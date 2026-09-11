Chủ tịch TP.Huế Lê Trí Thanh: Không phát triển nông nghiệp dàn trải, phải chọn sản phẩm có lợi thế để đầu tư

Chiều 11/9, Chủ tịch UBND TP.Huế Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa, phát triển sản phẩm OCOP và thực trạng liên kết chuỗi trên địa bàn.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.Huế, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn cơ bản ổn định, từng bước chuyển từ quy mô nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa tập trung, an toàn, nâng cao giá trị gia tăng.

Chủ tịch UBND TP.Huế Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa, phát triển sản phẩm OCOP và thực trạng liên kết chuỗi trên địa bàn. Ảnh: N.M.

Một số vùng sản xuất tập trung, sản phẩm chủ lực và mô hình liên kết giữa nông dân, hợp tác xã với doanh nghiệp đã được hình thành, bước đầu tạo nguồn nguyên liệu phục vụ thị trường.

Năm 2026, diện tích gieo trồng lúa của thành phố đạt 52.781ha, sản lượng ước 335.000 tấn, trong đó diện tích lúa chất lượng cao hơn 24.000ha.

Huế hiện có khoảng 3.788ha cây ăn quả, tập trung vào các sản phẩm có lợi thế như thanh trà, bưởi, cam Nam Đông, chuối, ổi và dứa. Thành phố bước đầu hình thành 18 mã số vùng trồng với tổng diện tích khoảng 141ha, tạo tiền đề mở rộng vùng nguyên liệu, nâng cao chất lượng và khả năng truy xuất nguồn gốc.

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, Huế có hơn 14.600ha rừng trồng sản xuất gỗ lớn và khoảng 15.000ha rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC. Các mô hình liên kết giữa chủ rừng, hợp tác xã và doanh nghiệp chế biến từng bước hình thành chuỗi từ phát triển vùng nguyên liệu đến khai thác, chế biến và tiêu thụ.

Nhiều chuỗi liên kết trong trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và thủy sản được mở rộng, tập trung vào các sản phẩm như lúa giống, lúa chất lượng cao, thanh trà Huế, cam Nam Đông, rau má Quảng Thọ, rau màu VietGAP, chăn nuôi hữu cơ, rừng trồng FSC và thủy sản đặc sản đầm phá.

Diện tích sản xuất nông nghiệp hữu cơ và theo hướng hữu cơ từ năm 2022 đến nay đạt khoảng 1.940ha, với hơn 100 hộ dân tham gia các chuỗi sản xuất lợn, bò, gà, lúa và cây ăn quả theo hướng hữu cơ.

Toàn thành phố hiện có 211 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2023. Một số hợp tác xã đã chuyển từ cung ứng dịch vụ đơn thuần sang tổ chức sản xuất hàng hóa gắn với vùng nguyên liệu, cơ giới hóa, chế biến và liên kết tiêu thụ.

Chủ tịch UBND TP.Huế Lê Trí Thanh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: N.M.

Đến tháng 8/2026, Huế có 118 sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng. Trong số này, 63 sản phẩm từ 3 sao trở lên còn thời hạn, gồm 58 sản phẩm 3 sao, 4 sản phẩm 4 sao và 1 sản phẩm 5 sao cấp quốc gia.

Sau khi được công nhận OCOP, nhiều sản phẩm có chuyển biến về chất lượng, mẫu mã, bao bì, truy xuất nguồn gốc, quảng bá và tiêu thụ.

TP.Huế không phát triển nông nghiệp dàn trải

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.Huế Lê Trí Thanh cho rằng địa phương còn nhiều dư địa phát triển nông nghiệp nhờ hệ sinh thái đa dạng, từ đồng bằng, gò đồi, miền núi đến đầm phá, ven biển. Thành phố đồng thời có lợi thế về nguồn nhân lực, khoa học và công nghệ với hệ thống trường đại học, cơ sở nghiên cứu chuyên ngành.

Ông Lê Trí Thanh yêu cầu ngành nông nghiệp đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất; tăng cường phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế và các cơ sở nghiên cứu trong lựa chọn giống, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Người dân, doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp phải chuyển từ tư duy tự sản xuất, tự tiêu thụ sang hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị.

Đặc biệt, ông Lê Trí Thanh yêu cầu không phát triển dàn trải mà phải nghiên cứu, lựa chọn một số sản phẩm chủ lực trong lĩnh vực trồng trọt để tập trung đầu tư, phù hợp với lợi thế của từng vùng sinh thái.

Đối với cây sen, phải xác định rõ khu vực và quy mô vùng trồng ổn định, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, cải tạo giống, nâng cao năng suất và chất lượng. Việc phát triển sen phải gắn với xây dựng sản phẩm đặc trưng của Huế, đồng thời khai thác các giá trị về cảnh quan, sinh thái, văn hóa và du lịch.

Các sản phẩm có lợi thế khác như chuối tại A Lưới và một số cây trồng đặc trưng đã có thương hiệu cũng cần được đánh giá để lựa chọn hướng đầu tư phù hợp.

Ông Hồ Đa Thê ở xã Hưng Lộc, TP.Huế là nông dân có thu nhập cao từ mô hình trồng rừng keo gỗ lớn. Ảnh: T.H.

Trong chăn nuôi, phải quy hoạch các vùng chăn nuôi tập trung, bảo đảm an toàn sinh học, kiểm soát dịch bệnh và bảo vệ môi trường; khuyến khích phát triển mô hình chăn nuôi hữu cơ, tuần hoàn, gắn kết giữa người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp.

Với lâm nghiệp, thành phố sẽ tiếp tục phát triển rừng trồng gỗ lớn gắn với doanh nghiệp có năng lực dẫn dắt, hợp đồng liên kết và phương án thu mua ổn định. Thành phố cũng tiếp tục mở rộng diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC, đồng thời nghiên cứu từng bước chuyển đổi những diện tích trồng keo sang các loại cây có giá trị cao hơn.

Ông Lê Trí Thanh đặc biệt lưu ý việc nghiên cứu phát triển cây dược liệu không chỉ tại miền núi, dưới tán rừng mà còn ở vùng gò đồi, vùng cát và những diện tích canh tác kém hiệu quả.

Ngành nông nghiệp được yêu cầu phối hợp với các cơ sở nghiên cứu lựa chọn những loại dược liệu phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của Huế, từng bước hình thành vùng nguyên liệu gắn với chế biến, phát triển sản phẩm OCOP và liên kết tiêu thụ.

Đối với chương trình OCOP, thành phố yêu cầu rà soát các sản phẩm đã được công nhận, hỗ trợ chủ thể hoàn thiện hồ sơ đánh giá lại, duy trì và nâng hạng sản phẩm.

Việc phát triển OCOP phải gắn với vùng nguyên liệu, chất lượng, mẫu mã, thương hiệu, câu chuyện văn hóa và khả năng tiêu thụ; ưu tiên các sản phẩm đặc sản, làng nghề, dược liệu và sản phẩm gắn với văn hóa, di sản Huế.

Cùng với củng cố các kênh phân phối truyền thống, ngành chức năng được giao hướng dẫn người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp tham gia các sàn thương mại điện tử, nền tảng số, đẩy mạnh quảng bá và mở rộng thị trường.

TP.Huế cũng khuyến khích xây dựng các sản phẩm du lịch nông thôn gắn với OCOP theo hướng bài bản, bền vững, qua đó nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người dân...