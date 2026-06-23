Chủ tịch UBND TP.Huế chỉ đạo ưu tiên dự án tạo động lực, mở rộng không gian phát triển

Ngày 23/6, Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Khắc Toàn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 và tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

UBND TP.Huế tổ chức cuộc họp nghe báo cáo hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 và tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 được xây dựng trên cơ sở bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, các chương trình trọng điểm và yêu cầu bảo đảm tăng trưởng hai con số trong giai đoạn mới.

Thành phố đặt mục tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân hằng năm đạt từ 10% trở lên, đồng thời phấn đấu tăng trưởng thu ngân sách bình quân 14-15%/năm trong giai đoạn 2026-2030.

Nguồn lực đầu tư công dự kiến sẽ tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như giao thông, phát triển đô thị, khu kinh tế - công nghiệp, văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục, khoa học - công nghệ, nông nghiệp và môi trường. Trong đó, ưu tiên các công trình, dự án có tính động lực, tạo sức lan tỏa, góp phần mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Khắc Toàn đánh giá cao nỗ lực của Sở Tài chính cùng các sở, ngành, địa phương trong quá trình xây dựng và hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Theo ông Toàn, kế hoạch đầu tư công trung hạn không chỉ là việc tổng hợp danh mục dự án hay phân bổ nguồn vốn, mà phải thực sự trở thành công cụ định hướng phát triển, tạo động lực tăng trưởng và mở ra các không gian phát triển mới cho thành phố trong những năm tới.

Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Khắc Toàn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Chủ tịch UBND TP.Huế thống nhất với phương án tổng mức vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, đồng thời yêu cầu Sở Tài chính tiếp tục phân tích đầy đủ mối quan hệ giữa tổng vốn đầu tư công, tổng vốn đầu tư toàn xã hội với mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên; làm rõ cơ sở, giả định và phương pháp tính toán.

Đối với cơ cấu ngành, lĩnh vực và danh mục dự án, ông Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu các cơ quan liên quan đánh giá cụ thể mức độ đáp ứng nguồn lực cho từng ngành, lĩnh vực; xác định rõ nhu cầu vốn nhằm thực hiện các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.

Việc xây dựng danh mục dự án phải bảo đảm nguyên tắc ưu tiên các dự án chuyển tiếp cần hoàn thành trong giai đoạn; các dự án động lực có khả năng tạo tăng trưởng, tạo nguồn thu, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh; các dự án an sinh xã hội, y tế, giáo dục, môi trường, quốc phòng, an ninh và các dự án đã hoàn thiện đầy đủ thủ tục theo quy định.

Chủ tịch UBND TP.Huế yêu cầu ưu tiên nguồn vốn cho các dự án động lực, có khả năng tạo tăng trưởng, mở rộng không gian phát triển.

Chủ tịch UBND TP.Huế cũng yêu cầu các dự án mới hoặc chưa hoàn tất thủ tục đầu tư phải hoàn thành hồ sơ trước ngày 15/7/2026. Những dự án chưa chứng minh được sự cần thiết, chưa rõ nguồn vốn, không bảo đảm hiệu quả hoặc không đáp ứng yêu cầu về tiến độ sẽ chưa được đưa vào phương án phân bổ vốn chính thức.

Liên quan đến nguồn thu từ đất - nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu vốn đầu tư công của thành phố, lãnh đạo UBND TP.Huế yêu cầu các cơ quan chức năng đánh giá thận trọng, xây dựng nhiều kịch bản cân đối nguồn lực và chủ động phương án điều hành trong trường hợp nguồn thu không đạt kế hoạch.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.Huế giao Sở Tài chính tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, nâng cao chất lượng phân tích, đánh giá và bảo đảm việc phân bổ nguồn lực thực sự hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của thành phố trong giai đoạn tới.