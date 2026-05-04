Chủ tịch TP.Huế yêu cầu xử lý nghiêm nạn cò mồi, ép giá, chèo kéo khách

Chủ tịch UBND TP.Huế vừa ban hành chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp cấp bách đảm bảo an ninh trật tự và môi trường du lịch trên địa bàn.

Theo chỉ thị, hiện nay du lịch Huế đang bước vào cao điểm gắn với các sự kiện, lễ hội lớn. Lượng khách du lịch tăng nhanh kéo theo nguy cơ phát sinh các vấn đề về trật tự đô thị, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, tình trạng chèo kéo, nâng giá, kinh doanh thiếu văn minh, làm ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến Huế.

Để kịp thời chấn chỉnh, nâng cao chất lượng môi trường du lịch, Chủ tịch UBND TP.Huế yêu cầu các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ được giao tại trong việc triển khai thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng môi trường du lịch trên địa bàn TP.Huế đến năm 2030”. Đây được xác định là nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm của từng ngành, đơn vị, địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm chính trị cao nhất.

Đối với Sở Du lịch, Chủ tịch UBND thành phố giao tổ chức vận hành đường dây nóng 24/7, tiếp nhận và tham mưu xử lý kịp thời các phản ánh về môi trường du lịch của người dân và du khách; phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ và môi trường du lịch trên địa bàn.

Công an TP.Huế được giao chỉ đạo lực lượng chức năng bảo đảm an ninh trật tự tại các khu, điểm du lịch; kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi ép khách, chèo kéo, lừa đảo, gian lận giá, ép giá, cò mồi, gây rối trật tự.

Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, tuần tra kiểm soát, siết chặt công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị, an ninh trật tự và môi trường du lịch, nhất là tại các địa bàn, cơ sở trọng điểm có nguy cơ mất an ninh trật tự và môi trường du lịch không lành mạnh.

Sở Công Thương được giao tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc niêm yết công khai giá trong hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ du lịch, không để xảy ra tình trạng “chặt chém”, lừa đảo gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến; xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ gian dối, thiếu minh bạch, gây ảnh hưởng quyền lợi của khách du lịch.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, giám sát hoạt động du lịch gắn với bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, môi trường du lịch, góp phần phát hiện và cảnh báo sớm các hành vi bất thường tại khu, điểm du lịch trọng điểm.

Đối với UBND các phường, xã, Chủ tịch UBND TP.Huế yêu cầu tăng cường rà soát, nắm chắc địa bàn, cơ sở thuộc diện quản lý về trật tự đô thị, an ninh trật tự và môi trường du lịch; nghiên cứu sắp xếp, quy hoạch khu vực buôn bán phù hợp cho người dân nhằm đảm bảo sinh kế nhưng vẫn giữ gìn trật tự đô thị.

Chủ tịch UBND TP.Huế cũng yêu cầu các điểm hoạt động du lịch gắn với sông hồ, suối thác, biển phải xây dựng quy định, quy chế quản lý khai thác hoạt động và thực hiện niêm yết công khai giá dịch vụ, hàng hóa theo quy định; kịp thời phối hợp với cơ quan chức năng cảnh báo người dân và du khách nâng cao cảnh giác khi tham gia các hoạt động có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, góp phần bảo đảm môi trường du lịch an toàn, lành mạnh...