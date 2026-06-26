Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nói về yếu tố 'đặc biệt' ngay từ quy hoạch đối với khu công nghiệp mới

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai: Ưu tiên thu hút dự án công nghệ sạch, phát thải thấp

Ngày 26/6, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã tiếp và làm việc với đoàn công tác Glassdome (Hàn Quốc), do ông Jinki Ham - Tổng Giám đốc điều hành Glassdome làm Trưởng đoàn, nhân dịp đoàn tham dự hội thảo ESG tại tỉnh Gia Lai.

Tổng Giám đốc điều hành Glassdome Jinki Ham cho biết, Glassdome là đơn vị chuyên tư vấn công nghệ quản lý dữ liệu carbon cho các khu công nghiệp xanh.

Tại tỉnh Gia Lai, Glassdome đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Becamex VSIP Bình Định về xây dựng hệ sinh thái công nghiệp xanh toàn diện, đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc thực thi các giải pháp giảm phát thải một cách thực chất và hướng tới Net Zero, giúp biến các quy định thành lợi thế cạnh tranh vượt trội.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn (bìa phải) trao đổi về chuyển đổi sản xuất xanh tại tỉnh.

Tại buổi tiếp, Tổng Giám đốc điều hành Glassdome cũng trao đổi, tìm hiểu khả năng hợp tác với tỉnh Gia Lai trong xây dựng kế hoạch phát triển bền vững; chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp, công nghệ phục vụ quản trị ESG, chuyển đổi xanh, giảm phát thải và phát triển khu công nghiệp theo định hướng bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết, hiện nay, ESG không chỉ là câu chuyện về bảo vệ môi trường mà còn là cách tiếp cận tổng thể để đo lường chất lượng phát triển.

Đối với các khu công nghiệp mới, tỉnh yêu cầu tích hợp ngay từ giai đoạn quy hoạch các tiêu chí khu công nghiệp xanh, khu công nghiệp sinh thái; ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, công nghệ sạch, sử dụng năng lượng hiệu quả và giảm phát thải.

Cùng với đó, tỉnh cũng chỉ đạo phát triển các cụm công nghiệp theo hướng thân thiện với môi trường, từng bước áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn và tiêu chuẩn ESG.

Việc thực hiện ESG ban đầu có thể tạo ra áp lực về chi phí, công nghệ, dữ liệu và nhân lực cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu được tiếp cận đúng, ESG là cơ hội để doanh nghiệp tiết kiệm chi phí vận hành, nâng cao năng suất, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu, tiếp cận nguồn vốn xanh, giữ chân khách hàng lớn và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế.

Đối với địa phương, ESG là cơ sở quan trọng để lựa chọn nhà đầu tư có chất lượng, thu hút các dự án công nghệ sạch, phát thải thấp, sử dụng đất đai và tài nguyên hiệu quả, tạo nhiều việc làm bền vững, đóng góp lâu dài cho ngân sách, cộng đồng và môi trường.

Tỉnh Gia Lai sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua việc hoàn thiện hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ kết nối chuyên gia, nhà đầu tư, tổ chức tài chính, đơn vị tư vấn, đồng thời kiến nghị Trung ương các cơ chế phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi xanh.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã tiếp và làm việc với đoàn công tác Glassdome (Hàn Quốc), do ông Jinki Ham - Tổng Giám đốc điều hành Glassdome làm Trưởng đoàn, nhân dịp đoàn tham dự hội thảo ESG tại tỉnh Gia Lai.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị, hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, nghiên cứu khả năng hợp tác trong xây dựng hệ thống quản trị ESG cho các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư chất lượng cao và bảo đảm sự phát triển bền vững của tỉnh trong giai đoạn tới.