Chủ tịch TP.Huế Lê Trí Thanh: Phải trả lời được du khách đến Huế “đi đâu, chơi gì, ăn gì, mua gì”

Chiều 15/9, Chủ tịch UBND TP.Huế Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp về phương án phát triển các sản phẩm du lịch mới nhằm kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Theo bà Dương Thị Thu Truyền- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.Huế, ngành du lịch thành phố định hướng phát triển sản phẩm phù hợp với từng phân khúc khách hàng, kết nối di sản, văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật, sinh thái, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, mua sắm và giải trí thành các chuỗi trải nghiệm liên tục.

Chủ tịch UBND TP.Huế Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp về phương án phát triển các sản phẩm du lịch mới nhằm kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu của du khách. Ảnh: Ngọc Hiếu.

Trong những tháng cuối năm 2026, ngành du lịch Huế dự kiến ưu tiên các sản phẩm có thể triển khai nhanh trên cơ sở khai thác tài nguyên và điều kiện sẵn có. Đồng thời, ngành sẽ phối hợp với doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và các đơn vị dịch vụ để hoàn thiện chương trình, giá bán, phương thức vận hành trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.

Một số sản phẩm được đề xuất gồm nâng cấp trải nghiệm du thuyền trên sông Hương; phát triển các tuyến tham quan di sản bằng xe đạp, xe điện và đường thủy; làm mới không gian, dịch vụ tại chợ Đông Ba; tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật cộng đồng về đêm.

Huế cũng nghiên cứu xây dựng các gói du lịch MICE, golf, tàu biển, tàu di sản gắn với lưu trú, ẩm thực, mua sắm và chăm sóc sức khỏe.

Ngành du lịch đề xuất hình thành chuỗi sản phẩm “Đêm Huế - Sáng Huế”, bổ sung các hoạt động trải nghiệm vào buổi tối và sáng sớm. Trước mắt, một số sản phẩm được nghiên cứu, thử nghiệm như “Huế thức giấc bên sông Hương”, “Bình minh Hoàng thành”, “Ăn sáng như người Huế”, “Bình minh Tam Giang” và “Làng nghề thức giấc”.

Tại cuộc họp, đại diện các địa phương cho rằng Huế có nhiều tiềm năng phát triển du lịch gắn với cảnh quan sông, biển, làng quê, văn hóa cộng đồng và các sản phẩm đặc trưng. Vấn đề đặt ra là phải chuyển những tiềm năng này thành sản phẩm cụ thể, để du khách không chỉ tham quan mà còn trực tiếp trải nghiệm đời sống, văn hóa, cảnh quan và sản phẩm địa phương.

Quá trình phát triển sản phẩm cần có sự liên kết giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, từ xây dựng sản phẩm, cung cấp dịch vụ, vận hành đến quảng bá. Cùng với hoàn thiện hạ tầng giao thông và chỉnh trang cảnh quan, cần tăng cường kết nối điểm đến, phát triển du lịch cộng đồng, homestay và các tuyến trải nghiệm giữa khu vực ven biển, ven sông với khu vực nội địa.



Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.Huế Lê Trí Thanh nhấn mạnh thương hiệu Huế gắn liền với du lịch và phải được phát triển trên nền tảng những tài nguyên riêng có.

Theo ông Lê Trí Thanh, Huế có lợi thế về hệ thống di sản tương đối nguyên vẹn, cảnh quan sông nước gắn với đô thị di sản, bản sắc văn hóa, cốt cách con người và khả năng kết nối bằng đường hàng không, đường bộ, đường sắt và đường biển.

Những lợi thế này cần được kết nối đồng bộ để hình thành hệ sinh thái và chuỗi sản phẩm du lịch hoàn chỉnh. Quan trọng hơn, các giá trị khác biệt của Huế phải được chuyển thành những sản phẩm cụ thể, có khả năng tổ chức, vận hành và đưa ra thị trường.

