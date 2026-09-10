Chủ tịch xã, phường ở Gia Lai chịu trách nhiệm nếu học sinh thiếu sách vở, phải bỏ học vì khó khăn

Không để học sinh nghèo phải bỏ học

Ngày 9/9, UBND tỉnh Gia Lai cho biết vừa yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai nghiêm túc Công điện số 62/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo cùng UBND các xã, phường rà soát toàn bộ các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Nội dung rà soát tập trung vào việc chi trả, thụ hưởng các chính sách hỗ trợ tiền ăn, tiền ở, chi phí học tập, gạo và các chính sách hỗ trợ khác dành cho học sinh theo quy định của Trung ương và của tỉnh.

Mục tiêu là bảo đảm các chính sách đến đúng đối tượng, không để xảy ra tình trạng chậm trễ, chi trả thiếu, sai đối tượng hoặc phát sinh tiêu cực.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương chủ động rà soát, nắm chắc danh sách học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng yếu thế, học sinh mồ côi và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Các em học sinh ở tỉnh Gia Lai trong ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: HP.

Việc rà soát phải được thực hiện trước và trong năm học 2026-2027, qua đó có phương án hỗ trợ kịp thời những học sinh còn thiếu điều kiện sinh hoạt, học tập.

Đáng chú ý, UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu chính quyền cấp xã, phường chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng học sinh thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sách vở, đồ dùng học tập hoặc phải bỏ học do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn.

Các xã, phường được yêu cầu tăng cường quản lý nhà nước về giáo dục, không chỉ chờ nhà trường báo cáo mà phải chủ động nắm tình hình đời sống của học sinh trên địa bàn.

Đồng thời, địa phương được khuyến khích huy động các nguồn lực xã hội hóa hợp pháp, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể cùng cấp để hỗ trợ điều kiện sinh hoạt, học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tỉnh cũng lưu ý việc vận động, tiếp nhận và sử dụng các khoản tài trợ phải được quản lý chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, công khai, minh bạch.

Quan tâm học sinh vùng khó khăn

Cùng với việc kiểm tra thực hiện các chính sách hiện hành, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo kịp thời tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu sửa đổi, bổ sung chính sách khi cần thiết.

Việc điều chỉnh chính sách được đặt trong bối cảnh đặc thù của Gia Lai, nhất là các vấn đề về địa hình, khoảng cách đi lại và điều kiện giao thông giữa các khu vực.

Theo UBND tỉnh, việc này nhằm bảo đảm chính sách hỗ trợ học sinh sát thực tế hơn, nhất là đối với học sinh ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Sở Tài chính được giao nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh bố trí đầy đủ, kịp thời ngân sách nhà nước dành cho giáo dục và các chính sách an sinh xã hội trong trường học.

Việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí phải được hướng dẫn, kiểm tra, bảo đảm đúng mục đích, công khai, minh bạch và hiệu quả.

Trường học khang trang ở vùng biên tỉnh Gia Lai. Ảnh: HP.

UBND tỉnh cũng giao Sở Nội vụ và Sở Dân tộc và Tôn giáo, theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với ngành giáo dục kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách dân tộc và chính sách bảo trợ xã hội.

Các cơ quan này đồng thời tham gia bố trí biên chế, đội ngũ giáo viên và nhân viên phục vụ tại các trường nội trú, bán trú ở vùng khó khăn.

Trong khi đó, ngành giáo dục phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở để kịp thời phát hiện những trường hợp học sinh có nguy cơ bỏ học do điều kiện kinh tế gia đình.

Yêu cầu của UBND tỉnh Gia Lai được đặt ra nhằm bảo đảm mọi học sinh, đặc biệt là học sinh thuộc nhóm yếu thế và có hoàn cảnh khó khăn, được tiếp cận đầy đủ các chính sách hỗ trợ, có điều kiện đến trường và duy trì việc học trong năm học mới.

Qua đó, trách nhiệm của chính quyền cơ sở được xác định rõ hơn, từ việc nắm hoàn cảnh từng nhóm học sinh đến tổ chức hỗ trợ và xử lý ngay những trường hợp có nguy cơ bỏ học vì thiếu điều kiện học tập.