Chủ tịch TP.Huế yêu cầu bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người dân trong giải phóng mặt bằng

Ngày 18/9, Chủ tịch UBND TP.Huế Lê Trí Thanh kiểm tra thực tế công tác giải phóng mặt bằng tại dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế, dự án Cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu, cùng tình hình triển khai quy hoạch Khu đô thị Đại học Huế.

Chủ tịch UBND TP.Huế Lê Trí Thanh kiểm tra thực tế công tác giải phóng mặt bằng tại khu vực Đàn Xã Tắc. Ảnh: Ngọc Hiếu.

Tại dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế, ông Lê Trí Thanh kiểm tra thực tế các khu vực Đàn Xã Tắc, Eo Bầu, hồ Học Hải, hồ Tịnh Tâm và một số vị trí liên quan.

Giai đoạn 1 của dự án được triển khai tại 11 khu vực, tổng diện tích khoảng 25,5ha, liên quan đến 2.233 hộ chính.

Đến ngày 17/9, có 1.870 hộ đã bàn giao mặt bằng, đạt 83,7%, còn 363 trường hợp chưa bàn giao. Các trường hợp này chủ yếu vướng về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và một số vấn đề liên quan đến đất đai.

Sau khi kiểm tra thực địa, ông Lê Trí Thanh yêu cầu các đơn vị, địa phương rà soát cụ thể từng trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, xác định rõ trách nhiệm, phương án và tiến độ xử lý.

Đồng thời, các đơn vị cần tập trung hoàn thiện thủ tục, chính sách liên quan, bố trí tái định cư và đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng.

Chủ tịch UBND TP.Huế Lê Trí Thanh kiểm tra khu vực thực hiện dự án Cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu. Ảnh: Ngọc Hiếu.

Ông Lê Trí Thanh lưu ý, quá trình thực hiện phải bảo đảm đúng quy định, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân, đáp ứng yêu cầu tiến độ bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị di tích.

Riêng tại khu vực Đàn Xã Tắc và hồ Tịnh Tâm, ông yêu cầu trong quá trình giải phóng mặt bằng cần nghiên cứu phương án giữ lại những cây xanh lâu năm, góp phần bảo tồn cảnh quan.



Tại khu vực thực hiện dự án Cầu qua Cồn Hến và đường dẫn hai đầu cầu, ông Lê Trí Thanh kiểm tra thực tế hai bên bờ sông và khu vực Cồn Hến, nghe báo cáo về tiến độ chuẩn bị dự án, công tác giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư.

Ông đề nghị các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai đồng bộ các nội dung về thiết kế, giải phóng mặt bằng, tái định cư và kết nối hạ tầng hai đầu cầu.

Trong đó, phương án kết nối với hệ thống giao thông hiện hữu cần được nghiên cứu kỹ; tiếp tục tính toán phù hợp các thông số về độ dốc, nút giao, đường gom và phương án tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn, thuận tiện khi khai thác.

Đối với khu vực Cồn Hến, ông Lê Trí Thanh yêu cầu tổ chức hợp lý không gian, cảnh quan và khu dân cư, bảo đảm hài hòa giữa phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị và ổn định đời sống người dân.

Thành phố sẽ nghiên cứu phương án kết hợp sắp xếp lại một phần dân cư tại Cồn Hến, tạo quỹ đất ven sông để quy hoạch công viên và khai thác dịch vụ.

Chủ tịch UBND TP.Huế Lê Trí Thanh khảo sát tình hình triển khai quy hoạch Khu đô thị Đại học Huế. Ảnh: Ngọc Hiếu.

Theo định hướng được đưa ra, cầu qua Cồn Hến không chỉ phục vụ giao thông mà còn được tính toán để kết nối các không gian giải trí, ẩm thực, trải nghiệm từ mũi Cồn Hến đến khu vực ven bờ bắc sông Hương, phía sau chợ Đông Ba, cầu Trường Tiền và bờ nam sông Hương.

Qua đó, hướng tới hình thành không gian đô thị ven sông đồng bộ, kết nối hạ tầng với cảnh quan và các hoạt động dịch vụ, du lịch.



Đối với Khu đô thị Đại học Huế, ông Lê Trí Thanh kiểm tra khu vực quy hoạch và các khu tái định cư.

Khu quy hoạch Trường Bia có diện tích 130,04ha. Đến nay, khu vực này đã giải phóng mặt bằng 84,81ha, còn khoảng 45,23ha chưa hoàn thành.

Chủ tịch UBND TP.Huế yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch, rà soát nhu cầu sử dụng đất, quỹ đất tái định cư và nguồn lực phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch UBND TP.Huế cũng yêu cầu rà soát tổng thể quỹ đất dành cho ký túc xá, khu giảng đường và các công trình dùng chung.

Trong quá trình điều chỉnh quy hoạch, cần nghiên cứu hình thành trung tâm hội nghị, hội thảo quy mô lớn, vừa đáp ứng nhu cầu của Đại học Huế, vừa phục vụ các sự kiện của thành phố; đồng thời tính toán quỹ đất bãi đỗ xe và tổ chức cảnh quan phù hợp.

Theo người đứng đầu UBND TP.Huế, việc triển khai Khu đô thị Đại học Huế phải bảo đảm sự đồng bộ giữa không gian đào tạo, nghiên cứu, các công trình phục vụ chung với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và phát triển đô thị, từng bước hoàn thiện khu đô thị theo quy hoạch...