Chủ tịch TP.Huế yêu cầu xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ gây lãng phí

Chiều 28/5, UBND TP.Huế tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5/2026 nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Theo báo cáo tại phiên họp, trong 5 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội TP.Huế tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Du lịch duy trì đà phục hồi và tăng trưởng, với gần 3,6 triệu lượt khách, doanh thu đạt khoảng 8.300 tỷ đồng, tăng gấp 1,7 lần so với cùng kỳ. Khách quốc tế tiếp tục tăng, góp phần thúc đẩy thị trường bán lẻ, dịch vụ tiêu dùng, với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 6.200 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Khắc Toàn chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 5/2026.

Lĩnh vực công nghiệp tiếp tục là điểm sáng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,9%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 13,1%. Một số sản phẩm chủ lực như bia, ô tô nguyên chiếc, xi măng, hàng may mặc tiếp tục mở rộng sản lượng, cho thấy năng lực sản xuất đang phục hồi và phát triển ổn định.

Hoạt động thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực. Một số dự án động lực trong lĩnh vực công nghiệp, đô thị, hạ tầng tiếp tục được quan tâm thúc đẩy, tạo thêm dư địa phát triển cho thành phố trong thời gian tới.

Tại phiên họp, các sở, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận về tình hình cung ứng vật liệu xây dựng phục vụ các công trình, dự án trọng điểm; công tác cấp phép khai thác khoáng sản; nâng công suất các mỏ đang hoạt động và nghiên cứu bổ sung mỏ mới nhằm bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ phát triển hạ tầng.

Các đại biểu cũng đề nghị tăng cường công tác bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm tình trạng xả rác, ô nhiễm; chú trọng xây dựng môi trường du lịch xanh, sạch, đẹp, nhất là trong thời gian diễn ra các hoạt động lễ hội trên địa bàn.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận những kết quả tích cực đạt được trong 5 tháng đầu năm, đồng thời thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế. Đó là tiến độ giải ngân đầu tư công còn chậm, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu, một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai chưa đạt tiến độ đề ra.

Ông Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; tập trung rà soát các nhiệm vụ, chương trình, đề án đã được Ban Thường vụ Thành ủy và UBND thành phố giao nhưng triển khai còn chậm để kịp thời tháo gỡ, thúc đẩy hoàn thành đúng tiến độ.

Đối với lĩnh vực kinh tế, ông Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10% trong năm 2026; tập trung theo dõi, tháo gỡ khó khăn cho các dự án động lực, nhất là các dự án công nghiệp, hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các dự án dự kiến khởi công trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, rà soát, xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài gây lãng phí đất đai, tài nguyên; đẩy nhanh tiến độ các dự án bất động sản, nhà ở xã hội, phấn đấu hoàn thành 3.200 căn nhà ở xã hội theo kế hoạch Chính phủ giao.

Về giải ngân đầu tư công, Chủ tịch UBND TP.Huế yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện các mốc thời gian đã đề ra...