Một công ty chứng khoán bị phạt vì giao dịch ký quỹ vượt sức mua, lợi nhuận quý I giảm hơn 50%

Bị xử phạt 125 triệu đồng vì vi phạm giao dịch ký quỹ

Ngày 18/6/2026, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 320/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Chứng khoán Bảo Việt (HNX: BVS).

Theo quyết định, BVSC bị phạt 125 triệu đồng do cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ. Hành vi này được xác định xảy ra vào các ngày 1/7/2024 và 2/7/2024.

Mức xử phạt được áp dụng theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 26 Nghị định 156/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Ở diễn biến khác, BVSC mới đây công bố thay đổi nhân sự điều hành cao nhất.

Theo đó, ông Nhữ Đình Hòa thôi giữ chức Tổng Giám đốc kể từ ngày 12/6/2026. Người được bổ nhiệm thay thế là ông Nguyễn Đình An.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, ông Nguyễn Đình An hiện là Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Tập đoàn Bảo Việt, đồng thời là Thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt và Thành viên HĐTV Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt.

Dữ liệu công bố cho thấy tân Tổng Giám đốc BVSC hiện không sở hữu cổ phiếu BVS.

Doanh thu tăng mạnh nhưng lợi nhuận hụt hơi

Theo báo cáo tài chính quý I/2026, BVSC ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 282,5 tỷ đồng, tăng 58,2% so với cùng kỳ năm trước.

Động lực tăng trưởng đến từ cả hoạt động môi giới và cho vay ký quỹ. Trong đó, doanh thu môi giới đạt 98,7 tỷ đồng, tăng 85,2%; lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 122,1 tỷ đồng, tăng 37,2%. Đây tiếp tục là nguồn thu lớn nhất của công ty trong quý.

Ngoài ra, doanh thu lưu ký chứng khoán đạt 2,1 tỷ đồng, tăng 50,3%; doanh thu tư vấn tài chính đạt 713 triệu đồng, tăng 163,4%.

Tuy nhiên, đà tăng doanh thu không chuyển hóa thành tăng trưởng lợi nhuận khi chi phí hoạt động tăng mạnh. Tổng chi phí hoạt động trong kỳ lên tới 159,9 tỷ đồng, tăng 160,8% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ hoạt động tự doanh. BVSC ghi nhận lỗ tài sản tài chính FVTPL gần 60 tỷ đồng, gấp gần 5,7 lần cùng kỳ năm trước. Trong đó, khoản lỗ đánh giá lại danh mục FVTPL đạt 52,1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí lãi vay tăng 53,1%, lên 51,7 tỷ đồng, phản ánh áp lực chi phí vốn trong bối cảnh công ty duy trì quy mô cho vay ký quỹ lớn.

Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Chứng khoán Bảo Việt chỉ đạt 23,7 tỷ đồng, giảm 53,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, BVSC còn ghi nhận khoản lỗ hơn 5,39 tỷ đồng từ đánh giá lại các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS), trong khi cùng kỳ ghi nhận lãi gần 1 tỷ đồng. Tổng thu nhập toàn diện sau thuế theo đó âm 5,4tỷ đồng.

Dư nợ margin chiếm gần 70% tổng tài sản

Tại ngày 31/3/2026, tổng tài sản của BVSC đạt 6.998 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,5% so với đầu năm.

Hoạt động cho vay ký quỹ (margin) tiếp tục giữ vai trò chủ đạo khi dư nợ cho vay và ứng trước tiền bán đạt 4.809 tỷ đồng, tăng 5,5% và chiếm gần 69% tổng tài sản.

Trong khi đó, danh mục đầu tư tài chính có xu hướng thu hẹp. Giá trị tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm từ 596,9 tỷ đồng xuống còn 476,9 tỷ đồng; các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) giảm từ 787,1 tỷ đồng xuống 636,6 tỷ đồng.

Tiền và các khoản tương đương tiền ở mức 306 tỷ đồng, giảm 16,8% so với đầu năm.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của BVSC đạt 4.326 tỷ đồng, trong đó dư nợ vay ngắn hạn hơn 4.050 tỷ đồng, tương đương trên 93% tổng nợ phải trả. Đây là nguồn vốn chủ yếu phục vụ hoạt động cho vay ký quỹ.

Ở chiều ngược lại, vốn chủ sở hữu đạt 2.672 tỷ đồng, tăng gần 16 tỷ đồng so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt hơn 923 tỷ đồng.

Dù vậy, khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản tài chính theo giá trị hợp lý giảm từ 130,5 tỷ đồng xuống còn 125,1 tỷ đồng.