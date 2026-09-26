Chủ tịch TP.Huế Lê Trí Thanh yêu cầu tạo môi trường đầu tư thuận lợi, gỡ khó cho doanh nghiệp

Chiều 25/9, Chủ tịch UBND TP.Huế Lê Trí Thanh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 9 nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026.

Đặt vấn đề tại phiên họp, ông Lê Trí Thanh yêu cầu các sở, ngành, địa phương đánh giá toàn diện tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, nhất là tốc độ tăng trưởng, khả năng hoàn thành mục tiêu đề ra và những khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ trong những tháng cuối năm.

UBND TP.Huế họp thường kỳ tháng 9. Ảnh: Ngọc Hiếu.

Đối với giải ngân vốn đầu tư công, cần làm rõ tiến độ, nguyên nhân chậm và xác định những vấn đề mang tính cục bộ hay phổ biến trên toàn thành phố. Về thu ngân sách, cần đánh giá cơ cấu nguồn thu, khả năng hoàn thành dự toán và đề ra giải pháp phù hợp trong quý IV.

Ông Lê Trí Thanh cũng yêu cầu rà soát việc xử lý tài sản công dôi dư, những vướng mắc trong quản lý tài sản thuộc phạm vi thành phố và địa phương, đồng thời đẩy nhanh xử lý các dự án tồn đọng kéo dài. Mỗi dự án phải có kế hoạch, lộ trình cụ thể, không để tình trạng chậm trễ tiếp diễn.



Theo báo cáo của Sở Tài chính TP.Huế, 9 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. GRDP ước đạt 9-9,5%. Trong đó, khu vực dịch vụ tăng 8,7-9,2%, chiếm 51-52% cơ cấu kinh tế, công nghiệp - xây dựng tăng 11-12%, nông, lâm, thủy sản tăng 4-4,5%.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng của kinh tế Huế với hơn 6,4 triệu lượt khách, tăng 29% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch ước đạt 15.400 tỷ đồng, tăng 60%. Các hoạt động trong khuôn khổ Festival Huế, trong đó có Lễ hội Huế Wonderverse Fest 2026, góp phần thu hút du khách.

Thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt 12.354 tỷ đồng, bằng 77,2% dự toán và tăng 16% so với cùng kỳ.

Trong công tác xử lý các dự án tồn đọng, thành phố đã hoàn thành xử lý 26/177 dự án, đồng thời chấm dứt hoạt động 6 dự án.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tăng trưởng GRDP vẫn chưa đạt kỳ vọng. Một số dự án công nghiệp chậm tiến độ, hoạt động sản xuất, kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp còn gặp khó khăn.

Chủ tịch UBND TP.Huế Lê Trí Thanh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: Ngọc Hiếu.

Tại phiên họp, các sở, ngành, địa phương tập trung trao đổi về giải pháp tăng thu ngân sách, chống thất thu thuế, thu tiền sử dụng đất; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, giải phóng mặt bằng; tháo gỡ khó khăn trong quy hoạch, quản lý đất đai, tài sản công; hỗ trợ doanh nghiệp và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm.



Kết luận phiên họp, ông Lê Trí Thanh đánh giá tháng 9 và 9 tháng đầu năm kinh tế thành phố đã có những chuyển biến, kết quả tương đối khả quan. Tuy nhiên, việc khai thác tiềm năng, dư địa phát triển vẫn chưa đạt như mong muốn.

Theo ông Lê Trí Thanh, 3 tháng cuối năm khối lượng công việc còn rất lớn, trong khi thành phố bước vào mùa mưa lũ, đặt ra nhiều thách thức đối với việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng.

Vì vậy, giám đốc các sở, ngành, lãnh đạo các xã, phường phải rà soát toàn bộ nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao; xác định rõ những nội dung còn chậm, chưa đạt và phân tích nguyên nhân để có giải pháp khắc phục cụ thể.

Các nhiệm vụ phải bám sát kế hoạch, mục tiêu tăng trưởng của thành phố, được cụ thể hóa thành chương trình hành động và giải pháp quyết liệt cho từng tháng, từng lĩnh vực.

Trong đó, cần tập trung khai thác dư địa từ công nghiệp, xây dựng; đánh giá sát tình hình sản xuất nông nghiệp trong mùa mưa lũ và hoạt động dịch vụ, du lịch trong mùa thấp điểm để chủ động phương án phù hợp.

Về giải ngân vốn đầu tư công, ông Lê Trí Thanh yêu cầu tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về vật liệu xây dựng, giải phóng mặt bằng và quỹ đất tái định cư.

Việc đầu tư các khu tái định cư phải được tính toán phù hợp nhu cầu thực tế và khả năng cân đối nguồn lực, bảo đảm điều kiện hạ tầng cần thiết.

Trước điều kiện thời tiết bất lợi, các chủ đầu tư, đơn vị thi công phải chủ động phương án thi công trong mùa mưa, tranh thủ thời gian thuận lợi và tổ chức thi công phù hợp.

Chủ tịch UBND TP.Huế Lê Trí Thanh kiểm tra khu vực thực hiện dự án Cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu. Ảnh: Ngọc Hiếu.

Về hỗ trợ doanh nghiệp, ông Lê Trí Thanh yêu cầu tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn đối với các dự án đang triển khai; theo dõi sát việc thực hiện những nội dung đã được thành phố chỉ đạo, giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, lành mạnh.

Song song với tháo gỡ các dự án hiện hữu, cần tích cực thu hút các dự án đầu tư mới, đẩy nhanh công bố bản đồ số để nhà đầu tư thuận lợi nghiên cứu, tiếp cận các địa điểm và cơ hội đầu tư trên địa bàn.

Đối với thu ngân sách, ngành Thuế phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế; đồng thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì, mở rộng sản xuất, kinh doanh, qua đó nuôi dưỡng nguồn thu.

Đối với nguồn thu từ đất, cần tập trung xử lý các vướng mắc của những dự án có khả năng tạo nguồn thu trong những tháng cuối năm, nhất là các khoản dự kiến phát sinh trong tháng 10.

Về sắp xếp, xử lý tài sản công, các địa phương và cơ quan liên quan được giao tiếp tục rà soát, phân nhóm cụ thể từng trường hợp, xác định rõ nguyên nhân, vướng mắc và đề xuất phương án xử lý, bảo đảm quản lý, khai thác tài sản đúng quy định, phù hợp thực tiễn và phát huy hiệu quả nguồn lực công.

Trong lĩnh vực y tế, Chủ tịch UBND TP.Huế yêu cầu Sở Y tế hướng dẫn các địa phương khẩn trương triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân theo từng nhóm đối tượng; bảo đảm số liệu thống kê sát thực tế, khách quan và tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch.

Đối với ngành giáo dục, người đứng đầu UBND TP.Huế yêu cầu tiếp tục khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao, quan tâm sắp xếp trường lớp, đội ngũ giáo viên, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm các nhiệm vụ năm học được thực hiện đồng bộ, hiệu quả...