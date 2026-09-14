Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng đoàn công tác sang Pháp xúc tiến đầu tư, hé lộ loạt hợp tác về AI, khí hậu

Chủ tịch Gia Lai làm việc với TP.Caen, hé lộ loạt hợp tác về AI, khí hậu

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác tỉnh Gia Lai, có ông Nicolas Joyau - Chủ tịch Hội đồng đô thị TP. Caen; ông Marc Lecerf - Phó Thị trưởng cộng đồng đô thị Caen-la-mer, Chủ tịch Hội Thể thao cộng đồng Pháp ngữ; cùng đại diện một số doanh nghiệp có thế mạnh của địa phương.

Ông Nicolas Joyau bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn công tác tỉnh Gia Lai; đồng thời cho rằng giữa TP. Caen và Gia Lai có nhiều điểm tương đồng về điều kiện, tiềm năng, lợi thế cũng như định hướng phát triển. Hai địa phương cùng có thế mạnh và quan tâm đến các lĩnh vực năng lượng tái tạo, công nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI), du lịch...

Ông mong muốn hai bên tiếp tục trao đổi, tìm hiểu sâu từng lĩnh vực để mở ra những cơ hội hợp tác đầu tư thiết thực, vì sự phát triển chung.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, chuyến công tác tại Cộng hòa Pháp, trong đó có vùng Normandie và TP. Caen, nhằm tăng cường trao đổi với chính quyền địa phương, doanh nghiệp và tìm kiếm cơ hội hợp tác trên những lĩnh vực tỉnh Gia Lai đang quan tâm.

Tỉnh Gia Lai mong muốn nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của các doanh nghiệp TP. Caen trong đào tạo, huấn luyện thể thao thành tích cao; giáo dục - đào tạo; ứng dụng AI trong quản trị, điều hành, quản lý đô thị và giải quyết công việc.

Đánh giá cao vai trò của vùng Normandie, trong đó TP. Caen là một trung tâm kinh tế - công nghiệp quan trọng của Pháp, có thế mạnh về công nghiệp, nông nghiệp, năng lượng, hàng hải, logistics, giáo dục - nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, ông Tuấn đề nghị hai địa phương thúc đẩy hợp tác toàn diện, phát huy những điểm tương đồng, hướng tới gắn kết và phát triển bền vững.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về một số lĩnh vực có tiềm năng hợp tác như xử lý, tái chế rác thải; tái chế vỏ sò; quản trị địa phương và ứng dụng AI trong quản trị, điều hành.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho rằng, hoạt động xúc tiến đầu tư lần này là bước khởi đầu cho quá trình hợp tác lâu dài giữa tỉnh Gia Lai với TP. Caen và vùng Normandie. Gia Lai mong muốn chính quyền TP. Caen và các doanh nghiệp sớm tổ chức đoàn sang Việt Nam - Gia Lai khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư, tăng cường gắn kết trên tinh thần hợp tác bền chặt, cùng có lợi.

Dưới sự chứng kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn và Phó Thị trưởng cộng đồng đô thị Caen-la-mer Marc Lecerf, các doanh nghiệp hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực: xây dựng trung tâm dữ liệu AI; phát triển giải pháp quan sát Trái đất và quản lý rủi ro khí hậu; hợp tác xây dựng, triển khai các dự án bảo hiểm nông nghiệp và trung tâm dữ liệu AI.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) trao đổi với lãnh đạo chính quyền TP. Caen. Ảnh: Đức Hải.

Gia Lai tìm cơ hội hợp tác với vùng Normandie của Pháp

Ngoài ra, tại chương trình xúc tiến đầu tư tại châu Âu của tỉnh Gia Lai, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã gặp gỡ, làm việc với Tổng Giám đốc Hội đồng vùng Normandie và đại diện một số doanh nghiệp trong vùng, tại Pháp. Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại châu Âu của tỉnh Gia Lai.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và ông Frédéric Ollivier - Tổng Giám đốc Hội đồng vùng Normandie tập trung trao đổi về những lĩnh vực có khả năng phát huy thế mạnh, bổ trợ cho nhau trong quá trình phát triển.

Hai bên nhận thấy Gia Lai và Normandie có nhiều nét tương đồng về chiều sâu lịch sử, văn hóa; đồng thời có tiềm năng hợp tác trong nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, cảng biển và năng lượng tái tạo.

Từ những điểm tương đồng và thế mạnh của mỗi bên, hai bên thống nhất nghiên cứu mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, du lịch; tăng cường kết nối, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp của Gia Lai tại thị trường Normandie.

Việc Gia Lai chuẩn bị khai thác các đường bay quốc tế tại sân bay Phù Cát được kỳ vọng sẽ tạo thêm điều kiện thuận lợi cho giao lưu, kết nối đầu tư, thương mại và du lịch giữa hai bên.

Tiếp đó, tại buổi làm việc với ông Marc Lecerf - Phó Thị trưởng cộng đồng đô thị Caen-la-mer (thuộc tỉnh Calvados, vùng Normandie), Chủ tịch Hội Thể thao cộng đồng Pháp ngữ và đại diện các doanh nghiệp địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai mong muốn các doanh nghiệp vùng Normandie quan tâm, hợp tác với Gia Lai trong những lĩnh vực có nhiều tiềm năng như trí tuệ nhân tạo, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch thể thao, giáo dục - đào tạo và năng lượng tái tạo.

Tỉnh Gia Lai cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Normandie nghiên cứu, tìm hiểu và triển khai các hoạt động hợp tác, đầu tư tại địa phương.

Đánh giá cao tiềm năng, lợi thế của Gia Lai, ông Marc Lecerf cho biết cộng đồng đô thị Caen-la-mer có hệ thống doanh nghiệp phát triển trên nhiều lĩnh vực, sở hữu cảng biển lớn nhất nước Pháp và đứng thứ tư châu Âu.

Dự án đường băng số 2 sân bay Phù Cát sắp về đích, mở ra nhiều cơ hội phát triển Gia Lai. Ảnh: QN.

Ngoài ra, đang định hướng trở thành vùng dẫn đầu nước Pháp về năng lượng tái tạo với điện hạt nhân và điện gió. Chính quyền Caen-la-mer cam kết tăng cường kết nối doanh nghiệp hai bên, thúc đẩy hợp tác trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và phát huy thế mạnh của mỗi địa phương.



Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp Gia Lai và cộng đồng đô thị Caen-la-mer đã trực tiếp trao đổi về nhu cầu, định hướng kinh doanh cũng như những lĩnh vực có khả năng hợp tác trong thời gian tới.

Qua các cuộc làm việc, Gia Lai kỳ vọng mở rộng mạng lưới đối tác tại châu Âu, đồng thời tìm kiếm thêm cơ hội đưa sản phẩm địa phương tiếp cận thị trường Pháp và thu hút nguồn lực đầu tư vào những lĩnh vực tỉnh có lợi thế.