Chủ tịch UBND TP.Huế: Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân đùn đẩy, né tránh làm chậm tiến độ công việc

Ngày 7/7, Ban Thường vụ Thành ủy Huế tổ chức Hội nghị Thành ủy lần thứ 6, khóa XVII (mở rộng) nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 và cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến sự phát triển toàn diện của thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy Huế tổ chức Hội nghị Thành ủy lần thứ 6, khóa XVII (mở rộng).

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung ghi nhận những kết quả nổi bật thành phố đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026. Theo đó, kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt kết quả tích cực; công tác thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số có nhiều chuyển biến.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững, an sinh xã hội được bảo đảm, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. Đặc biệt, nhiều mô hình đổi mới trong quản trị và phục vụ người dân được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung cũng chỉ rõ một số hạn chế như tốc độ tăng trưởng ở một số lĩnh vực chưa đạt yêu cầu; tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm còn chậm; môi trường đầu tư, kinh doanh cần tiếp tục được cải thiện; năng lực tổ chức thực hiện chưa đồng đều; vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm ở một số đơn vị.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Huế Hoàng Hải Minh trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Theo báo cáo, Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đồng bộ nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó, về phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 7.537 tỷ đồng, tăng 1,4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm chưa đạt mục tiêu đề ra.

Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Khắc Toàn phát biểu thảo luận tại tổ.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu được chia thành 4 tổ để thảo luận các nội dung quan trọng. Thảo luận tại tổ, Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Khắc Toàn đã tập trung phân tích tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026, đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Theo ông Nguyễn Khắc Toàn, kinh tế 6 tháng đầu năm của thành phố đạt mức tăng trưởng khá trong bối cảnh chung, tuy nhiên so với mục tiêu Trung ương định hướng và mục tiêu thành phố phấn đấu đạt từ 10% trở lên thì vẫn chưa đạt kỳ vọng.

Ông Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung cao độ cho mục tiêu tăng trưởng. Đối với đầu tư công và giải phóng mặt bằng, ông yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương; rà soát tiến độ từng dự án, từng nguồn vốn, gắn trách nhiệm cụ thể với người đứng đầu.

Các địa phương, đơn vị phải tập trung tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng cho các dự án lớn, dự án trọng điểm, xem đây là nhiệm vụ then chốt để khơi thông nguồn lực, tạo không gian và năng lực sản xuất mới cho tăng trưởng.

“Muốn giữ vững mục tiêu tăng trưởng hai con số, chúng ta phải nhận diện đúng điểm nghẽn, tháo gỡ đến cùng từng vướng mắc, nhất là trong giải phóng mặt bằng, giải ngân đầu tư công và hỗ trợ doanh nghiệp. Không để tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm làm chậm tiến độ phát triển của thành phố”, ông Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP.Huế Nguyễn Khắc Toàn kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc tại các công trình, dự án trên địa bàn.

Ông Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu tăng cường kiểm tra công vụ, xem xét xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có biểu hiện đùn đẩy, né tránh, làm chậm tiến độ công việc.

Theo ông, trong chỉ đạo, điều hành, các cơ quan, đơn vị phải bám sát từng lĩnh vực, từng khâu công việc, phối hợp chặt chẽ hơn, kịp thời hơn, không để vướng mắc nhỏ kéo dài thành điểm nghẽn lớn.

Đối với khu vực doanh nghiệp, ông Nguyễn Khắc Toàn cho biết, trong tháng 7, UBND thành phố sẽ tổ chức hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, nhất là đối với các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ và các nhà đầu tư công nghiệp trọng điểm.

Bên cạnh việc khơi thông các nguồn lực đầu tư, thành phố cần tạo thêm năng lực sản xuất mới, thúc đẩy các dự án công nghiệp trọng điểm, làm mới sản phẩm du lịch, phát triển kinh tế đêm và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành.

Thành phố cũng sẽ từng bước vận hành hệ thống quản lý, điều hành dựa trên dữ liệu thời gian thực để theo dõi tiến độ, nhận diện điểm nghẽn và xử lý trách nhiệm kịp thời.

Với quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, Chủ tịch UBND TP.Huế khẳng định từng sở, ngành, địa phương phải chủ động hơn, quyết liệt hơn, sát thực tiễn hơn trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến rõ nét trong những tháng cuối năm 2026, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố…