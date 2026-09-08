Chủ tịch TP.Huế yêu cầu không né tránh, gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính

Chủ tịch UBND TP.Huế vừa ký ban hành công văn văn yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường chấn chỉnh việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.Huế yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý.

Chủ tịch UBND TP.Huế yêu cầu chấn chỉnh việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Ảnh: L.H.

Các cơ quan, đơn vị được giao phải thường xuyên rà soát việc phân công, quy trình xử lý, tiến độ từng hồ sơ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức.

Chủ tịch UBND TP.Huế yêu cầu kiên quyết không để xảy ra tình trạng hồ sơ chậm, quá hạn do nguyên nhân chủ quan. Việc hướng dẫn, tiếp nhận và yêu cầu bổ sung hồ sơ phải đúng quy định, đầy đủ ngay từ đầu; không được né tránh, đùn đẩy, gây phiền hà hoặc yêu cầu người dân, doanh nghiệp bổ sung thành phần hồ sơ ngoài quy định.

Đối với những hồ sơ có nguy cơ quá hạn, các cơ quan, đơn vị phải chủ động chỉ đạo xử lý, không để phát sinh quá hạn.

Với hồ sơ đã quá hạn, phải bổ sung nhiều lần hoặc phát sinh phản ánh, kiến nghị, người đứng đầu có trách nhiệm chỉ đạo rà soát nguyên nhân, xác định trách nhiệm và đề ra biện pháp xử lý, khắc phục, chấn chỉnh.

Kết quả rà soát phải được gửi Văn phòng UBND thành phố tổng hợp trước ngày 30/9/2026 và tiếp tục được duy trì thường xuyên.



Chủ tịch UBND TP.Huế cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động tự kiểm tra việc thực thi công vụ, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn, vị trí có nhiều hồ sơ chậm, quá hạn, phát sinh nhiều phản ánh, kiến nghị hoặc có dấu hiệu bất thường.

Các phản ánh liên quan đến thái độ phục vụ, hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính phải được tiếp nhận, phân loại, xử lý và trả lời theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

Đặc biệt, việc hướng dẫn thủ tục hành chính phải được rà soát, bảo đảm công khai, đầy đủ, thống nhất và đúng quy định, nhất là trong lĩnh vực đất đai và những lĩnh vực phát sinh nhiều hồ sơ, vướng mắc.

TP.Huế yêu cầu không để xảy ra tình trạng hướng dẫn không thống nhất, yêu cầu bổ sung hồ sơ nhiều lần hoặc để người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần do lỗi chủ quan của cơ quan giải quyết.

Văn phòng UBND thành phố được giao chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã, phường thường xuyên theo dõi tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính trên các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Định kỳ hằng tháng, các đơn vị phải rà soát, tổng hợp, cảnh báo những hồ sơ có nguy cơ quá hạn, hồ sơ quá hạn, phải bổ sung nhiều lần, có phản ánh, kiến nghị hoặc dấu hiệu bất thường.

Những trường hợp chậm khắc phục, phát sinh nhiều lần hoặc có dấu hiệu vi phạm phải được báo cáo Chủ tịch UBND thành phố, đồng thời cung cấp thông tin cho Sở Nội vụ phục vụ theo dõi trách nhiệm thực thi công vụ.



Đối với lĩnh vực đất đai, Chủ tịch UBND TP.Huế giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về chuyên môn; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thống nhất nội dung hướng dẫn, bảo đảm đúng quy định, rõ ràng, dễ thực hiện.

Sở này có trách nhiệm tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, kể cả những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền, đề xuất giải pháp xử lý và báo cáo UBND thành phố thông qua Văn phòng UBND thành phố trước ngày 30/9/2026.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường phải bổ sung nội dung báo cáo chuyên đề về tình hình giải quyết thủ tục hành chính của các văn phòng đăng ký đất đai và các chi nhánh vào báo cáo công tác cải cách hành chính của đơn vị.

Sở Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường và các cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai, các quy định của Luật Đất đai, Quyết định số 80/2026/QĐ-UBND ngày 4/8/2026 của UBND thành phố và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là những người trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính, cũng như người dân, doanh nghiệp về quyền, nghĩa vụ và quy trình thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Chủ tịch UBND TP.Huế yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện theo nguyên tắc “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ thẩm quyền”.

Các đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, tiến độ, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và xử lý phản ánh, kiến nghị thuộc phạm vi quản lý.

Kết quả chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm thực thi công vụ và chất lượng giải quyết thủ tục hành chính sẽ được sử dụng để đánh giá trách nhiệm người đứng đầu và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính theo quy định...

