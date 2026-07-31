Chủ tịch UBND 135 xã, phường ở Gia Lai chịu trách nhiệm trực tiếp về nhiệm vụ "khẩn" này, liên quan đến đất đai

Ngày 31/7, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đã có chỉ đạo khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại Công văn số 7434/VPCP-NN ngày 28/7/2026 của Văn phòng Chính phủ về tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thực hiện quyết liệt, bảo đảm hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện trước UBND tỉnh Gia Lai về tiến độ, chất lượng, kết quả thực hiện cũng như tính chính xác của số liệu báo cáo cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn. Ảnh: Cát Hiệp.

Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương rà soát toàn bộ tiến độ thực hiện trên địa bàn tỉnh; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc 135 xã, phường xử lý dứt điểm khối lượng dữ liệu Nhóm 2 còn lại trong tháng 7/2026, đồng thời triển khai dữ liệu Nhóm 3 theo đúng lộ trình, hoàn thành đến hết tháng 10/2026.

Đối với dữ liệu đã đủ điều kiện, các đơn vị phải khẩn trương cập nhật, đồng bộ và đưa ngay vào quản lý, vận hành, khai thác, không để tồn đọng. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm cập nhật số liệu đến thời điểm gần nhất; xác định cụ thể từng địa phương chậm tiến độ, khối lượng công việc còn lại, nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp khắc phục.

Với vai trò là Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục đôn đốc các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc tăng cường kiểm tra địa bàn được phân công; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn và chấn chỉnh các địa phương thực hiện chậm.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và Tổ công tác giúp việc tổ chức kiểm tra thực tế, trực tiếp làm việc với những địa phương có tiến độ thấp, khối lượng tồn đọng lớn, số liệu báo cáo chưa đầy đủ hoặc chất lượng hồ sơ, dữ liệu chưa bảo đảm.

Qua kiểm tra, các tổ công tác phải làm rõ khối lượng đã hoàn thành, khối lượng còn lại, nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp và thời hạn khắc phục; tổng hợp kết quả phụ trách địa bàn, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường theo chế độ báo cáo quy định.

Yêu cầu Chủ tịch UBND 135 xã, phường trực tiếp chỉ đạo, tổ chức đợt cao điểm thực hiện nhiệm vụ; huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị ở cơ sở, bố trí đầy đủ nhân lực, thời gian và tổ chức làm việc ngoài giờ hành chính, kể cả ngày nghỉ khi cần thiết.

Các địa phương phải tăng cường kiểm tra tiến độ đến từng thôn, làng, tổ dân phố và từng tổ công tác; cập nhật đầy đủ, trung thực, chính xác kết quả thực hiện hằng ngày. Những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền phải được kịp thời báo cáo, không chờ đợi, né tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Tỉnh Gia Lai đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai. Ảnh: Quy Nhơn.

Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện trước UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng, kết quả thực hiện cũng như tính chính xác của số liệu báo cáo trên địa bàn.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai sẽ là một trong những căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, công khai tiến độ thực hiện của từng xã, phường; kịp thời tổng hợp, tham mưu phê bình, kiểm điểm trách nhiệm đối với những cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai chậm, thiếu quyết liệt hoặc báo cáo không đúng tình hình thực tế.