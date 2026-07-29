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Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thúc tiến độ cầu Văn Ly, yêu cầu di dời hạ tầng trong hơn hai tuần

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Diệu Bình
29/07/2026 19:22 GMT +7
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương di dời trạm bơm, trạm BTS và xử lý dứt điểm các vướng mắc mặt bằng dự án cầu Văn Ly và đường dẫn, hoàn thành trước ngày 15/8 để bảo đảm tiến độ thi công công trình.

Ngày 29/7, UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Công văn khẩn trương xử lý các vướng mắc mặt bằng dự án cầu Văn Ly và đường dẫn nhằm bảo đảm tiến độ thi công công trình.

Theo công văn, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu UBND xã Gò Nổi khẩn trương tổ chức di dời Nhà điều hành Trạm bơm Tư Phú. Đồng thời, Viễn thông Đà Nẵng phải sớm di dời Trạm thu phát sóng BTS tại thôn Đa Hòa Nam, xã Điện Bàn Tây để bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng triển khai các hạng mục của dự án.

Các nội dung trên phải hoàn thành trước ngày 15/8/2026.

Dự án cầu Văn Ly và đường dẫn được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: C.T

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ các đơn vị trong quá trình di dời hạ tầng kỹ thuật.

Đơn vị này cũng được giao phối hợp với UBND xã Điện Bàn Tây tập trung tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến 4 hộ dân tại thôn Đa Hòa Nam bị ảnh hưởng do thu hồi đất ở và nhà để thực hiện dự án.

Đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu chủ động tập trung nhân lực, vật tư và thiết bị, tổ chức thi công ngay sau khi được bàn giao mặt bằng, bảo đảm tiến độ dự án theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Dự án cầu Văn Ly và đường dẫn là một trong những công trình giao thông trọng điểm kết nối khu vực phía tây Đà Nẵng, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối giữa các địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

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