

Đối với các nò cá, cần khoanh vùng, sắp xếp phù hợp. Sau khi hoàn thiện quy hoạch, chính quyền địa phương cần tuyên truyền, vận động người dân cùng thực hiện, bảo đảm sinh kế, môi trường và an toàn giao thông đường thủy.

Ông Lê Trí Thanh lưu ý, ghe thuyền phục vụ du lịch phải đáp ứng điều kiện đăng kiểm, an toàn hoạt động, người điều khiển phải có bằng phù hợp theo quy định.

Các hộ tham gia hoạt động du lịch cần được tổ chức vào hợp tác xã, hoạt động theo điều lệ, quy chế thống nhất, tránh tình trạng tự phát, cạnh tranh thiếu lành mạnh và mất an toàn cho du khách.

Các cơ sở dịch vụ trên đầm phải thực hiện đầy đủ thủ tục về sử dụng mặt nước, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ nghiên cứu phục hồi các loài cây phù hợp với vùng nước lợ, tạo thêm không gian xanh và trải nghiệm sinh thái. Chính quyền địa phương cần phối hợp với Mặt trận, các đoàn thể và người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự.

Việc phát triển du lịch cộng đồng phải được tính toán tổng thể, lâu dài để người dân cùng tham gia và hưởng lợi.



Kiểm tra tại khu vực cửa Tư Hiền, ông Lê Trí Thanh lưu ý vai trò của cửa biển, tuyến luồng và khu neo đậu đối với hoạt động sản xuất, đi lại và tránh trú bão của ngư dân.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.Huế, giai đoạn 1 dự án Cảng cá Tư Hiền hoàn thành năm 2023, gồm các hạng mục bến cập tàu, hạ tầng trong cảng, luồng tàu, khu neo đậu, phao báo hiệu và 2 tuyến đê ngăn cát, giảm sóng.

Khu neo đậu được đầu tư để đáp ứng nhu cầu tránh trú bão cho khoảng 300 tàu thuyền có công suất đến 300 CV.

Qua khảo sát, ông Lê Trí Thanh yêu cầu rà soát tổng thể hiện trạng luồng lạch, phao báo hiệu, khu neo đậu và các tuyến đê, kè; đánh giá khả năng tiếp nhận tàu thuyền trong mùa mưa bão.

Các đơn vị liên quan cần chủ động phương án hướng dẫn tàu thuyền ra vào cảng, bố trí neo đậu an toàn và xử lý những vị trí có nguy cơ ảnh hưởng đến việc tránh trú của ngư dân.

Chủ tịch UBND TP.Huế Lê Trí Thanh khu vực ven biển. Ảnh: Ngọc Hiếu.

Đối với đê chắn sóng và các công trình tại cửa Tư Hiền, ông chỉ đạo nghiên cứu kỹ điều kiện địa hình, thủy văn, tác động của sóng, gió, dòng chảy, bồi lắng và xâm thực.

Phương án đầu tư cần gắn mục tiêu ổn định cửa biển, bảo vệ hạ tầng cảng cá với yêu cầu tiêu thoát lũ, an toàn tàu thuyền và khả năng vận hành khi thời tiết bất lợi.

Công tác chuẩn bị phòng, chống lụt bão phải được thực hiện từ sớm, chú trọng kiểm tra đê, kè, luồng lạch và phương án ứng phó tại khu neo đậu.



Tại phường Thuận An, ông Lê Trí Thanh khảo sát các dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Cồn Sơn, Khu đô thị nghỉ dưỡng Vinconstec; nghe báo cáo về tuyến đường ven phá và phương án điều chỉnh hướng tuyến đường ven biển.

Ông Lê Trí Thanh đề nghị các đơn vị rà soát quy hoạch khu vực ven biển, nghiên cứu bố trí công trình phù hợp với không gian phát triển chung và quy định về chiều cao xây dựng.

Nhu cầu của nhà đầu tư cần được xem xét trong tổng thể quy hoạch. Sau khi lựa chọn nhà đầu tư, quỹ đất phải được quản lý theo phương án đã xác định, bảo đảm sự hài hòa của toàn khu vực.

Đối với rừng thông ven biển Thuận An, ông Lê Trí Thanh gợi mở việc tổ chức một số hoạt động dịch vụ dưới tán rừng dương vào những khung giờ nhất định, phục vụ người dân và du khách.

Các loại hình dịch vụ cần phù hợp với không gian rừng. Sau khi kết thúc hoạt động, phải thu gom rác, vệ sinh khu vực, giữ gìn cảnh quan và môi trường ven biển.

Về tuyến đường ven phá, Chủ tịch UBND TP.Huế đề nghị nghiên cứu hướng tuyến với tầm nhìn dài hạn, tính đến khả năng khai thác quỹ đất hai bên đường và không gian mặt nước đầm phá.

Phương án cũng cần xem xét vị trí các bến thuyền để kết nối giao thông đường bộ với hoạt động du lịch đường thủy, đồng thời cập nhật vào đề án để tiếp tục tính toán tổ chức không gian phát triển.

Đối với các công trình và tuyến giao thông ven biển, cần khảo sát kỹ khoảng cách đến bờ biển, cao độ, điều kiện địa chất và tác động của sóng, gió, cát bay để lựa chọn phương án ổn định lâu dài.

Tại khu vực ven đầm, việc nghiên cứu nạo vét, tạo mặt bằng và tận dụng vật liệu phù hợp phải dựa trên đặc điểm địa hình đáy, thủy văn và điều kiện tự nhiên của từng vị trí.