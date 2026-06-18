Chủ tịch TP.Huế yêu cầu xử lý kiến nghị của doanh nghiệp trong 48 giờ

Chiều 17/6, Chủ tịch UBND TP.Huế chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và thu ngân sách nhà nước năm 2026, đồng thời bàn các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trong giai đoạn còn lại của năm.

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Tài chính TP.Huế La Phúc Thành cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế TP.Huế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt kết quả khả quan so với cùng kỳ.

Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Khắc Toàn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này phản ánh sự phục hồi khá đồng đều của các khu vực kinh tế, đặc biệt là dịch vụ và công nghiệp.

Trong cơ cấu kinh tế, khu vực dịch vụ tiếp tục giữ vai trò động lực chính, ước tăng 9,7% và chiếm hơn 50% tỷ trọng GRDP. Ngành du lịch phục hồi mạnh mẽ khi 6 tháng đầu năm đón hơn 4,3 triệu lượt khách, tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ du lịch ước đạt 10.300 tỷ đồng, tăng 56,2%, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của khu vực dịch vụ.

Hoạt động thương mại – dịch vụ tiếp tục khởi sắc, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 37.295 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ.

Khu vực công nghiệp – xây dựng ghi nhận mức tăng trưởng khá cao, ước tăng 11,45%. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,5%, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14,5%. Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực như ô tô các loại, găng tay, đồ uống có cồn, xi măng… tiếp tục duy trì đà tăng.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì ổn định, ước tăng 4,53%, cao hơn cùng kỳ năm trước, góp phần đảm bảo cân đối nền kinh tế.

Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm từ 10% trở lên, thành phố cần đạt mức tăng khoảng 10,52% trong 6 tháng cuối năm, trong đó quý III và quý IV đều phải duy trì mức tăng trên 10%. Đây là áp lực lớn trong bối cảnh nhiều điểm nghẽn vẫn chưa được tháo gỡ dứt điểm.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành tập trung phân tích dư địa tăng trưởng, đồng thời chỉ ra những khó khăn đang ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

Các ý kiến cho rằng, bên cạnh kết quả tích cực đạt được, vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, nguồn cung vật liệu xây dựng và tiến độ một số dự án trọng điểm. Đây là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng nếu không được xử lý kịp thời.

Một số dự án hạ tầng, công nghiệp, logistics và nhà ở đang chậm tiến độ hoặc vướng thủ tục kéo dài, làm giảm hiệu quả lan tỏa đầu tư. Tuy vậy, các đại biểu cũng nhận định dư địa tăng trưởng từ nay đến cuối năm vẫn còn khi nhiều dự án lớn dự kiến được khởi công hoặc hoàn thành, tạo thêm năng lực sản xuất mới và nguồn thu cho ngân sách.

Các sở, ngành đề xuất tiếp tục tăng cường phối hợp liên ngành, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư và kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Khắc Toàn khảo sát thực địa khu vực đầm phá Tam Giang, rừng ngập mặn và hạ tầng ven biển phía Đông thành phố.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nhất là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thu tiền sử dụng đất và triển khai một số dự án trọng điểm còn chậm.

Ông nhấn mạnh, những điểm nghẽn về thủ tục hành chính, đất đai, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Trong khi thời gian còn lại của năm không nhiều, nếu không hành động quyết liệt, thành phố sẽ khó hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.

Ông Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu các sở, ngành, địa phương chuyển mạnh từ nhận diện khó khăn sang hành động cụ thể, không nêu chung chung, không đùn đẩy trách nhiệm. Mỗi đơn vị phải xác định rõ sản phẩm công việc, tiến độ thực hiện và chịu trách nhiệm đến cùng đối với nhiệm vụ được giao.

Đáng chú ý, thành phố sẽ triển khai cơ chế “48 giờ xử lý vướng mắc” đối với doanh nghiệp và nhà đầu tư. Theo đó, các kiến nghị, phản ánh phải được tiếp nhận và phản hồi phương án xử lý trong tối đa 48 giờ kể từ khi tiếp nhận. Các nội dung vượt thẩm quyền phải được báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết kịp thời, không để kéo dài hoặc chuyển vòng gây ách tắc.

Cùng với đó, thành phố triển khai mô hình “Tổ công tác vệ tinh”, giao từng giám đốc sở, ngành trực tiếp phụ trách, xuống hiện trường làm việc với doanh nghiệp, địa phương để tháo gỡ vướng mắc thay vì chỉ xử lý trên hồ sơ.

Sở Tài chính được giao chủ trì rà soát, lựa chọn các dự án có khả năng triển khai nhanh, đóng góp lớn cho tăng trưởng và thu ngân sách để tập trung hỗ trợ. Đồng thời, theo dõi tiến độ hàng tháng, kịp thời báo cáo những đơn vị chậm thực hiện.

Về giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND TP.Huế nhấn mạnh đây là nhiệm vụ trọng tâm, có tính quyết định đến tăng trưởng. Dự án chậm phải làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm, dự án không giải ngân được phải điều chuyển vốn, tránh lãng phí nguồn lực.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu tập trung tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn về đất đai, giải phóng mặt bằng và dự án tồn đọng; nâng cao tinh thần phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương. Trong thời gian tới, toàn hệ thống chính trị phải hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách năm 2026.