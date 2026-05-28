Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo xử mạnh các điểm nóng khai thác khoáng sản lậu

Ngày 28/5, UBND TP ban hành Công văn số 4618/UBND-ĐTĐT về tăng cường công tác quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về địa chất và khoáng sản.

Đồng thời, rà soát toàn bộ các khu vực mỏ, điểm mỏ và những nơi thường xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng được giao tham mưu UBND TP xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm kéo dài hoặc buông lỏng công tác quản lý.

UBND TP yêu cầu Công an TP chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường nắm tình hình, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi khai thác, vận chuyển, tập kết và tiêu thụ khoáng sản trái phép.

Ảnh minh hoạ.

Song song đó, phối hợp kiểm tra hoạt động vận chuyển khoáng sản trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, công văn nêu rõ UBND các xã, phường, đặc khu sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND TP nếu để xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép kéo dài trên địa bàn quản lý.

Các địa phương được yêu cầu chủ động kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa; tăng cường quản lý hiện trạng, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo quy định.

UBND TP cũng yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan tăng cường phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; chủ động trao đổi thông tin, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, các đơn vị tổng hợp, báo cáo UBND TP xem xét, chỉ đạo xử lý.