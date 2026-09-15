Chủ tịch TP.Huế Lê Trí Thanh khảo sát loạt dự án, tính mở rộng không gian công nghiệp phía Bắc

Ngày 15/9, Chủ tịch UBND TP.Huế Lê Trí Thanh cùng lãnh đạo các sở, ngành khảo sát Cảng Mỹ Thủy, Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) và một số khu công nghiệp, dự án trọng điểm ở phía Bắc TP.Huế, nhằm nghiên cứu kết nối hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp, logistics.

Chủ tịch UBND TP.Huế Lê Trí Thanh cùng lãnh đạo các sở, ngành khảo sát thực địa tại Cảng Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Ngọc Minh.

Tại Cảng Mỹ Thủy và Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, ông Lê Trí Thanh đánh giá đây là đầu mối hạ tầng quan trọng, có khả năng hỗ trợ vận chuyển hàng hóa, phát triển dịch vụ logistics cho các khu công nghiệp phía Bắc TP.Huế, đặc biệt là Khu công nghiệp Phong Điền.

Theo ông Lê Trí Thanh, phát triển công nghiệp phía Bắc TP.Huế cần được đặt trong mối liên kết với hệ thống hạ tầng các khu vực lân cận, đường ven biển và các tuyến kết nối cao tốc. Qua đó hình thành mạng lưới giao thông thuận lợi, kết nối các khu công nghiệp với cảng biển và hành lang kinh tế Đông - Tây.

Qua khảo sát các vị trí ở phía Bắc thành phố, ông Lê Trí Thanh yêu cầu các sở, ngành rà soát tổng thể quỹ đất phục vụ phát triển khu công nghiệp.

Việc lựa chọn địa điểm cần ưu tiên những khu vực có cao trình cao, ít chịu ảnh hưởng của ngập lụt và thuận lợi kết nối hạ tầng. Với những khu vực dân cư phân bố thưa thớt trong vùng nghiên cứu, cần xây dựng phương án sắp xếp phù hợp, ưu tiên bố trí người dân vào các khu dân cư hiện hữu, gắn với nâng cấp hạ tầng xã hội, bảo đảm điều kiện sống và sinh kế lâu dài.

Về giao thông, ông Lê Trí Thanh yêu cầu tập trung hoàn thiện các tuyến Đông - Tây kết nối quốc lộ 1A, đường ven biển và cao tốc. Các tuyến giao thông phục vụ khu vực nghiên cứu quy hoạch khu công nghiệp mới ở phía Bắc cần được tính toán đồng bộ với hạ tầng cảng và cao tốc, nhất là các tuyến đường ven biển trực tiếp phục vụ vận chuyển hàng hóa.

Chủ tịch UBND TP.Huế Lê Trí Thanh cùng lãnh đạo các sở, ngành nghiên cứu phương án phát triển các khu công nghiệp mới ở phía Bắc TP.Huế. Ảnh: Ngọc Minh.

Các tuyến đường này được nghiên cứu với mặt cắt quy hoạch 36m. Trước mắt, thành phố có thể đầu tư theo nhu cầu thực tế nhưng phải cắm mốc quản lý đầy đủ, giữ quỹ đất để mở rộng khi công nghiệp phát triển.

Khu công nghiệp Phong Điền được định hướng mở rộng hơn 2.000ha

Tại Khu công nghiệp Phong Điền, ông Lê Trí Thanh khảo sát dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phong Điền - Viglacera, thăm Nhà máy Kanglongda Huế và Nhà máy sản xuất kính hoa siêu trắng Đạt Phương.

Khu công nghiệp Phong Điền hiện có quy mô khoảng 700ha, được định hướng mở rộng lên khoảng 2.038ha, ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp xanh, sạch, kỹ thuật cao, thân thiện với môi trường.

Hiện khu công nghiệp có 16 dự án đã đi vào hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 10.600 lao động.

Khảo sát Nhà máy Kanglongda Huế, ông Lê Trí Thanh đánh giá cao quy mô đầu tư, môi trường sản xuất và công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn lao động tại nhà máy.

Ông đề nghị doanh nghiệp tiếp tục duy trì môi trường làm việc an toàn, quan tâm chăm lo đời sống người lao động, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các hạng mục xử lý nước thải, bảo đảm hoạt động sản xuất gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND TP.Huế Lê Trí Thanh khảo sát hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Sinh dược phẩm Hera. Ảnh: Ngọc Minh.

Tại Nhà máy sản xuất kính hoa siêu trắng Đạt Phương, ông Lê Trí Thanh nghe báo cáo về tiến độ xây dựng, lắp đặt thiết bị và chuẩn bị đưa dự án vào hoạt động. Ông đề nghị doanh nghiệp tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại, sớm đưa nhà máy vào hoạt động theo kế hoạch.



Ông Lê Trí Thanh cũng khảo sát địa điểm nghiên cứu Hệ sinh thái công nghiệp sinh dược - công nghệ cao của Công ty TNHH Sinh dược phẩm Hera và thống nhất để doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, đề xuất dự án theo hướng phát triển công nghệ sinh học, gắn hoạt động nghiên cứu, sản xuất, y tế với phát triển vùng nguyên liệu dược.

Công ty TNHH Sinh dược phẩm Hera đã đầu tư tại Khu công nghiệp Tứ Hạ và từng bước nghiên cứu mở rộng không gian phát triển, hướng tới hình thành hệ sinh thái công nghiệp sinh dược - công nghệ cao.

Hệ sinh thái này được định hướng kết nối các hoạt động nghiên cứu và phát triển, sản xuất thử nghiệm, sản xuất theo tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc, kiểm nghiệm, kiểm soát chất lượng, phát triển nguyên liệu dược, logistics chuyên ngành, công nghiệp hỗ trợ và thương mại hóa sản phẩm.

Chủ tịch UBND TP.Huế lưu ý, việc lựa chọn địa điểm phải phù hợp quy hoạch, có cao trình bảo đảm an toàn, hạn chế ảnh hưởng của lũ lụt, đồng thời đáp ứng các điều kiện về giao thông, điện, nước, xử lý nước thải, môi trường và hạ tầng kỹ thuật thiết yếu.

Tại Khu công nghiệp Tứ Hạ, đoàn khảo sát dự án hạ tầng giai đoạn 1 và khu vực dự kiến mở rộng. Theo quy hoạch được phê duyệt, Khu công nghiệp Tứ Hạ có quy mô 126,7ha. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tứ Hạ giai đoạn 1 có quy mô khoảng 37,6ha.

Đến nay, khu công nghiệp đã thu hút 14 dự án đầu tư thứ cấp, tỷ lệ lấp đầy khoảng 81%. Trong đó, 11 dự án đã đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho khoảng 4.000 lao động.

Ông Lê Trí Thanh thống nhất chủ trương tiếp tục nghiên cứu mở rộng Khu công nghiệp Tứ Hạ để đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp trong giai đoạn mới.

Ông yêu cầu việc mở rộng phải đi đôi với nâng cao chất lượng hạ tầng, nhà đầu tư chú trọng trồng cây xanh, hoàn thiện giao thông, hệ thống thoát nước, bảo đảm cảnh quan, môi trường và điều kiện hoạt động lâu dài của doanh nghiệp.

“Phần diện tích mở rộng phải được đầu tư với chất lượng tốt hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển khu công nghiệp theo hướng hiện đại, an toàn và bền vững”, người đứng đầu UBND TP.Huế nhấn mạnh.