Du khách tham quan Đại Nội Huế. Ảnh: Đình Hoàng.

“Các ngành, đơn vị liên quan phải trả lời được những câu hỏi của du khách khi đến Huế: Đi đâu, chơi gì, ăn gì, mua gì và lưu trú ở đâu”, ông Lê Trí Thanh nhấn mạnh.

Ông yêu cầu xác định rõ từng nhóm khách và nhu cầu của từng thị trường để xây dựng sản phẩm phù hợp, tránh phát triển dàn trải.

Đối với ẩm thực, ông Lê Trí Thanh đề nghị nghiên cứu hình thành những không gian đủ quy mô, thuận tiện về giao thông, có khả năng giới thiệu đa dạng món ăn và sản phẩm đặc trưng, qua đó giúp du khách trải nghiệm đầy đủ hơn văn hóa ẩm thực Huế.

Với áo dài, cần phát triển từ một giá trị văn hóa thành sản phẩm trải nghiệm, kết nối các hoạt động chọn vải, may đo, mặc áo dài, tham quan, chụp ảnh và mua sắm. Thành phố cũng nghiên cứu ứng dụng công nghệ trong thiết kế, cá nhân hóa sản phẩm theo nhu cầu của du khách.

Ông Lê Trí Thanh gợi mở phát triển các chuỗi hành trình kết nối di sản, sông nước, làng quê, biển, ẩm thực, chương trình biểu diễn và du lịch tâm linh. Với các điểm du lịch tâm linh, cần rà soát điều kiện giao thông, phương tiện tiếp cận và dịch vụ phục vụ, đồng thời kết nối tham quan di tích với trải nghiệm làng quê, đường thủy, ẩm thực chay, lưu trú và các hoạt động văn hóa phù hợp.



Du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe được xác định là hướng có nhiều dư địa nhờ lợi thế về suối khoáng nóng, biển, hệ thống y tế và điều kiện nghỉ dưỡng. Theo định hướng, đây là dòng sản phẩm ít phụ thuộc vào mùa vụ, có khả năng thu hút khách quay trở lại và hướng đến cả thị trường trong nước, quốc tế.

Đối với du lịch MICE, ông Lê Trí Thanh lưu ý khi phát triển các khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp phải tính toán ngay từ đầu hệ thống phòng họp, hội nghị, hội thảo đạt tiêu chuẩn, có khả năng phục vụ các sự kiện quy mô khu vực và quốc tế.

Du lịch thể thao cũng cần lựa chọn loại hình phù hợp với điều kiện của Huế, xác định rõ thị trường, đối tượng tham gia và hiệu quả mang lại, tránh tổ chức dàn trải.

Bên cạnh phát huy lợi thế nội tại, Chủ tịch UBND TP.Huế đề nghị nghiên cứu sản phẩm trong tổng thể không gian du lịch miền Trung, tăng cường phối hợp với TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Trị để khai thác thế mạnh bổ trợ của từng địa phương.

Các sản phẩm liên vùng cần có tính độc đáo, tạo thành những hành trình hấp dẫn, hướng đến xây dựng thương hiệu có sức nhận diện trong nước và quốc tế.

Chủ tịch UBND TP.Huế cũng nhấn mạnh vai trò của từng chủ thể trong phát triển du lịch: Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, tổ chức và tạo điều kiện; doanh nghiệp trực tiếp đầu tư, kinh doanh, vận hành sản phẩm; cộng đồng cùng tham gia cung cấp dịch vụ và hưởng lợi từ phát triển du lịch.

Việc lựa chọn đối tác cần chú trọng năng lực, kinh nghiệm và khả năng hiện thực hóa ý tưởng thành sản phẩm cụ thể.

Người đứng đầu UBND TP.Huế giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, tiếp tục hoàn thiện phương án; lựa chọn những lợi thế riêng có của Huế để ưu tiên phát triển thành sản phẩm cụ thể, xác định rõ đơn vị thực hiện, mô hình vận hành và lộ trình triển khai.