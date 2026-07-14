CTCP Chứng khoán Bảo Minh (BMSC) vừa có báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) và CTCP Đầu tư Thương mại SMC (mã: SMC) về việc trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp này.

Theo báo cáo, trước giao dịch, BMSC sở hữu gần 2,49 triệu cổ phiếu SMC, tương đương 3,38% vốn điều lệ. Ngày 16/6/2026, công ty chứng khoán này đã mua thêm 1,2 triệu cổ phiếu SMC, qua đó nâng lượng nắm giữ lên gần 3,69 triệu cổ phiếu.

Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của BMSC tại SMC tăng từ 3,38% lên 5,02% vốn điều lệ, chính thức trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp.

Động thái gia tăng sở hữu diễn ra trong bối cảnh SMC ghi nhận sự cải thiện đáng kể về kết quả kinh doanh sau giai đoạn tái cơ cấu hoạt động.

Chứng khoán Bảo Minh trở thành cổ đông lớn tại SMC. Ảnh: BMSC

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, SMC đạt doanh thu thuần 1.072,5 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, nhờ giá vốn giảm mạnh hơn doanh thu, lợi nhuận gộp đạt 22,8 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp tăng từ 2,3% lên 2,1%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính đạt 4,7 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng lên 44,8 tỷ đồng. Công ty cũng ghi nhận khoản lãi 69,6 tỷ đồng từ hoạt động khác, tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ.

Kết quả, SMC báo lãi sau thuế 17,2 tỷ đồng trong quý đầu năm, cải thiện mạnh so với mức lãi khiêm tốn 126,8 triệu đồng cùng kỳ năm 2025. Phần lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 18,6 tỷ đồng.

Tại ngày 31/3/2026, tổng tài sản của SMC đạt 4.247,9 tỷ đồng, giảm khoảng 206 tỷ đồng so với đầu năm. Cơ cấu tài sản ghi nhận sự dịch chuyển đáng kể khi các khoản phải thu ngắn hạn giảm từ 1.432,9 tỷ đồng xuống còn 724,8 tỷ đồng, tương đương giảm gần 708 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, hàng tồn kho tăng từ 411,2 tỷ đồng lên 573,1 tỷ đồng. Các khoản phải thu dài hạn tăng mạnh lên 725,8 tỷ đồng, gấp gần 5 lần đầu năm, trong đó chủ yếu là khoản trả trước cho người bán dài hạn.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của doanh nghiệp giảm từ 3.446,3 tỷ đồng xuống còn 3.223,3 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngắn hạn ở mức 1.771,4 tỷ đồng, giảm hơn 278 tỷ đồng so với đầu năm. Vay nợ dài hạn không biến động, ở mức 35,8 tỷ đồng.

Nhờ lợi nhuận phát sinh trong quý, vốn chủ sở hữu của SMC tăng lên 1.024,6 tỷ đồng, cao hơn khoảng 17,2 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/3/2026 đạt 59,1 tỷ đồng, trong khi đầu năm ở mức 40,5 tỷ đồng.